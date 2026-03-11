Amazon convocó una reunión urgente tras detectar fallas generadas por IA en su plataforma

Amazon realizó ayer una reunión urgente luego de registrar cuatro incidentes de “severidad 1″en la última semana, que afectaron la disponibilidad de su sitio web minorista y servicios relacionados, según informó Diario Bitcoin. Desde la compañía señalaron que cambios de producción asistidos por inteligencia artificial (IA) generativa podrían haber provocado el problema.

El encuentro, denominado “This Week in Stores Tech” o TWiST, fue encabezado por Dave Treadwell, vicepresidente senior de eCommerce Foundation, uno de los principales responsables de los fundamentos técnicos de Amazon. En un comunicado interno, Treadwell se refirió a las fallas técnicas y sostuvo que cambiará el enfoque habitual de estas reuniones para recuperar al máximo la disponibilidad del sitio.

Pero, ¿en qué consisten los incidentes de Severidad 1? Según explica Diario Bitcoin, se trata de interrupciones críticas o degradaciones en sistemas esenciales. En el caso de Amazon, estas fallas pueden afectar, de manera simultánea, la experiencia del cliente, los ingresos y la operación interna.

Los incidentes, en detalle

La semana pasada, la tienda online de Amazon presentó errores continuos a lo largo de seis horas, tanto en su versión web como en la aplicación. Varios usuarios quedaron imposibilitados para completar el proceso de checkout, acceder a información de sus cuentas o visualizar precios de productos. Al respecto, la firma explicó que las fallas surgieron tras “un despliegue de código de software”.

Este tipo de fallas pueden expandirse con facilidad hacia servicios compartidos o componentes centrales. Por este motivo, las prácticas de revisión, validación y control de cambios son consideradas un aspecto crítico en lo que refiere a defensa operativa.

Tras las fallas en el sistema, varios usuarios quedaron imposibilitados para completar el proceso de checkout, acceder a información de sus cuentas o visualizar precios de productos Michael Sohn - AP

Bajo esa línea, Treadwell reconoció que las herramientas de IA generativa estaban llevando adelante prácticas inseguras al suplementar o acelerar instrucciones de cambio en producción, según CNBC. A su vez, señaló que las “mejores prácticas y salvaguardas” en torno al uso de esta tecnología aún no se han establecido por completo.

El caso de Amazon expone una de las principales problemáticas de la industria del software hoy: si bien las herramientas de IA garantizan una mayor productividad de los programadores, su uso en procesos sensibles —como realizar cambios directamente en producción— requiere controles más rigurosos, especialmente cuando participan empleados con menor nivel de experiencia.

En este sentido, Amazon buscará implementar medidas para reducir la cantidad de incidentes. Una de ellas es exigir a ingenieros senior revisar los cambios asistidos por IA generativos cuando estos fueron realizados por empleados de nivel inicial. El objetivo es aumentar la supervisión humana.

Para las compañías tecnológicas, este episodio se presenta como una señal de alerta. El uso de herramientas de IA para el desarrollo de software crece a gran velocidad, pero las mejoras en productividad pueden quedar anuladas si no se llevan adelante procesos de revisión sólidos y mecanismos capaces de identificar a tiempo prácticas inseguras.