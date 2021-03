Wesley Bryan: el campeón del PGA Tour se metió al barro y pegó un tiro en boxers en el Honda Classic

Los golfistas profesionales hacen cualquier cosa para seguir en juego y no recibir golpes de multa. El estadounidense Wesley Bryan es otro ejemplo de los tantos, pero fue más allá: durante la segunda vuelta del Honda Classic, en el PGA National, jugó en boxers en el intento de salir lo más indemne posible del hoyo 6.

Ya desde el jueves se habían visto a jugadores pegar sin zapatos, gorras y hasta remeras. El Champion Course del PGA National tiene varias banderas con hazards de agua, en especial el famoso“Bear Trap”. Varios tuvieron que “mojarse” para evitar golpes de penalidad en el recorrido ubicado en Palm Beach Gardens, Florida.

Esto no se ve siempre en el golf, ¿cierto? 😂 😂 😂 pic.twitter.com/j91BeMJOqu — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) March 19, 2021

En el caso de Wesley Bryan, el norteamericano sufrió para poder hacer un doble bogey: se ató su remera a la altura del pecho para evitar cualquier contacto con el pantano lleno de lodo en el que quedó incrustada su pelota. No solo eso, se sacó las medias, los zapatos y hasta los pantalones, quedando solo en boxers para pegarle.

Semi desnudo y sin perder el honor, Bryan se hundió en el barro y trató de sacar la pelota, pero apenas la movió y al final cerró anotando un 6 en ese par 4. Tras limitar los daños, Bryan volvió a ponerse la ropa para continuar su ronda, pero su cierre no fue el mejor: el campeón del RBC Heritage 2017 quedó fuera del certamen con vueltas de 74 y 78 y un total de 152 palos (+12), superando apenas a cuatro jugadores del field en Palm Beach Gardens.

El antecedente de Stenson

Sucedió en marzo de 2009 y generó conmoción en el PGA Tour: el sueco, entonces número 7 del mundo, jugó un golpe en calzoncillos en el hoyo 3 del CA Championship obligado por las circunstancias. De blanco casi impoluto, su pelota en el hoyo 3 se fue a un lugar lleno de barro. “Y como es Miami y no llevaba el traje de agua, no tenía otra salida. Tenía que asegurar el 5 (bogey) así que me dije: ¡¡todo fuera!! Pantalones, sombrero, camiseta, calcetines. Sólo me quedé con los zapatos y el guante”, explicó en aquel momento.

Henrik Stenson en 2009: su curiosa forma de seguir en juego en un torneo del PGA Tour

Stenson llevaba como caddie a una mujer, la reputada Fanny Sunesson, con la que Nick Faldo ganó cuatro torneos grandes. Debido a su estrategia “extrema”, se arriesgó a una dura sanción económica por trasgredir la etiqueta del golf. “Por salvar un golpe había que hacer lo que fuera”, dijo el sueco, que luego bromeó diciendo que “creía que un fotógrafo se podía sacar así un buen dinero por las imágenes”. “No creo que escandalizase a muchos espectadores”. En tono distendido, también respondió a si creía que muchas revistas de mujeres buscarían ahora esas imágenes. “Nunca se sabe. Igual consigo un contrato con PlayGirl”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información