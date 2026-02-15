El impactante choque de dos embarcaciones en el ITM New Zealand Sail Grand Prix que obligó a hospitalizar a dos tripulantes

Resultó un momento inquietante y de máxima tensión. El inicio de la tercera carrera de la primera jornada del ITM New Zealand Sail Grand Prix, en Auckland, dejó como saldo una tremenda colisión entre dos embarcaciones y provocó la hospitalización de dos tripulantes, además de la suspensión de la competencia.

“La regata se suspendió tras una importante colisión entre Nueva Zelanda y Francia en el primer día del Gran Premio de Vela ITM de Nueva Zelanda”, fueron los primeros informes de la organización. La transmisión oficial permitió ver que tras la largada, con una flota de 13 catamaranes F50 avanzando a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora, la embarcación denominada Black Foils, sufrió una pérdida de agarre en el barco neozelandés que lo hizo girar 90 grados a la derecha. Eso provocó que chocara contra la embarcación de DS Team France, según datos aportados por The Athletic.

HUGE crash at ITM New Zealand @SailGP, Auckland 🇳🇿 involving @SailGPNZL and @SailGPFRA



Sending best wishes to both teams 🙏 #SailGP pic.twitter.com/gpErUKn4t1 — World Sailing 🌎⛵️ (@worldsailing) February 14, 2026

“Resultó uno de los accidentes más desagradables vistos hasta ahora en los seis años de competición SailGP”, escribió el periodista Andrew Rice, que además explicó que había un viento de 32 km/h.

Según comentó el medio especializado Sail World, el piloto francés, Quentin Delapierre, giró el timón a la derecha de manera instintiva para disminuir la fuerza del impacto y ambas embarcaciones se quedaron paradas. Un miembro de cada tripulación fue trasladado al hospital y la delegación local emitió un comunicado sobre la salud de su piloto, Louis Sinclair: “Se encuentra estable en el Hospital de Auckland tras sufrir lesiones en ambas piernas durante la colisión con la embarcación de Francia durante la regata de hoy. Sinclair está recibiendo tratamiento por fracturas abiertas en ambas piernas, pero se encuentra estable”.

Además, el equipo francés habló sobre la salud de Manon Audinet, que a partir del choque “fue lanzada violentamente hacia adelante dentro de su cabina, lo que provocó la rotura del timón del F50 y su ingreso al hospital para descartar cualquier lesión grave, especialmente en el área abdominal, que fue la más expuesta durante el impacto”.

Varias embarcaciones se acercaron para rescatar a los tripulantes de ambas embarcaciones y contaron cómo vivieron el momento. Taylor Canfield, del equipo de los Estados Unidos, dijo: “Da miedo. Lamentamos que esto le pase a alguien. Estamos aquí para competir, pero también para asegurarnos de que todos estén a salvo. Fue un momento aterrador, y esperamos que todos estén bien y les deseamos una pronta recuperación”.

En la misma sintonía, Tom Slingsby, uno de los integrantes del equipo BONDS Flying Ross, de Australia, explicó: “Es realmente duro ver un accidente así. En cuanto lo vi, me costó seguir navegando porque solo esperaba que todos estuvieran bien. Intentamos pasar sanos y salvos, y en cuanto se alejaron, todos llamamos para asegurarnos de que todos estuvieran bien. Cuando supimos que estaban bien, fue una buena noticia. Pero es difícil centrarse en los resultados cuando hay tanto caos”.

Además, Diego Botín, timonel de Spain SailGP Team, relató: “En el incidente estábamos justo detrás de los franceses... Fue un shock muy grande verlo desde esa perspectiva”.

#SailGP serious crash after NZ Black Foils lost control then veered sharply to starboard with French crew riding up over starboard hull of Black Foils in a heavy unavoidable impact. Repairs to both F50s intime for Sydney still uncertain.https://t.co/WL2h9azJuN pic.twitter.com/cmIghgQMIy — Ben John (@benjohn65) February 15, 2026

Según informó la organización de la competencia en sus redes sociales, ambos equipos quedaron descartados para la carrera definitoria, luego de que Black Foils, piloteado por Peter Burling, venían de conseguir dos podios.

El equipo neozelandés ya habían sufrido un episodio similar al inicio de la temporada. En la primera regata desarrollada en Perth, Australia, chocaron con el equipo suizo y se rompió el F50. Los árbitros descalificaron a Nueva Zelanda y tras esa sanción repararon a contrarreloj la embarcación para competir en este fin de semana. Los daños de este último accidente dejó a ambos equipos casi sin posibilidades de llegar a tiempo con los arreglos para el Gran Prix de Sidney, que se disputará del 27 de febrero al 1 de marzo.