Marcelo Bielsa se fastidió con algunas preguntas tras la caída de Leeds contra Manchester United

Un golpe duro, uno más en la cuenta de Leeds. El castigo duele más porque el equipo que conduce Marcelo Bielsa tuvo chances de quedarse con una sonrisa; sin embargo, Manchester United no le perdonó ni el más mínimo error y lo venció por 4-2 en Elland Road. El equipo de Marcelo Bielsa perdía 2-0, llegó al empate en una ráfaga y estuvo cerca de ponerse al frente, pero luego del tercer mazazo no resistió, y hasta recibió uno más sobre el final de una tarde lluviosa, dramática, plena de fútbol. Así, encadenó su tercera derrota consecutiva en el torneo, cuando le restan 14 partidos por jugar. Todo puede suceder.

El andar de Leeds despierta preocupación, está a tan sólo 5 puntos por encima del descenso en la Premier League y no logra consolidarse en la segunda temporada desde que regresó a la élite. A la ahora de analizar la derrota, Bielsa puntualizó sobre los desacoples defensivos: “El primer tiempo lo empezamos bien y lo terminamos bien. En los momentos buenos nuestros no logramos convertir y en los momentos en los que perdimos el dominio ellos convirtieron dos goles. En el segundo tiempo fue más continua nuestra producción, después del empate tuvimos la acción del 3-2 a favor, pero no se concretó y en la respuesta de ellos se pusieron otra vez al frente. Creo que jugamos mejor cuando fuimos a buscar el resultado que cuando intentamos mantenerlo. Pero se repite una cuestión que cuesta mucho resolver: nosotros tenemos que defender mejor, pero tenemos bajas que nos complica la conformación de ese sector. No podemos disponer de los tres volantes defensivos con los que contamos, eso le da cierta debilidad a la recuperación de la pelota”.

Lo mejor de Leeds 2 - Manchester United 4

Al equipo le falta casi toda la columna vertebral desde hace tiempo. Liam Cooper (central y capitán), Kalvin Phillips (volante central) y Patrick Bamford (centrodelantero) están lesionados. Tras la caída con Manchester United, al rosarino le consultaron si le inquietaba no poder consolidar una defensa que le ofrezca garantías y que siempre debe buscar variantes para lograrlo. La consulta comenzó a fastidiar a Bielsa: “Bueno, esa es mi función, buscar el mejor equipo posible”, respondió.

Y detrás apareció la consulta acerca de qué buscó con los cambios para el segundo tiempo, y el Loco fue igual de cortante: “Con los cambios que realizamos en el segundo tiempo, buscamos atacar con diferentes interpretes a los que dispusimos en el primer tiempo”. La referencia tenía que ver con una modificación que llamó la atención: el brasileño Raphinha, el mejor jugador del equipo, fue suplente e ingresó en el inicio del complemento. Enseguida anotó el gol del 2-2 parcial.

Fred, mediocampista brasileño del Manchester United, celebra después de anotar el tercer gol de su equipo ante Leeds United. El que inclinó la balanza PAUL ELLIS - AFP

Leeds afronta una temporada complicada: ganó apenas cinco partidos de 24 y lo separan cinco unidades del Watford, el primero en caer en zona de descenso. Además, arrastra una racha negra contra el “Big Six” (los seis equipos grandes de Inglaterra): perdió los siete partidos que disputó contra ellos en el torneo, con 7 goles a favor y 28 en contra... Además, agregó su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Y encima, mientras trata de no seguir cayendo, espía un panorama sombrío: el miércoles visitará a Liverpool y el sábado recibirá a Tottenham, dos de esos seis gigantes contra los que siempre pierde...

Bielsa valora la disposición de Leeds para intentar salir del momento incómodo en que se encuentra, aunque deja en claro que para torcer el rumbo se necesitan más elementos que luchar: “Luchar es un punto de partida, pero no es lo único. La pelea es un elemento del juego, pero el juego tiene numerosos componentes. La pelea indica un compromiso que es indispensable para construir una actuación, pero hay otros elementos en un partido. El esfuerzo que ha hecho el equipo se puede valorar, pero la relación entre lo que uno produce y lo que consigue, es enorme en el fútbol”, remarcó.

El entrenador pareció ya perder la paciencia cuando le recordaron su declaración acerca de la “obligación de mantener a Leeds en la Premier”. La consulta fue si la situación lo inquieta: “Esa pregunta sinceramente no tiene ningún sentido. ¿Alguien podría decir que no me preocupa? Es imposible no estar preocupado, nosotros recibimos 50 goles [solo Norwich (53), que va último, tiene peor registro], ¿Le parece que no puedo estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?”, finalizó.

La palabra de Bielsa