La llegada de Lionel Messi al Inter Miami revolucionó la Major League Soccer (MLS) y a los Estados Unidos. Cada partido que jugó en el DRV PNK Stadium tuvo una infinidad de celebridades internacionales en los palcos y nuevos adeptos a este deporte. Además, logró los primeros dos trofeos para el club en sus cinco años de historia. Uno de los nombres importantes para gestionar este traspaso fue uno de sus fundadores, David Beckham, quien en una entrevista con The New York Times relató cómo fue la llegada de su máxima estrella.

Tras haber cumplido 36 años y conquistar los trofeos más importantes del fútbol, como la Copa del Mundo, Champions League, la Copa América, entre muchas otras, Lionel Messi priorizó su tranquilidad y la de su familia.

David Beckham junto a Lionel Messi y Sergio Busquets, sus dos fichajes estrella para Inter Miami IG: @victoriabeckham

La mejor oferta la hizo el Inter Miami, fundado en 2018 por el exfutbolista inglés David Beckham, que, además de ofrecerle la oportunidad de muchos negocios, también lo sedujo con la posibilidad de llevar adelante una vida más “tranquila”, ya que en aquel país el fútbol no es uno de los deportes principales, por lo que no hay tanta presión mediática en cuanto a resultados.

En una entrevista con The New York Times, Beckham contó cómo fue el momento en el que “sedujo” a Messi con la posibilidad de llegar a la MLS y cuál fue su mayor temor. “Siempre supimos que habría competencia. El momento en el que me preocupé un poco fue cuando el Barcelona mostró interés en Messi. El Barça obviamente tocó la fibra sensible y como todos sabemos, Leo nunca llegó a despedirse de la manera que merecía allí. Es por eso que esa fue la única vez que comencé a preocuparme de que pudiera terminar en otro lado y no en Inter Miami”, señaló.

En ese sentido, añadió: “Pero, hicimos todo lo posible para posteriormente recibir su llamada confirmándonos que venía al club”.

El co propietario del Inter Miami y ex estrella del fútbol mundial David Beckham, derecha, sonríe mientras Lionel Messi recibe el Balón de Oro 2023 (AP Foto/Michel Euler) Michel Euler - AP

Cuando se confirmó que el rosarino no continuaría en el París-Saint Germain, la posibilidad de volver al club de sus amores comenzó a resonar mediáticamente. Sin embargo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no realizó gestiones para que se cumpla este deseo del futbolista.

El inglés explicó que puntos fuertes tuvo para llevar al capitán de la selección argentina a sus filas. “Fue muy difícil competir basándonos únicamente en una base económica, pero teníamos nuestra ciudad, lo que representa, y también un sitio en el que su familia pudiera disfrutar y pasar tiempo junta. Miami es una ciudad bilingüe, la mayoría de la población es hispánica del sur y el centro de América y creo que ese fue un enorme atractivo para Messi”, indicó.

Si bien Messi llegó a una liga joven y de menor competencia con respecto a las que transitó en su carrera, condujo a su equipo a coronarse, por primera vez, en la US Open Cup y Leagues Cup. Pero el envión de su llegada y de la de futbolistas destacados como Sergio Busquets y Jordi Alba, no fueron suficientes para acceder a los play-offs de la MLS, por lo que el rosarino contará con varias semanas de vacaciones hasta la pretemporada que comenzará en enero del 2024.

En este contexto, Beckham habló de su deseo a futuro en cuanto a la influencia del ídolo argentino en el país norteamericano al sostener: “Veo la participación de Leo en la liga por mucho más tiempo del que jugará. Estamos muy interesados en retenerlo para ayudar a atraer jugadores y participar en el desarrollo futbolístico del club y del fútbol en Estados Unidos, creo que será muy divertido para él como lo ha sido para mí todo este tiempo”.

Lionel Messi en pleno partido de Inter Miami (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Cabe destacar que el inglés fue el encargado de entregarle el Balón de Oro a Messi, el cual lo coronó como el mejor futbolista de la temporada 2022-2023, según la prestigiosa revista France Football.