Una joven piloto de 13 años se accidentó con el karting: el desesperado pedido de su familia

Victoria Imberti, piloto de karting de 13 años, se encuentra internada en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, luego de un accidente que sufrió el pasado sábado, en el Autódromo Guido Maineri del departamento de Junín, provincia de Mendoza.

Según informes, la adolescente debió ser asistida de emergencia tras un severo golpe. A partir de ese momento, un operativo de emergencia se desplegó sobre el autódromo y se dispuso el traslado al Hospital Perrupato con diagnóstico de politraumatismos graves.

Victoria, de 13 años, tuvo un grave accidente en una pista de karting

Desde el momento del accidente, Imberti estuvo internada en el servicio de Atención de Cuidados Quirúrgicos. A raíz de esto y de su evolución, la familia pidió una cadena de oración por la joven.

“Les pedimos que se tomen un minuto y oremos por la pequeña para que ella sienta el abrazo y la fuerza de todos nosotros”, indicó la foto que se publicó en la cuenta de Instagram de Imberti. A su vez, se indicó que se encuentra “estable” pero bajo “cuidados intensivos”.

La cadena de oración para Victoria Imberti

En diálogo con el sitio Pasión Fierrera, Néstor Imberti, papá de Victoria, explicó este lunes que su hija tuvo una leve mejoría. “Victoria ha evolucionado muchísimo. De ayer (por el domingo) a las 8 de la noche el pronóstico era complicado y algo incierto; pero, al llegar al Hospital Notti, el neurocirujano nos dio la tranquilidad de que estaba todo bien”, relató, aliviado.

Su ingreso al Hospital Notti se dio bajo una entubación para proteger sus signos vitales. Tras esta determinación, el estado de salud mejoró paulatinamente, pudiendo respirar por sus propios medios y así pasar a sala común.

Victoria Imberti se encuentra internada en el Hospital Notti de Mendoza

“Hemos podido charlar mucho. Está muy bien de ánimo, se acuerda prácticamente de todo. Solo tiene algunas secuelas por los raspones, pero Victoria está muy bien”, manifestó Néstor, quien agradeció las muestras de apoyo de los seguidores con su hija.

Más detalles del accidente

El desafortunado hecho tuvo lugar el pasado sábado a las 18h en el Autódromo Guido Maineri, ubicado en el distrito de La Colonia, departamento de Junín.

Ante la magnitud del accidente, la joven tuvo que ser atendida de urgencia, por ende se solicitó la presencia del helicóptero sanitario Halcón III, con el objetivo de ser derivada al Hospital Perrupato para poder estabilizarla.

Hoy en el Hospital Notti, Victoria se mantiene estable y aguarda las órdenes médicas para saber cómo continúa su caso. Mientras tanto, el personal policial trabajó en el autódromo para conocer las causas del accidente. La intención es saber las causas técnicas o humanas que desencadenaron en la colisión del vehículo.

Con intervención de la Unidad Investigativa y la Oficina Fiscal de San Martin, las autoridades intentan reconstruir el caso para evaluar si se sanciona al personal responsable del autódromo.