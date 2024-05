Top 12 de URBA: Alumni es el nuevo líder gracias al bonus, SIC batió a Hindú sin hacerle tries y CASI goleó en La Catedral

Escuchar

La quinta fecha del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) no aportó sorpresas en lo más alto de la tabla de posiciones. Los cinco primeros ganaron sus respectivos compromisos, aunque algunos, como el líder hasta esta jornada, SIC, frente a Hindú, debieron emplearse más que otros para quedarse con la victoria.

Alumni, nuevo líder gracias al punto de bonus ofensivo, certificó sobre el final su triunfo contra Newman. CASI, tercero, resolvió con holgura su partido como local ante Regatas Bella Vista. Belgrano, cuarto, se quedó con un amplio triunfo como visitante de Champagnat. Buenos Aires, quinto, y hasta ahora revelación del torneo, derrotó a Atlético del Rosario en Plaza Jewell.

Esos equipos abrieron, apenas pasado el amanecer de la competencia, una grieta en la tabla: el quinto lleva 6 puntos de ventaja sobre el sexto, una diferencia totalmente inusual a esta altura del campeonato. Sobre todo, en un torneo que suele ser parejo, el de URBA.

Alumni, de palomita a la punta

Fue un buen rendimiento el de Alumni y fue un buen partido en general el que le ganó a Newman por 37-26. Los equipos se habían cruzado en la segunda semifinal del año pasado, en la que el rojiblanco se impuso sobre la hora. Este sábado consiguió su quinto triunfo en cinco fechas. Una prueba de su contundencia fue la de los tres tries que había anotado cuando apenas habían pasado 20 minutos. Alumni golpeó en esos primeros instantes del partido con sus wings.

El partido se hizo de ida y vuelta porque el Cardenal salió desesperado a descontar y Alumni se mantuvo decidido a aumentar la ventaja. Newman se puso a tiro con dos tries, pero en la última jugada el local lo liquidó y obtuvo el punto extra para la tabla con una palomita de Tomás Corneille, su fullback. Alumni fue mejor gracias al buen juego de sus backs y a la potencia de sus forwards en el scrum.

Exequiel Oliva avanza tackleado por Paul Cardinal en un maul desarmado, con superioridad de Alumni: el conjunto rojiblanco está al tope en las posiciones. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

SIC, gracias a la puntería de Santiago Pavlovsky

San Isidro Club se impuso en su cancha por 15-13 a Hindú en un encuentro muy friccionado, en el que las defensas prevalecieron sobre los ataques. Prueba de ello es que hubo un solo try en los 80 minutos.

El éxito resultó un premio a la inteligencia y la obtención de la pelota de SIC. Que a eso sumó la patada de Santiago Pavlovsky, siempre certera. Pero esta vez no alcanzó para el bonus, y con ello, el conjunto zanjero cayó al segundo lugar de la tabla.

Santiago Pavlovsky y una de sus patadas a los palos; una vez más fue determinante para un triunfo de SIC, en este caso, contra un adversario pesado, Hindú. Santiago Filipuzzi

Paradójicamente, el equipo que ganó fue el que no hizo el try. El único desequilibrio en las defensas fue obra de Bautista Farise para el Elefante en el inicio del segundo tiempo. Pero cuando SIC la pasaba mal tras una amonestación de Benjamín Chiappe, sacó fuerzas de donde no tenía y logró revertir el marcador gracias a Pavlovsky, autor de los 15 puntos de su equipo y la figura de la tarde en Boulogne.

El try de Hindú contra SIC

A esta altura temprana del certamen se puede decir que Buenos Aires es una de las revelaciones, aunque, por cierto, había terminado muy bien el de 2023, en pleno crecimiento. Ahora firmemente encaramado entre los seis mejores, hizo de la dinámica de los backs una de las herramientas para el éxito como visitante de Rosario.

Los resultados de la 5ª fecha del Top 12

Alumni 37 (B) vs. Newman 26

vs. Newman Rosario 24 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 33

vs. Buenos Aires Cricket & Rugby Champagnat 18 vs. Belgrano 49 (B)

vs. Belgrano SIC 15 vs. Hindú 13 (B)

vs. Hindú CUBA 10 (B) vs. San Luis 15

vs. San Luis CASI 41 (B) vs. Regatas Bella Vista 18

La tabla de posiciones

1º, Alumni , con 22 puntos

, con puntos 2º, SIC , con 21

, con 3º, CASI , con 19

, con 4º, Belgrano , con 17

, con 5º, Buenos Aires , con 16

, con 6º, San Luis , con 10

, con 7º, Newman , con 10

, con 8º, Hindú , con 10

, con 9º, Champagnat , con 7

, con 10º, Regatas , con 6

, con 11º, CUBA , con 4

, con 12º, Rosario, con 2

La próxima jornada (sábado 18/5, 15.30)

CASI vs. Alumni

Regatas vs. CUBA

San Luis vs. SIC

Hindú vs. Champagnat

Belgrano vs. Rosario

Buenos Aires vs. Newman

La 7ª jornada de la primera A

Los Matreros 30 vs. San Patricio 24

Curupaytí 24 vs. San Martín 39

Pueyrredón 15 vs. Hurling 18

La Plata 18 vs. San Cirano 12

San Albano 34 vs. Francesa 60

Lomas 28 vs. Pucará 24

Los Tilos 26 vs. Olivos 24

La 7ª fecha de la primera B

Don Bosco 37 vs. San Carlos 23

Liceo Naval 20 vs. Manuel Belgrano 20

Mariano Moreno 20 vs. Delta 34

Centro Universitario de Quilmes 16 vs. San Fernando 13

Italiano 28 vs. San Andrés 40

Universitario de La Plata 25 vs. GEBA 17

Banco Nación 29 vs. Liceo Militar 27

Con información de Nicolás Casanova y Andrés Vázquez.

LA NACION