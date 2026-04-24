Nicolás Jover, el especialista que volvió la pelota parada en una ventaja decisiva para Arsenal en la Premier League

En un equipo que busca terminar con una espera de más de dos décadas en la Premier League, hay un nombre que se repite en el Emirates Stadium sin haber marcado goles ni haber atajado ninguno. Nicolas Jover, especialista en pelota parada del cuerpo técnico de Mikel Arteta, se convirtió en una figura central de Arsenal y en un caso inusual: un asistente celebrado por los hinchas como si fuera un protagonista dentro del campo. Además, tiene un bonus en su contrato por cada gol que llega desde esa vía.

Cada córner activa una expectativa que se parece a una certeza. La secuencia se volvió reconocible: los jugadores parten desde posiciones alejadas, cruzan trayectorias y generan bloqueos para liberar a los rematadores. Muchas veces, la jugada termina en gol. Detrás de esa mecánica hay un principio que atraviesa su trabajo desde sus inicios: el engaño. En sus primeros pasos como entrenador, ya diseñaba jugadas basadas en señuelos y movimientos falsos para confundir a los rivales, una lógica tomada en parte del deporte norteamericano y que luego trasladó al fútbol europeo.

Existe una antigua frase que sostiene que “los córners se celebran como penales”. En el Arsenal actual, esa idea adquiere un sentido literal. “Set-piece again, olé olé (otra vez de pelota parada, olé olé)”, cantan los hinchas cada vez que la pelota parada aparece en el partido, a la espera de que se vuelva a marcar la diferencia. No es una casualidad repetida: es una construcción.

Cántico hinchas de Arsenal: "Otra vez de pelota parada, olé olé".

Desde su llegada en 2021, Arsenal convirtió esa fase del juego en un sello distintivo. Los números lo sostienen. En la actual Premier League suma 21 goles a partir de jugadas de estrategia, con 16 nacidos en córners, una cifra que iguala el récord histórico de la competencia. En términos generales, más de un tercio de sus tantos en liga llega desde acciones a balón parado. No es un recurso más: es una ventaja estructural.

Mikel Arteta detectó esa necesidad. “Sentíamos que necesitábamos a alguien especializado en el balón parado”, explicó el entrenador español cuando llegó Jover, con quien ya había trabajado en Manchester City. La valoración no se limita a lo táctico. “En su campo, en otros campos y como persona. Y la relación que tenemos… por eso tomé la decisión de traerlo al City cuando estaba allí y luego a Arsenal”, señaló.

El recorrido del francés ayuda a entender su perfil. Nació en Berlín en 1981, se formó como analista en Montpellier y amplió su mirada con estudios en Canadá, donde incorporó conceptos de otros deportes, como el fútbol americano. Luego pasó por Brentford y más tarde por Manchester City, donde su impacto en la pelota parada ya había sido evidente: los celestes pasaron de ser el 10º equipo más goleador a balón parado al 1º y de encajar el 39% de los tantos de esta forma pasaron al 20%.

En Arsenal encontró el escenario ideal para profundizar una idea que repite como principio: las jugadas de estrategia no son beneficios marginales, sino oportunidades decisivas. Esa convicción atraviesa su método. No hay rutinas fijas ni soluciones estáticas. Cada partido presenta variantes, movimientos nuevos, recorridos distintos. Todo cambia según el rival. La repetición existe, pero no como automatismo vacío, sino como ajuste constante sobre el detalle.

Su perfil combina formación académica y obsesión por el detalle. Durante años trabajó con datos, video y análisis minucioso, en jornadas que lo encontraban entre los primeros en llegar y los últimos en irse, en espacios que, según describen quienes trabajaron con él, funcionan como verdaderos “laboratorios de estudio”.

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Esa exigencia también se percibe en la convivencia diaria. Gabriel Jesús reveló su reacción durante una racha sin goles de pelota parada: “Entrenamos mucho esto. Él estaba furioso cuando no marcábamos. Decía: ‘tenemos que convertir’”. Además, destacó el vínculo con el especialista: “Es un muy buen tipo. Me encanta bromear con él”.

La obsesión por sostener la eficacia explica buena parte de los resultados. A través del análisis de video, Jover mostró con claridad los puntos débiles de los rivales y logró que los jugadores incorporaran rápidamente los mecanismos. La respuesta, en el campo, aparece cada fin de semana.

El reconocimiento excede al vestuario. Pep Guardiola, con quien compartió de 2019 hasta su partida a Londres, destacó que Arsenal es “uno de los equipos más sólidos de Europa” y subrayó que “con Nico Jover, siempre son peligrosos” en este tipo de jugadas. La leyenda Gary Neville, por su parte, lo definió como “un gurú”. Las referencias construyen una idea compartida: Jover dejó de ser un especialista más.

Nicolás Jover, con 44 años, es considerado un "gurú" de la pelota parada @ nico_jover

Esa valoración también queda reflejada en los términos de su contrato. Arsenal lo vinculó hasta 2027 con una cláusula poco habitual: un bonus económico por cada gol convertido a balón parado. El dato, revelado por The Athletic, aunque desestimado por Arteta en una conferencia reciente —“no me meto en esas cosas”, afirmó negando con la cabeza—, confirma su peso dentro del proyecto y también su cotización en el mercado, en un contexto en el que otros clubes ya mostraron interés por su trabajo.

Sin embargo, el fenómeno adquiere otra dimensión en la relación con el público. Jover tiene un mural en las inmediaciones del Emirates Stadium, un reconocimiento que suele estar reservado para futbolistas o entrenadores principales. En su caso, comparte ese espacio simbólico con figuras del plantel. Su imagen es identificable, su nombre se canta y su influencia se celebra. En una estructura donde los asistentes suelen permanecer en segundo plano, su figura rompe esa lógica.

El mural en homenaje a Nicolás Jover, en los alrededores del Emirates Stadium

Ese crecimiento también abrió una discusión más amplia. El éxito de Arsenal se inscribe en una tendencia que atraviesa al fútbol europeo: la expansión de cuerpos técnicos cada vez más especializados. Entrenadores dedicados a cada fase del juego, desde la pelota parada hasta los saques laterales —como tuvo Liverpool durante la época de Jürgen Klopp—, forman parte de una lógica que busca optimizar cada detalle.

Durante años, estas acciones ocupaban un lugar secundario en la preparación semanal, muchas veces relegadas a los últimos minutos de un entrenamiento. Hoy, en cambio, forman parte de un trabajo específico, con especialistas dedicados exclusivamente a esa fase del juego.

El debate no es nuevo, pero se volvió más visible. Arne Slot, actual entrenador de los Reds, lo expresó con claridad: “Es la nueva realidad. ¿Me gusta? A mi corazón futbolístico no le gusta”. Incluso Diego Latorre, fanático de los Gunners, cuestionó esta tendencia en una reciente entrevista en streaming: “Lo que me está sucediendo con el fútbol europeo es que hay entrenadores de ataque, de defensa, de pelota parada, de laterales... Quieren buscar siempre algo más, algún aporte más, que no está mal. Pero es más lo que aparenta que lo que termina siendo”.

Aunque, desde dentro, defienden el fenómeno. “Solo porque es Arsenal y lidera la liga todos hablan de esto”, sostuvo el brasileño Jesús. Y amplió, en una entrevista con The Athletic: “El balón parado es fútbol. Si mirás un Mundial, el porcentaje de goles de esa forma es muy alto”.

Nicolás Jover junto con Bukayo Saka @ nico_jover

El caso del Arsenal condensa ese dilema. Por un lado, la eficacia es contundente: nueve victorias en la temporada llegaron gracias a goles nacidos en estas jugadas. Por otro, aparece la pregunta sobre el rumbo del juego. ¿Es una evolución natural o un exceso de control sobre cada detalle?

Arteta, sin embargo, no duda. “Estoy contrariado porque no hayamos marcado más goles y por haber encajado”, afirmó, al responder a las objeciones. Su objetivo es dominar todas las facetas del juego. Al punto de hacer entrenamientos de todo tipo para mejorar los distintos aspectos, no solo del balón parado. Con Gabriel Heinze también entre sus colaboradores, se han visto jornadas de prácticas en las que los jugadores deben llevar la pelota con sus pies al mismo tiempo que sostienen lapiceras con sus manos, algo particular y pocas veces visto.

Who knew Arsenal’s bank holiday training session would be based around a pen? 😅✍️ pic.twitter.com/vdpS5JzCpK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 6, 2026

En ese escenario, Nico Jover funciona como símbolo de una época. Un asistente que influye de manera directa en los resultados. Desde la temporada 2023/24, el Arsenal ha marcado más de 30 goles desde los córners, mientras que ningún equipo de la Premier ha superado los 20. Y, sobre todo, un protagonista de un cambio más amplio, que redefine los límites del trabajo técnico en el fútbol moderno.

Mientras la discusión permanece abierta, Arsenal pelea un duelo mano a mano con el City por la Premier, que a falta de cinco fechas, los tiene empatados con 70 puntos en la cima de la tabla tras la victoria 2-1 de los citizens. Los gunners quieren cortar la sequía de 22 años sin título de liga. Además, se mantienen como candidatos en la Champions League, en la que deberá medirse en semifinales con Atlético de Madrid entre semana.

Entre la precisión quirúrgica y la nostalgia por el juego más libre, la pelota parada se convirtió en un arma de peligro en Londres. Y la culpa la tiene el protagonista de un mural en el Emirates Stadium.