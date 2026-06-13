En qué canal pasan Argentina vs. Bulgaria por la Nations League 2026 hoy

La selección argentina de vóleibol vuelve a presentarse este sábado en el primer weekend de la Volleyball Nations League (VNL) 2026 que se desarrolla en Brasilia, Brasil, contra Bulgaria desde las 15.30 (hora argentina) con el objetivo de lograr su primera victoria tras las dos derrotas iniciales.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar en DGO. También se puede sintonizar en la plataforma digital Volleyball World TV.

La selección argentina nunca superó los cuartos de final de la VNL y se ilusiona con hacerlo este año

El equipo albiceleste disputa el tercero de sus cuatro partidos de estas jornadas con el anhelo de lograr su primera victoria tras la derrota en el debut con Serbia 3-1 (23-25, 20-25, 27-25, 24-26) y luego ante Irán 3-0 (25-23, 25-19 y 25-23). Tras enfrentar a europeos, chocará con el anfitrión en el clásico de Sudamérica.

Al plantel dirigido por Horacio Dile lo conforman Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino.

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

1-3 vs. Serbia.

0-3 vs. Irán.

Vs. Bulgaria - Sábado 13 de junio a las 15.30.

Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.

Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.

Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En total, el equipo argentino disputa 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho entre los 18 participantes se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China. De momento, marcha último en la tabla de posiciones sin puntos, porque ni siquiera pudo sumar el bonus que otorga una caída en cinco sets (3-2).

En el segundo partido la Argentina perdió con Irán 3-0 y debe levantar rápido la cabeza

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la etapa preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación del combinado albiceleste fue cuando se ubicó quinto en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.