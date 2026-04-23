Tobías Ostchega, de Estudiantes de Río Cuarto, se refirió al hecho de ser apartado junto con otros jugadores

Estudiantes de Río Cuarto logró su ascenso a primera división a fines del 2025, pero su estadía en el Torneo Apertura es delicada. A su presente futbolístico, que lo ubica entre los últimos puestos de la tabla de los 30 equipos, se le suma la drástica decisión que tomó su dirigencia de apartar del plantel profesional, por tiempo indeterminado, a un grupo de futbolistas, aunque no se informaron las identidades de los deportistas involucrados. Sin embargo, uno de los involucrados habló de la situación. Se trata de Tobías Ostchega.

“Esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, el compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre”, señaló el club en un comunicado difundido en redes sociales luego de lo que fue la derrota del León del imperio ante Barracas Central como local. A raíz de esto, Ostchega reveló en diálogo con D Sports Radio (103.1 FM): “Es una lástima porque duele, maltratan al jugador de una manera muy pública”.

Estudiantes de Río Cuarto apartó a un grupo de profesionales del plantel profesional por falta de actitud Estudiantes de Río Cuarto

El exjugador de Belgrano había sonado para ser transferido a Vitoria de Brasil hace menos de un año, pero tras rescindir con el club arribó al Celeste, donde hace poco quedó marcado tras errar uno de los penales que dejó afuera a su equipo en la tanda por la Copa Argentina ante San Martín de Tucumán.

Ostchega explicó: “Estamos haciendo contraturno con los chicos apartados del plantel, Somos 10 en total. No se comunicaron con nosotros de manera personal. La explicación que yo tengo es el mismo comunicado que leyeron todos”. Entre esos diez apartados también está Ramón “Wanchope” Ábila.

El jugador de 27 años agregó: “Nos llamó un dirigente y nos informó de nuestro nuevo horario de entrenamiento. No hubo una explicación de por qué se tomó esa decisión. Es una medida insólita e inédita”. Y sentenció: “No comparto las formas”.

Son 10 los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto que se encuentra entrenando a contraturno por decisión de la dirigencia del club X.com

Ostchega fue claro sobre toda esta situación que lo incluye con otros colegas desplazados: “Lamentablemente salió el comunicado y se empezó a especular con situaciones que no son ciertas. A raíz de esta situación veo sucia mi imagen”.

A fines de 2025, el conjunto cordobés consiguió el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol tras imponerse a Deportivo Madryn en la serie final del Reducido y se sumó a los otros equipos de Córdoba que coparon la primera categoría del fútbol argentino. De este modo, regresó a la máxima categoría del fútbol argentino, a la que volvió tras 40 años. Pero en estos momentos atraviesa un duro presente: de 14 partidos ganó uno solo, empató dos y acumula once derrotas. Estos resultados lo ubicaron último, tanto en la tabla anual como en la de los promedios.

El León del imperio marcha al fondo de la Zona B, ya sin chances de clasificarse a los playoffs. De esta manera, le quedan solo dos compromisos del Torneo Apertura. La próxima fecha recibirá a Rosario Central en el Antonio Candini a las 19.15. Y cerrará el campeonato frente a Instituto el 3 de mayo a las 19.00, también de local.

Estudiantes de Río Cuarto es el club en el que empezó a jugar Pablo Aimar antes de que Daniel Passarella convenciera al padre para que lo llevara a la pensión de River. Ya retirado, el ahora ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina volvió en 2018 a disputar un partido de la Copa Argentina con Estudiantes, por donde también pasó su hermano Andrés.

El club, además, tiene un presidente controvertido. Alicio Dagatti siguió tres cuartas partes de la campaña del ascenso desde la prisión. ¿Los motivos? Estuvo privado de su libertad desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025, imputado por ingresar drogas en camiones frigoríficos a la cárcel de Bouwer. Empresario dueño de transportes y medios de comunicación, Dagatti fue liberado tras pagar una caución de 500.000 dólares. Aun continúa imputado en la causa por narcotráfico y corrupción en el Servicio Penitenciario provincial. Además del ingreso de dos kilos de cocaína, en el camión frigorífico se incautaron psicofármacos, whisky, siete celulares y accesorios. Por la misma causa estuvo detenido su hijo Ignacio.

Hoy, Estudiantes de Río Cuarto, la tierra de Aimar, Guillermo Pereyra, Diego Colotto, Franco Costanzo, Guido Herrera y Héctor Bracamonte, todos futbolistas con un amplio recorrido en la categoría superior, sigue en medio de las noticias por cuestiones que exceden el terreno de fútbol.