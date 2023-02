Viajó a Uruguay para ver al club de sus amores, pero se perdió el partido por un insólito motivo: “Me quería morir”

escuchar

Una insólita historia ocurrió en las últimas horas y se difundió a través de las redes sociales. Un hincha de Huracán viajó a Uruguay para ver el partido que el Globo disputó por Copa Libertadores ante Boston River. Sin embargo, por una desafortunada combinación de sucesos, se quedó dormido en el hotel y no pudo ir al estadio Centenario. En diálogo con LA NACION, el fanático explicó lo que ocurrió y las circunstancias que llevaron a este inesperado desenlace.

Este miércoles por la noche, Huracán regresó a la Copa Libertadores después de cuatro años. El equipo de Diego Dabove realizó su debut en la edición 2023 con un encuentro ante Boston River correspondiente a la fase 2. La ida, que terminó 0-0, se disputó en Montevideo y la llave se definirá el próximo miércoles en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

En ese contexto, muchos hinchas se movilizaron desde Buenos Aires para presenciar el encuentro en la capital uruguaya. En ese grupo se encontraba Facundo Lanzillotte, el protagonista involuntario de esta curiosa historia.

Huracán empató 0-0 ante Boston River en Uruguay y definirá la llave el miércoles en el Tomás Adolfo Ducó Prensa Huracán @CAHuracan

Apenas se confirmó el cruce, el hincha preparó la logística para seguir al club de sus amores fuera del país. Con los pasajes listos, preparó un itinerario que le implicaba perder horas de sueño, pero que haría posible el viaje a Montevideo.

Facundo trabaja como heladero y consiguió que su jefe le diera libre el día del partido. Sin embargo, para compensarlo, debió trabajar dos horas extras durante cuatro días, algo que lógicamente le modificó las horas de sueño. Sumado a esto, se encuentra al cuidado de su madre, cuestión que le demanda tiempo más allá de su trabajo. Como si fuera poco, también había un error en su pasaje de vuelta que notó casi sobre el viaje, por lo que el miércoles, día del encuentro, debió levantarse antes de lo previsto para comunicarse con la empresa y corregir la falla.

Con esa combinación, el hincha de Huracán arribó al Hotel Ciudadano Suites de Montevideo, donde tenía unas horas hasta el comienzo del partido. Sin embargo, apenas dejó sus cosas, se encontró con un amigo y decidió posponer su descanso. “Nos fuimos a la playa directamente, yo sin dormir, y nos quedamos hasta las seis de la tarde”, relató a LA NACION.

El hincha de Huracán llegó a Montevideo, pero se quedó dormido antes de ir al estadio Centenario Twitter @FacundoLanzill1

Ya de vuelta en el hotel, puso a cargar su celular y comenzó a prepararse para el encuentro del Globo, que comenzaba a las 21. Según explicó, pasadas las 20 iba a juntarse con unos amigos en la puerta del alojamiento para salir rumbo al Centenario, que está ubicado a poco más de un kilómetro de allí.

Minutos antes de salir de su cuarto rumbo a la cancha, tomó la peor decisión posible: sentarse en la cama. “Casi sin darme cuenta me recosté y cerré los ojos”, agregó sobre este momento. El desenlace fue el inevitable dadas las circunstancias. Facundo se quedó dormido y no hubo forma de despertarlo.

El hincha recibió llamadas tanto de amigos en Buenos Aires que querían fotos, como de otros quemeros en Uruguay que lo esperaban para ir rumbo al estadio. Por desgracia para sus planes de la noche, el celular estaba en silencio. “Me levanté a las 23 y me quería morir. Lo primero que dije cuando abrí los ojos fue: ‘¡El partido!’. Vine hasta acá a ver a Huracán y no pude”, se lamentó.

Sin embargo, Facundo mantiene la esperanza de tener otra posibilidad de ver al Globo fuera del país durante esta edición de la Copa Libertadores. En caso de avanzar ante el equipo uruguayo, Huracán enfrentaría al ganador de Nacional de Paraguay y Sporting Cristal de Perú por la fase 3. “Es la primera vez que viajo para ver a Huracán en otro país y lo volvería a hacer. Es más, ya estoy pensando que si toca en Paraguay quizás vaya. Esta vez espero poder dormir”, cerró.