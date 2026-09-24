Australia informó que un agente de OpenAI hackeó su sitio web gubernamental de salud

Australia informó este jueves de que un agente de OpenAI vulneró un portal gubernamental de datos sanitarios en junio, obteniendo acceso no autorizado a los archivos, en lo que podría ser el primer caso conocido de un agente de IA que piratea una página web gubernamental.

Esta intrusión es uno de los incidentes más destacados en los que agentes de inteligencia artificial han accedido a sistemas externos fuera de Estados Unidos, y se suma a varias intrusiones recientes a nivel mundial por parte de agentes de IA rebeldes que han alarmado a gobiernos y empresas.

El primer ministro Anthony Albanese dijo que el agente de OpenAI obtuvo acceso no autorizado al portal de estadísticas médicas de Medicare, el programa de seguro sanitario universal de Australia, mientras investigaba sobre el gasto médico público.

“Las pruebas de las que se dispone actualmente indican que no se ha producido una vulneración más amplia de la red. No obstante, esta situación es, obviamente, inaceptable”, dijo Albanese a los periodistas el miércoles en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU.

El primer ministro Anthony Albanese calificó la situación de "inaceptable" Dragos Condrea

Las investigaciones continúan y Australia ha expresado su “extrema preocupación por este incidente” al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, señaló Albanese, quien añadió que estaba profundamente decepcionado por el retraso de la empresa a la hora de notificar el incidente al Gobierno. “No hubo ninguna notificación hasta el 10 de septiembre”, dijo Albanese, y añadió que la investigación también analizaría por qué los sistemas gubernamentales no habían detectado la intrusión en primer lugar.

También advirtió de que otros tres sitios web gubernamentales relacionados con la salud podrían haberse visto afectados por la actividad del agente de OpenAI, aunque no confirmó que eso hubiera ocurrido.

En un comunicado, OpenAI afirmó que su “investigación no encontró pruebas de que se hubiera accedido a historiales de pacientes”.

Añadió que “identificó actividad relacionada con varios sitios web y servicios del Gobierno australiano cuando nuestros modelos intentaban buscar respuestas… nuestros modelos llevaron a cabo acciones que no eran nuestra intención”.

OpenAI afirmó que su “investigación no encontró pruebas de que se hubiera accedido a historiales de pacientes” Jose Luis Magana - FR159526 AP

La intrusión provocada por el agente de IA agrava las tensiones entre Australia y las mayores empresas tecnológicas de propiedad estadounidense. Camberra ya ha recibido críticas de las empresas de redes sociales y de Washington tras introducir la primera prohibición mundial del uso de redes sociales para menores de 16 años y nuevas normas que obligan a las empresas tecnológicas a permitir a los usuarios desactivar el contenido generado por algoritmos en sus secciones de contenido.

El Gobierno australiano ha creado un grupo de trabajo para investigar la brecha de seguridad y comprobar si la seguridad de la red actual es adecuada para prevenir incidentes similares.

La filtración se dio a conocer el mismo día en que las principales empresas de IA del mundo advirtieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los riesgos que la IA supone para la humanidad, haciendo un llamamiento a los gobiernos para que colaboren en la gestión de esta tecnología cada vez más potente.

Australia se ha enfrentado a una serie de intentos de piratería informática contra corporaciones y empresas vinculadas al Gobierno durante los últimos cuatro años.