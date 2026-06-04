Un futbolista de 22 años tuvo un ACV y se encuentra en terapia intensiva

Lautaro Fagioli, un jugador de fútbol de 22 años de Colón de San Justo, sufrió un ACV isquémico y su estado es delicado. El joven se descompensó después de terminar un partido por la Copa Santa Fe y debió ser tras internado en terapia intensiva en la capital provincial.

El futbolista de Colón empezó a sentirse mal después del encuentro del domingo pasado ante Central San Carlos, en el cual su equipo clasificó a la tercera fase del torneo santafesino, según informó el medio local El Once. A raíz de este malestar, trasladaron de urgencia al joven hacia el Hospital José María Cullen, ubicado en la ciudad de Santa Fe, donde directivos y familiares siguen de cerca su evolución clínica.

Lautaro Fagioli se encuentra en el Hospital José María Cullen de Santa Fe

Las autoridades sanitarias confirmaron que la situación del deportista es compleja y requiere monitoreo permanente. El director del Hospital José María Cullen, Bruno Moroni, detalló: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.

Fagioli es padre de una niña de un año, llamada Alfonsina, que tuvo junto a su pareja Sol Baroni. “Un día como hoy hace un añito a las 19.11 de la tarde nacía la personita que me cambió la vida por completo, esa compañerita que voy a tener para siempre conmigo y me enseñó que lo que antes importaba, ya no importa tanto”, afirmaron los padres en un posteo conjunto el día de su primer cumpleaños.

Fagioli junto a su pareja y su hija Alfonsina

El diagnóstico de ACV isquémico causó preocupación en el ambiente del fútbol local. Ante este escenario, algunos equipos de la liga, compañeros y simpatizantes difundieron mensajes de apoyo para el futbolista y su entorno familiar a través de las redes sociales.

“Toda la familia tricolor, se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha”, sostuvo la cuenta oficial de Colón de San Justo en un comunicado.

“¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Faggioli, jugador de Colón de San Justo, quien el día martes a la madrugada sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el hospital Cullen. Acá no importa de que equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador”, publicó la liga local en Instagram.

El comunicado de Todo Liga en su cuenta de Instagram

Ese posteo fue compartido por distintos clubes de la zona, como fue el del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, que lo resposteó y deseó también una pronta recuperación del joven hospitalizado.