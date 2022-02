Violenta pelea. Así se enfrentaron el DT de Metz y el director deportivo del Lille tras un partido de la Ligue 1

Un verdadero escándalo se desató en el final del partido que disputaron en el Stade Pierre-Mauroy el Lille y el Metz, por la fecha número 25 de la Ligue 1 de Francia. Se enfrentaron el director técnico del equipo visitante, Frederic Antonetti, y el director deportivo de los locales, Sylvain Armand.

El marcador del encuentro terminó 0 a 0, pero el clima caliente del cierre se trasladó del campo de juego a los bancos, e incluso a los palcos del estadio ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq.

Así se enfrentaron un entrenador y un director deportivo de otro equipo tras un partido de la Ligue

Lille, con 36 puntos en 25 partidos, está en un lugar cada vez más lejano de los puestos de copas europeas, por lo que necesitaba una victoria en casa como agua en el desierto para no perderle pisada el Rennes (40), al RC Strasbourg (42) y al Niza (45), los tres que están debajo de Marsella y del líder PSG, que sorpresivamente perdió 3-1 ante el Nantes.

Metz, por su parte, lucha en cada fecha para salir de la incómoda zona de descenso directo que comparte con Bordeaux. Por lo que tres puntos de visitante hubiesen sido más que significativos para el equipo del noreste de Francia. El empate, está claro, no le sirvió a ninguno de los dos pero nadie esperaba lo que ocurrió cuando el árbitro Bastien Dechepy dio el pitazo final.

En ese momento, las cámaras enfocaron al DT Antonetti, que estaba haciendo ademanes contra la tribuna. También se alcanzaron a escuchar algunos insultos y discusiones. Sin embargo, hasta ese momento era difícil comprender lo que estaba ocurriendo.

Segundos más tarde, el entrenador visitante se acercó a una persona y comenzó un acalorado intercambio de palabras. Se trataba ni más ni menos que de Sylvain Armand, el director deportivo o mánager del equipo local.

Frederic Antonetti hace gestos hacia la tribuna al final del empate del Lille y el Metz (Captura de video)

Algunas personas que estaban alrededor intercedieron para separar a los hombres pero cuando parecía que la situación ya estaba medianamente controlada, todo se desbordó en un instante. Antonetti intentó agarrar del cuello a Armand y éste se defendió tratando de sacárselo de encima. Forcejearon durante algunos segundos hasta que finalmente lograron contener a ambos.

La escena no pasó desapercibida para el árbitro, que no dudó en mostrarle la tarjeta roja al DT del Metz, lo que significó su tercera expulsión en la temporada. En la rueda de prensa posterior al partido, Antonetti intentó explicar lo que sucedió en el cierre del encuentro.

Antonetti intentó agarrar del cuello a Armand y éste se defendió tratándo de sacárselo de encima (Captura de video)

“¿Usted cree que el presidente del Lille y su coordinador deportivo deberían estar a dos metros de mí en el área técnica para presionar al cuarto árbitro?”, le preguntó el entrenador al periodista. “Cuando alguien me ataca, yo respondo, lo sé, no soy amado”, reconoció.

Y detalló la pelea: “Lo empujé (a Sylvain Armand) y después me habló mal. Tengo 60 años, no quiero que me hablen mal. Seguramente fue mi impulso, seguramente cometí el error, fui yo quien…”, dijo intentando justificar su accionar. “Está bien. Sé lo que vamos a recordar, sé cómo viene la canción, pero soy un buen hombre. Yo sé que tengo razón en lo fundamental: si no hubieran estado ellos (los dirigentes del Lille, en su área técnica), ¿se habría producido el incidente?”, preguntó y terminó la conferencia.