Acusan a ChatGPT de haber aconsejado al tirador de la Universidad de Florida cuándo y dónde atacar

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, vuelve a estar en la mira de la Justicia, luego de que el fiscal general de Florida anunciara una investigación penal contra la firma. La acusación alega que el chatbot habría aconsejado el año pasado a un joven que mató a dos personas en un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida sobre qué munición usar, dónde y cuándo atacar.

En abril de 2025, dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. El presunto agresor fue identificado como Phoenix Ikner, un joven de 20 años, que era alumno de la universidad donde perpetró el ataque y que se espera que sea juzgado en octubre, por cargos de asesinato e intento de asesinato, ambos en primer grado, relacionados con el tiroteo.

“El chatbot asesoró al tirador sobre qué tipo de arma usar, qué munición correspondía a cada una y si un arma sería útil a corta distancia”, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una conferencia de prensa el martes, según difundió The Washington Post, y agregó: “Si hubiera sido una persona quien estuviera al otro lado de la pantalla, la estaríamos acusando de asesinato”.

La policía identificó al tirador del colegio de Florida como Phoenix Ikner

La portavoz de OpenAI, Kate Waters, negó la responsabilidad de la compañía por el accidente: “el tiroteo masivo del año pasado en la Universidad Estatal de Florida fue una tragedia, pero ChatGPT no es responsable de este terrible crimen. Tras enterarnos del incidente, identificamos una cuenta de ChatGPT que se cree que está asociada con el sospechoso y compartimos esta información de forma proactiva con las autoridades”.

Water agregó que ChatGPT proporcionó respuestas veraces a preguntas con información que se podía encontrar fácilmente en diversas fuentes públicas de internet. Además, agregó que no fomentó ni promovió actividades ilegales o perjudiciales, según informó The Washington Post.

Pero la acusación de Uthmeier no termina ahí, ya que aseguró en la conferencia de prensa del martes que “ChatGPT asesoró al tirador sobre qué momento del día sería apropiado para que el tiroteo tuviera lugar con mayor interacción con otras personas y en qué parte del campus se concentraría una mayor cantidad de gente”.

OpenAI y Microsoft se enfrentan a una demanda por el supuesto papel de ChatGPT en el asesinato y suicidio de Stein-Erik Soelberg y su madre GoFundMe

No es la primera vez que la empresa recibe demandas de familiares de personas que alegan que sus seres queridos recurrieron al chatbot para buscar asesoramiento antes de quitarse la vida. El año pasado, un exejecutivo de Yahoo, Stein-Erik Soelberg, ante la sospecha de que su madre mantenía un complot con una amiga en contra de él, acudió a la IA, que validaba sus teorías conspirativas. La historia terminó con un desenlace trágico: Stein-Erik Soelberg se quitó la vida, pero antes asesinó a su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83 años, en la localidad de Greenwich, Connecticut.

Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que generan mucha adulación: tienden a confirmar lo que el usuario quiere escuchar y no fomentan el pensamiento crítico. Esto mismo ocurrió con Soelberg: la IA, en lugar de cuestionar las afirmaciones del usuario, brindó respuestas que tendían a convalidar sus sospechas.