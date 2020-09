El delantero de Manchester City explotó de bronca al quedar eliminado del juego online Fall Guys, y un youtuber grabó su reacción Crédito: captura

29 de septiembre de 2020

Mientras se recupera de una lesión en su rodilla izquierda, Sergio Agüero se divierte con los videojuegos. Esta vez, tuvo un ataque de furia tras quedar eliminado de un torneo organizado por el famoso streamer español, Ibai Llanos.

No era la final del Mundial de fútbol que podría haberlo dejado en la historia grande del deporte argentino, sin embargo, el Kun lo vivió con la misma pasión. El delantero de Manchester City, una verdadera estrella de los juegos en línea, se volvió viral en las últimas horas gracias al video del momento en que enfureció en plena partida de Fall Guys.

El Kun comenzó a lamentarse apenas se dio cuenta de que era cuestión de segundos para quedar eliminado del juego. Y cuando se consumó la derrota definitiva, tuvo un inesperado estallido de bronca en el que golpeó repetidas veces un elemento, que parecía ser su joystick, contra el escritorio.

Llanos, que es comentarista de este tipo de eventos, se escandalizó al instante. "Cortamos streaming chicos, esto no lo puede ver Pep Guardiola. Vale gente. Cerramos. Nos vamos. Nos vemos mañana", dijo.

Las imágenes quedaron registradas en las redes del youtuber español y el Kun reconoció su exabrupto en la respuesta que publicó por Twitter. "Por suerte no era un joystick. Era una botella de agua. Igual no recomiendo que copien lo mismo. Poné un video la próxima cagándome de risa. Así no piensan que estoy loco", escribió el jugador.