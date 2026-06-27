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Uruguay - España: Fernando Muslera cometió un blooper y Marcelo Bielsa lo sacó en el descanso
El arquero uruguayo falló en una jugada clave y luego no salió a jugar el segundo tiempo
- 3 minutos de lectura'
Fernando Muslera quedó atrapado en una de esas escenas que ningún arquero quiere vivir. En un partido de máxima tensión entre Uruguay y España por el grupo H del Mundial 2026 en Guadalajara, México, el histórico guardameta cometió un error grosero que terminó en el único gol del partido y modificó por completo el clima y el ánimo de la Celeste.
Una acción aislada terminó por precipitar el desenlace de una noche que ya era tensa para Uruguay. Nadie imaginó que un remate tan inofensivo cambiaría el partido. Álex Baena ensayó una media vuelta sin potencia, más para exigir una respuesta que para buscar el gol. Pero Muslera falló: la pelota rebotó en sus manos y terminó cruzando despacio la línea de gol. Un blooper tan insólito como determinante, que dejó a España arriba en el marcador y golpeó de lleno a la Celeste.
Otro error de Fernando Muslera
¡GOL DE ESPAÑA!— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z
Esa postal dejó una imagen que marcó un impacto: Muslera, con gesto de bronca e incredulidad, mientras sus compañeros intentaban recomponerse. Para el arquero de Estudiantes de La Plata, el error tuvo un impacto simbólico enorme. Fue una escena que expuso la fragilidad de Uruguay en una noche decisiva para seguir con vida en la Copa del Mundo.
La situación se volvió todavía más dramática minutos después, cuando Muslera debió dejar la cancha antes de comenzar el segundo tiempo por decisión de Marcelo Bielsa y fue reemplazado por Sergio Rochet, arquero del Inter de Porto Alegre. La salida de Muslera completó una secuencia difícil de imaginar: error decisivo, gol de España y cambio obligado. En cuestión de minutos, el partido cambió el sentido.
La noche de Uruguay sumó otro cimbronazo a los 55 minutos, cuando Bielsa tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños: sacó a Federico Valverde, capitán y emblema del equipo. La salida del volante del Real Madrid generó una inmediata ola de reacciones, no solo por el momento del partido, sino por el peso específico del jugador. Fue una determinación fuerte en una noche que ya venía marcada por la equivocación de Muslera, otro episodio sensible para el arquero, que también había quedado bajo la lupa por sus fallas ante Arabia Saudita, en el empate 1-1 del debut, y frente a Cabo Verde, en el 2-2 de la segunda fecha. Los cuatro goles que recibió Uruguay en el Mundial tuvieron a Muslera como protagonista, una cadena de errores propios que lo dejaron bajo la lupa.
Uruguay sintió el impacto y España encontró en ese regalo una ventaja fundamental para manejar el desarrollo con más calma. Para la Celeste, todo se volvió adverso: el resultado, la tensión y la obligación de reaccionar. Una reacción que nunca llegó. Así, el equipo de Bielsa se despidió del Mundial antes de lo imaginado.
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