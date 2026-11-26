El microestadio Gorki Grana se levanta entre kilómetros de verde como un tótem perdido en medio del campo. Encontrarlo no es difícil: los caminos del polideportivo de Castelar Sur, ubicado en el predio de la ex Mansión Seré, están perfectamente señalizados y los ruidos que salen del edificio denotan una sola cosa: ahí dentro se está jugando un partido.

Si es la primera vez que se ingresa al predio surgen algunas confusiones: ¿por qué tanto alboroto en un espacio de verdad, memoria y justicia? Entre 1977 y 1978, ese lugar funcionó como un centro clandestino de detención bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea, al que los represores llamaban “Atila”. De la casona que le dio nombre al predio se escaparon cuatro detenidos el 24 de marzo de 1978, entre ellos el arquero Claudio Tamburrini, historia retratada en la película Crónica de una fuga. Los militares la incendiaron y la demolieron para borrar las pruebas. Con la democracia, el municipio recuperó el terreno y construyó el polideportivo; en 2000 abrió la Casa de la Memoria y la Vida, y en 2015 el predio fue declarado Sitio Histórico Nacional.

Si uno es habitante de Morón, tiene a este espacio asimilado como un patio de juegos público, lleno de vida y deporte. Son 11 hectáreas de acceso gratuito, con pista de atletismo, canchas, pileta y un microestadio inaugurado a fines de 2014, con capacidad para 2500 personas.

Allí, UPCN San Juan Vóley, el último (y multi) campeón argentino, jugó hace unos días su tercer partido en cuatro días, a más de 1100 kilómetros de su casa. Enfrente estuvo Monteros, el equipo que lleva tatuado en la camiseta el nombre del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como si le perteneciera. A simple vista se entiende por qué UPCN cerró invicto el Tour 2 de la Superliga: la altura de los jugadores, sus físicos, y los extranjeros León Meier, un receptor exterior alemán, y Petar Premovic, el opuesto serbio, que distinguen al equipo como de una categoría diferente al resto.

El polideportivo Gorki Grana, de Morón Florencia Daniel

Pero las apariencias engañan. El espectador obnubilado que esperó un triunfo rápido, en este caso, vio un partidazo: UPCN perdió el primer set, se recuperó, volvió a caer en el cuarto y lo definió en el tie-break. Los parciales demuestran la bravura del encuentro: 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13. León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16, sostienen al equipo de Fabián Armoa; del otro lado, el opuesto Maximiliano Geysels es el máximo anotador del partido, con 18.

Así como la elegancia del plantel deslumbra en la cancha, la hinchada de UPCN lo hace desde las tribunas. El Gorki cambia de color cuando juegan los sanjuaninos: los fanáticos, con platillo, bombo y trompeta, y copan una de las bandejas del estadio durante dos horas y media. El resto de los equipos no tiene nada parecido a esto. “Algunos vienen desde San Juan”, cuenta a LA NACION Fabián Armoa, el DT de UPCN, mientras los hinchas cuelgan trapos azul y oro.

Con esta victoria, los “del gremio” llevan seis victorias en seis partidos y son los dueños de la tabla en la Superliga. El presidente del club, José “Pepe” Villa, no estuvo. “Morón es muy lejos y además me pongo muy nervioso”, le explica a LA NACION. A la final de la última Liga, la que ganaron, tampoco fue: la miró por televisión y cambiaba de canal en los puntos decisivos.

Fabián Armoa, director técnico del Club UPCN Voley de San Juan desde hace casi dos décadas Florencia Daniel

Un equipo de veteranos que llegó al podio del mundo

La primera aclaración de Villa es jurídica. “Son dos entidades distintas, totalmente”, dice sobre el club y el sindicato que conduce desde 1984, Unión del Personal Civil de la Nación en San Juan. UPCN San Juan Vóley lleva el nombre del gremio, pero tiene vida propia y recibe apoyo del gobierno provincial.

La idea de formar un club de vóley no fue suya. En 2007, uno de sus hijos se acercó con Alejandro “Pichón” Barrionuevo, un exjugador de Obras, el club con más historia en el vóleibol sanjuanino, con la propuesta de armar un equipo. “Yo no tenía idea del vóley”, admite Villa, que había pasado por la dirigencia del fútbol en San Martín de San Juan, y del hockey sobre patines. El proyecto picó y Villa aceptó.

El comienzo fue modesto. El plantel se armó con exjugadores y Barrionuevo fue el primer entrenador. Para llegar a la máxima categoría, el club negoció una fusión con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que había ascendido y no estaba en condiciones de jugarla. En su primera Liga, la 2007/08, terminó décimo, con cuatro triunfos y 18 derrotas. “Íbamos últimos porque eran veteranos”, resume Villa. Cambió de técnico, trajo a un entrenador chileno y, por recomendación de un amigo de Gigantes del Sur, de Neuquén, sumó a Enrique “Kike” Valle como mánager. Valle eligió al entrenador: Fabián Armoa, que lleva 18 años en el cargo y 35 dirigiendo en Primera.

La hinchada del Club UPCN Voley de San Juan, una de las más seguidoras de la Superliga Florencia Daniel

A partir de ahí, el ascenso fue vertical. En la 2008/09 UPCN fue semifinalista; en 2010 ganó su primer título, el Súper 8, y en 2011 la primera Liga, ante Bolívar, en una final a siete partidos que convocó a casi 30.000 personas en los cuatro juegos de local, con 10.000 en el estadio Aldo Cantoni para el séptimo. Fue el inicio de seis Ligas consecutivas, entre 2011 y 2016, una racha que ningún otro club logró.

En esos años, UPCN salió de Argentina. Fue campeón sudamericano en 2013 y en 2015, y obtuvo dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes de la FIVB, en 2014 y 2015: ningún otro equipo argentino subió al podio de ese torneo. “Yo iba a Europa a buscar jugadores”, recuerda Villa. Hoy el club suma 26 títulos oficiales, 10 de ellos de Liga, y es el más ganador de la historia del vóleibol argentino. Garantiza a sus jugadores casa, comida y sueldos al día, algo que no abunda en la disciplina, y juega en un estadio propio, en Rawson, construido con ayuda del gobierno provincial sobre un terreno que el club ya tenía. “El mejor del país, con aire acondicionado”, dice Villa. Pero el problema, añade, es que casi no pueden usarlo.

La burbuja que nunca se desarmó

Hasta la pandemia, la Liga se jugaba como casi todas las ligas del mundo: de local y de visitante. En la temporada 2020/21, para evitar viajes y contagios, la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), entidad que agrupa a los clubes de la máxima categoría y organiza el torneo, concentró los partidos en sedes únicas. Lo llamaron “burbuja” y después “tour”. La pandemia terminó, pero el formato se quedó hasta hoy, luego de una votación de los clubes que conforman la ACLAV.

El partido entre UPCN y Monteros Vóley, en un polideportivo Gorki Grana despoblado Florencia Daniel

“Cuando Buenos Aires vio que los costos de ellos eran más bajos jugando todo acá, empezaron a sumar clubes invitados que nunca ganaron nada”, sostiene Villa. Y pone números: los equipos del interior pagan pasajes, hoteles y cuatro comidas diarias por jugador; los de Buenos Aires llegan a la cancha en una combi. Armoa calcula que un equipo porteño gasta entre un 30% y un 40% de lo que gasta UPCN para jugar la Liga, y que cada viaje le cuesta al club sanjuanino unos 30 millones de pesos. “Estamos haciendo seis viajes obligatorios y podríamos hacerlo con cuatro o cinco”, dice.

De los diez equipos de esta temporada, seis son del AMBA (Boca, Ciudad, Ferro, River, San Lorenzo y Vélez) y cuatro del interior (UPCN, Monteros, Waiwen, de Comodoro Rivadavia, y Sonder, de Rosario). Las decisiones se toman por votación entre los clubes. “Estamos jugando con leyes que hicieron ellos, levantando la mano”, se queja Villa. “La democracia no es solo el voto: es respeto a la institución y al federalismo”.

Ataca UPCN, al remate el brasileño Alejandro Matheus Florencia Daniel

Cómo se juega la Superliga

Desde este año, el torneo se llama Superliga Argentina de Vóleibol. La fase regular tiene 18 fechas, y cada equipo enfrenta dos veces a los otros nueve, repartidas en seis tours: en cada uno, los diez clubes se reúnen en una misma sede y juegan tres partidos en cuatro días. Los ocho mejores avanzan a los playoffs, desde cuartos de final. El Tour 1 se jugó en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, y el Tour 2, en el Gorki Grana, con Ciudad como anfitrión. El Tour 3 será en Rosario, del 26 al 29 de noviembre, organizado por Sonder. En 2027, la competencia vuelve al AMBA con Ferro en el Tour 4, en enero; pasa por Comodoro Rivadavia, con Waiwen, del 28 al 31 de enero, y cierra la fase regular con Vélez, en febrero. Son tres sedes en el interior y tres en el AMBA, y ninguna es San Juan: por reglamento, cada club organiza un tour cada dos años. El Gorki Grana, en cambio, recibe además la Supercopa y la Copa ACLAV, los otros dos torneos de la asociación. Ahí UPCN tiene un punto.

Villa reclama también por el formato de los playoffs: según explica, en las semifinales el primer partido se juega en la cancha del equipo peor ubicado en la fase regular, al revés de la lógica de la “ventaja deportiva”, “Para eso es la fase regular”, dice.

Para Armoa, el daño excede a UPCN y alcanza al deporte. “El deporte profesional necesita al público; sin público no puede vivir”, afirma. La ACLAV, dice, apuesta a un público “pasivo”, el de la televisión, con partidos a las 11 o a las 15 de un día hábil. Según sus cuentas, el último tour tuvo unas 14.000 reproducciones: alrededor de 800 reproducciones por partido. Mientras que en San Juan, cada vez que juegan de local, van entre 3000 y 4000 personas. Además, los clubes pagan para ser televisados. “No es que la televisión pone un dinero y los clubes se lo reparten: acá es al revés”, explica.

"Si criticás, le ponen una multa al club, y ya pagamos muchas”, explicó Armoa Florencia Daniel

El entrenador pone de ejemplo a su hijo, Manuel Armoa, que fue alcanzapelotas en UPCN casi una década antes de llegar a la selección y hoy juega en Brasil. “No sería el jugador que es si no hubiera visto todos esos partidos”, dice. Y suma lo que se pierde alrededor de cada partido de local: “La familia que espera ese momento, el que vende los choris, los chicos de las inferiores que quieren ver a los mayores”.

El portazo, la vuelta y la multa

En junio de 2024, después de 17 temporadas, UPCN anunció que dejaba la Liga. En el comunicado, Villa apuntó contra “el centralismo de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores” y definió al torneo como “un Torneo Metropolitano con un par de invitados”. Jugó la Liga Nacional, la segunda categoría, que organiza la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) con partidos de ida y vuelta, y la ganó invicto. Con ese ascenso volvió a la máxima categoría en la temporada 2025/26 y la ganó: venció 3-1 a Ciudad Vóley en la final y llegó a su décima Liga.

El título quedó opacado por una multa cercana a los 10 millones de pesos: el equipo se negó a usar micrófonos en los tiempos muertos de la serie final, una exigencia de la transmisión. La sanción alcanza también las declaraciones: “Si criticás, le ponen una multa al club, y ya pagamos muchas”, explicó Armoa.

La temporada pasada, UPCN organizó un tour en su estadio, en diciembre de 2025. Para esta ocasión, pidió volver a hacerlo y también ser sede de la Copa ACLAV. Según Villa, la respuesta fue que el pedido se presentó un día tarde. “Si el campeón de la segunda categoría tiene derecho a hacer un tour, el campeón de la primera también”, dice. “Queremos hacerlo por la gente, que es la que mantiene al vóley”.

Los jugadores de UPCN, antes del partido Florencia Daniel

La otra campana

Jorge Vivas preside la ACLAV desde la pospandemia y va por la mitad de su segundo mandato de cuatro años. También es subsecretario de Deportes de Morón, cargo al que volvió hace un año y medio, y además preside Ciudad Vóley. El dirigente prefiere discutir las diferencias puertas adentro de la asociación. Su primer punto fuerte es la infraestructura. La Superliga exige un piso deportivo especial, un requisito de la televisión, y colocarlo deja un gimnasio inhabilitado durante cinco días para el resto de las disciplinas de los clubes. “¿Cómo le decís al futsal de San Lorenzo que durante cinco días no se entrena?”, dice a LA NACION.

Boca, Vélez, San Lorenzo, Ciudad, Monteros y Waiwen no tienen un estadio propio para vóley. Waiwen, por ejemplo, juega en una cancha que le presta un club de básquetbol. Por eso, cuando a un club porteño le toca organizar un tour, suele recurrir al Gorki Grana o al Parque Olímpico, como hicieron Boca y River la temporada pasada. “Ojalá el Gobierno de la Ciudad nos hiciera un estadio para todos los clubes de capital. Ahí jugaríamos todos de local y visitante”, dice, y recuerda que el estadio de UPCN lo construyó el gobierno sanjuanino.

El segundo argumento es el voto. Cuando la ACLAV firmó contrato con Fox Sports, los clubes fijaron por mayoría el formato tour por cuatro temporadas, hasta la 2028/29. “Los clubes se anotan aceptando cuál es el formato de la liga de los próximos cuatro años”, responde. El reglamento interno también establece que cada club organiza un tour cada dos años: UPCN fue sede en diciembre de 2025 y volverá a serlo la próxima temporada. Vivas destaca, además, que la mesa ejecutiva incluye dos vicepresidentes del interior, uno de Monteros y otro de Waiwen, y que no todo es decisión de Buenos Aires.

El tercero es la difusión. La ACLAV paga la producción de todos los partidos y se los entrega a Fox Sports, que los emite también por YouTube, igual que el canal de la asociación. Antes se televisaban 22 partidos por temporada; ahora, todos. Según los números de Vivas, el primer tour de esta temporada tuvo 250.000 reproducciones en YouTube y entre los dos primeros sumaron medio millón, contra 75.000 de toda una temporada en el formato anterior. La final de la Supercopa entre Ciudad y UPCN, dice Vivas, llevó 1400 personas al Gorki y la vieron 40.000.

Para defender la concentración de partidos, Vivas compara la Superliga con la Volleyball Nations League (VNL), el torneo de la FIVB que reúne a seis equipos por semana en una misma sede. Sin embargo, esa comparación es parcial: la VNL es una competencia de selecciones, y las principales ligas de clubes del mundo, como la italiana, la brasileña o la polaca, se juegan de local y visitante. Vivas sí reconoce un punto flojo del sistema: los partidos de la mañana en días hábiles, cuando va menos gente. “No es que estamos contentos con esto. Es lo que se puede en este contexto”, admite.

Los seguidores de UPCN Voley, en una de las tribunas del Gorki Grana Florencia Daniel

No fue un año perdido

En lo deportivo, UPCN cierra el año arriba. Perdió la final de la Supercopa ante Ciudad, por 3-1, en octubre, pero lidera la Superliga. Le quedan dos compromisos antes del receso: el Tour 3, en Rosario, del 26 al 29 de noviembre, ante River, Ciudad y Waiwen, y la Copa ACLAV, para mediados de diciembre en el Gorki Grana. La Superliga vuelve en enero, con un tour en Ferro y otro en Comodoro Rivadavia. “Estamos estables, progresando, en buena forma”, dice Armoa.

Aunque fuera de la cancha, la mirada es otra. “La liga así no da para más, se está muriendo”, advierte el entrenador. Lo nota en el juego, en el público y en los jugadores: cada vez es más difícil traer figuras sudamericanas. “¿Para que lo vea quién?”, se pregunta. Recuerda que hace seis u ocho años la Liga tenía una revista oficial y una gala de premios, y que hoy la comunicación se reduce a una cuenta de Instagram. Su propuesta es volver al ida y vuelta, que, asegura, “es más barata para todos”. Si no, dividir: “Los que quieren jugar así, que se queden con Fox Sports y con todo; los que no, haremos nuestro torneo”. Y aclara: “No estamos en contra de nada. Estamos a favor de algo mejor”.

Villa es más tajante. Imagina un vóleibol argentino “destruido totalmente” dentro de diez años si se mantiene el modelo, con los jugadores yendo a jugar afuera y los estadios vacíos. No descarta volver a irse: “Depende del presupuesto que podamos afrontar. Yo no juego a perdedor”. Su salida ideal es una liga federal organizada por la FeVA, con local y visitante y con todos los clubes del interior que quieran sumarse. Mientras tanto, el club seguirá con las inferiores y con su equipo femenino.