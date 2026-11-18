El medallista olímpico de la selección argentina de vóley Facundo Conte, hijo de Hugo, otro histórico en el combinado nacional, se volvió viral en las últimas horas luego de que publicara fotos y videos de un retiro espiritual en unas sierras. El exdeportista apareció en las imágenes con el torso desnudo y la cara pintada de negro. “Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer”, escribió junto a la galería de fotos.

Fuera del ambiente deportivo, el “Heredero”, como se lo denominaba allá por 2008, cuando debutó en la selección y traía consigo no solo las mismas habilidades para jugar que su padre, sino la apariencia física, disfruta hoy sus días entre rituales y retiros espirituales.

Fue medallista olímpico: un exjugador de la selección de vóley sorprendió al mostrar la experiencia espiritual que vivió. facuconte7

“Al otro lado del miedo, está todo eso que soñás. Fue una experiencia reveladora y llena de amor. Tengo miedo, pero sé que la única forma de vencerlo es ser auténtico y enfrentarlo. Mi proceso más importante hoy es el de cambiar la piel, como la serpiente… El proceso puede ser doloroso, pero de todas las cosas y los logros que conseguí y alcancé que tengan valor en mi vida, ninguna me fue fácil", escribió el hombre de 37 años.

Facundo Conte dejó el vóley profesional a finales de 2024, luego de disputar los Juegos Olímpicos de París con la selección y jugar su último partido en Ciudad Vóley. Desde entonces se alejó por completo de las canchas para enfocarse en el reiki, la meditación y viajes personales. El punta receptor fue figura del combinado desde Londres 2012 (donde Argentina quedó en el quinto puesto) hasta París 2024.

Fue medallista olímpico: un exjugador de la selección de vóley sorprendió al mostrar la experiencia espiritual que vivió facuconte7

Fue medallista olímpico: un exjugador de la selección de vóley sorprendió al mostrar la experiencia espiritual que vivió. facuconte7

En el medio de ese período, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, obtuvo la medalla de bronce con el plantel nacional. En un partido histórico, donde Conte aportó 21 puntos decisivos en ese encuentro, Argentina venció 3 a 2 a Brasil y volvió a subirse a un podio olímpico en vóley después de 33 años. Al obtener esa placa, Facundo igualó la hazaña de su padre Hugo, quien había obtenido exactamente la misma consagración en Seúl 1988.