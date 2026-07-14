Partidos de la selección argentina en la Nations League de Volleyball: cómo sigue el fixture

La selección argentina compite esta semana en el tercer y último weekend de la Volleyball Nations League (VNL) 2026, el certamen internacional más importante de la temporada en el año posterior al Mundial, que se realiza en Japón con el objetivo de cerrar con buenos resultados y salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Todos los partidos se transmiten en vivo por DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Volleyball World TV.

La selección argentina perdió 3 a 2 con Brasil en el último partido del primer Weekend de la VNL 2026 Volleyball World

El equipo argentino inició su participación en el primer weekend en la sede de Brasilia, en Brasil, donde disputó cuatro partidos entre el 10 y 14 de junio contra Serbia, Irán, Bulgaria y el anfitrión y no pudo ganar ninguno. En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; le ganó a Alemania y China y cayó ante Turquía y el anfitrión.

En la tercera y última fecha los argentinos competirán en Kansai, Japón, contra Canadá, Cuba, Italia y el local. El equipo dirigido por Horacio Dileo debuta este miércoles 15 ante los canadienses y, tras descansar el jueves, juegará el viernes con Cuba, el sábado con Italia y el domingo ante los nipones.

#VNL Esta noche comienza el tercer Week contra Canadá 🙌🇦🇷



🏐 ARG 🇦🇷 vs 🇨🇦 CAN

🗓️ Miércoles 00.00

📺 DSports y VBTV#VamosArgentina pic.twitter.com/vlhpW0LNlW — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) July 14, 2026

Con un saldo de apenas dos triunfos y seis derrotas, la Argentina se ubica 15° en la tabla de posiciones y tiene una mínima chance de acceder a los cuartos de final, para lo que debe quedar entre los ocho mejores. No obstante, debe ganar sus cuatro encuentros y esperar otros resultados. Más allá de esa mínima posibilidad, necesita conseguir triunfos para evitar quedar en el última y descender.

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

Vs. Serbia: 1-3 (23-25, 20-25, 27-25 y 24-26).

Vs. Irán: 0-3 (23-25, 19-25 y 23-25).

Vs. Bulgaria: 1-3 (25-23, 23-25, 15-25 y 23-25)

Vs. Brasil: 2-3 (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15).

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania: 3-2 (25-21, 15-25, 25-15, 18-25 y 15-13).

Vs. China: 3-0 (25-22, 25-19 y 25-22).

Vs. Turquía: 2-3 (25-19, 25-21, 21-25, 18-25 y 16-18).

Vs. Polonia: 1-3 (50-48, 24-26, 19-25 y 20-25).

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Así está la tabla de posiciones de la VNL, con la selección argentina y en la previa del tercer weekend

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación de la Argentina fue cuando terminó quinta en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.

Polonia, el mejor equipo del mundo, se quedó con el título de la VNL en 2025 Volleyball World

Tabla de campeones de la VNL masculina

Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvo la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participará nuevamente en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.