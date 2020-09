La última imagen del Kun Agüero en una cancha. Fue el 21 de junio durante el partido entre su equipo, Manchester City, y Burnley, por la Premier League. Unos días después fue operado de la rotura de los meniscos de la rodilla izquierda. Fuente: Archivo - Crédito: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 20:15

Cuando Sergio Agüero se lesionó en junio, durante un partido de la Premier League post-pandemia frente a Burnley, la decisión de los médicos de Manchester City fue operarlo con el cirujano español Ramón Cugat. El diagnóstico fue rotura del menisco de la rodilla izquierda. Entonces, el tiempo estimado de recuperación era de un máximo de seis semanas, plazo que debería haberse cumplido a principios de agosto. Casi un mes y medio después, el delantero sigue ausente. Y lo estará por un tiempo prolongado.

Antes del viaje a Wolverhampton para jugar el lunes contra los Wolves en el debut de la Premier League, Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, se refirió al futuro del goleador argentino: "Sabíamos que la lesión era difícil. Está haciendo los trabajos. Creo que tal vez en un mes o dos estará listo", pronosticó el DT catalán.

El Kun, en pleno trabajo de recuperación con la pelota

Y añadió: "Tiene que volver a la cancha y recuperar la condición física. Desde siempre, Sergio no es un jugador que recupera rápidamente su estado físico". Así, nadie asegura que el Kun pueda estar presente en el partido de la liga inglesa ante Liverpool, programado para el próximo 7 de noviembre.

El brasileño Gabriel Jesús está llamado a ser quien llene los botines del argentino. Su trabajo es hacer goles: anotó 5 en los últimos 12 partidos de la temporada 19-20. De todas maneras, la ventana de transferencias en Inglaterra se prolonga hasta el 5 de octubre, por lo que Manchester City (que planeaba incluir a Jesús en el paquete de futbolistas que abarataran un eventual traspaso de Lionel Messi desde Barcelona) bien puede conseguir otro centrodelantero en el mercado.

El Kun todavía no regresa: Guardiola dice que le quedan "uno o dos meses" de recuperación Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Guardiola, sobre Messi: "No tengo que explicar nada"

El entrenador catalán se refirió al culebrón del verano europeo: la salida de Messi de Barcelona y su eventual aterrizaje en el equipo de Manchester. "No tengo que explicar nada. Leo expuso bastante bien sus sentimientos y no tengo nada para agregar. Es jugador de Barcelona, el club que yo amo y sobre eso no hay nada más que decir".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Messi recale finalmente en Inglaterra la próxima temporada (a partir de enero puede negociar con el club que quiera), Guardiola respondió: "No lo sé. Es una pregunta para Lionel. No puedo hablar de las intenciones de otras personas.

Conforme a los criterios de Más información