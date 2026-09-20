Un jugador inglés fue atropellado por una aplanadora de pasto en plena cancha

Un extraño incidente ocurrió este sábado en la Liga de Tailandia de fútbol, cuando una máquina que ingresó al campo de juego para aplanar el césped de la cancha atropelló a uno de los jugadores durante el calentamiento previo a un partido.

El afectado fue el inglés Andros Townsend, quien se preparaba para jugar el encuentro entre su equipo, Prachuap F. C, y el Pattani FC en el Estadio Tinsulanon.

Tal como mostraron las imágenes captadas por el público que se encontraba en las tribunas, el vehículo de jardín circulaba por la cancha mientras los jugadores hacían el precalentamiento. En un momento determinado, el conductor, que iba distraído, avanzó a mayor velocidad hacia donde se encontraba Townsend y no logró frenar antes de chocar contra el deportista y pasar el rodillo metálico de gran tamaño sobre sus piernas.

El momento del insólito incidente

El exjugador de la Premier League y de la selección inglesa fue rápidamente asistido por sus compañeros y por el personal médico que se encontraba en el lugar. A pesar de lo grave que pareció el incidente en una primera instancia, el mediocampista de 35 años sólo sufrió heridas superficiales.

Incluso miró gran parte del encuentro desde el banco de suplentes junto a sus compañeros y sumó minutos en el tramo final del partido, que finalmente terminó con una victoria 3 a 0 de su equipo.

Formado en la academia del Tottenham Hotspur, Townsend sumó 291 partidos en la Premier League a lo largo de su trayectoria profesional. Entre los equipos de los que formó parte se encuentran Newcastle United, Crystal Palace, Everton F. C. y, recientemente, el Luton Town. Incluso jugó en la selección nacional de Inglaterra en 13 ocasiones, entre 2013 y 2016.

Historia personal

Tiempo atrás, el jugador, que llegó a considerarse una promesa en la Premier, contó detalles sobre el duro momento que le tocó atravesar en su vida debido a la adicción al juego.

En una carta que escribió para el medio The Players Tribune, Townsend contó, entre otras cosas, cómo le cambió la vida la muerte de su hermano y cómo la ludopatía lo llevó a hacerle perder unos 50 mil euros en una sola noche.

“Yo no tomo. No consumo drogas. Creo que nunca en mi vida estuve en un club nocturno. Y así y todo conseguí perder 50 mil euros con un solo toque en mi celular. No tuve ni que salir de mi habitación. Quizás sea el primer joven en la historia en perder ese dinero tirado en una cama, un miércoles por la noche, en Blackpool”, relató.

Andros Townsend Archivo

El jugador describió la crisis que atravesó durante los años en los que no lograba establecerse en ningún club de la tercera división inglesa y cómo eso lo llevó a apostar. “Recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que aposté. Estaba aburrido en un cuarto de hotel la noche anterior a un partido y vi un aviso en la tele de una aplicación para realizar apuestas gratis. La descargué e hice pequeñas apuestas para pasar el tiempo”, escribió.

Según su relato, apostaba al rugby o a carreras de caballos. “En unos pocos meses, ya estaba fuera de control. Es por mi personalidad. Todo lo que hago me consume por completo. Si me ganás en el FIFA, voy a jugar al FIFA sin parar hasta que pueda volver y aplastarte. Necesito ser bueno en todo lo que hago”, reflexionó.

Por otro lado, en la carta también repasó algunas etapas de su vida, como el momento en que murió su hermano. “Mi hermano era un héroe. Él tenía ocho años más que yo y un viaje para jugar un partido semiprofesional lo cambió todo. Tuvieron un accidente en el que todos sobrevivieron. Menos él”, explicó y sumó: “No me gustan las historias donde se aprovechan de una catástrofe personal para decir que gracias a eso se hicieron más fuertes. No empecé a entrenar más duro ni eso me dio más motivación. Fue la peor etapa de mi vida. Estaba triste y no disfrutaba nada, a pesar de jugar en el Tottenham, el equipo de mi vida”.