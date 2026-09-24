El fuerte descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto en la calle sin autorización: “Tan nefasto”

Durante más de una década, Nicole Neumann fue vegetariana, hasta que decidió que eso no era suficiente y decidió llevar una dieta vegana. Desde la adolescencia se convirtió en protectora y rescatista de animales; comenzó a usar su influencia para alzar la voz y ayudar a perritos que necesitan hogar. Con la honestidad y firmeza que la caracteriza, esta semana hizo un fuerte descargo en sus redes sociales por una foto suya en una panchería que no tardó en viralizarse.

Todo comenzó cuando la cuenta de Instagram Gossipeame compartió una foto que le hicieron llegar de la modelo sentada en la barra de un local gastronómico. “Nicole Neumann en una panchería de San Isidro. Me cuentan que habría estado comiendo un panchito, supongo que para vegetarianos/veganos”, decía la publicación. La modelo se hizo eco de esta información y decidió responderle directamente a la persona que sacó la imagen.

Nicole Neumann fue fotografiada en una panchería (Foto: Instagram @gossipeame)

“Vengo a hablarle a un proyecto de señor para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes. Subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, expresó Neumann a través de un video que publicó en sus historias de Instagram el miércoles 23 de septiembre. “Sos muy mala leche, muy malintencionado, porque yo fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de: ‘Lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”, lanzó.

Neumann aseguró saber quién era la persona en cuestión y relató que hasta lo escuchó cuestionarla por su decisión de no consumir carne. Y de hecho, al oírlo, ella se dio vuelta para encararlo: “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema; pasaste de largo porque te miré”.

Nicole Neumann respondió a la persona que le sacó una foto en la panchería (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

“Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal, a mi privacidad”, arremetió, al hacer énfasis en que era un “doble mala leche” porque “cualquier ser humano ve que es una foto espantosa”.

En esta misma línea aclaró que no comió un pancho, sino nachos: “Claramente, no como animales muertos y esto no es una postura, porque yo no necesito dibujar nada porque la gente trabaja y hay miles de influencers y modelos que viven felices comiendo carne. Yo simplemente predico la vida que llevo y lo que yo siento y, si puedo contagiar a alguien porque le hago un bien a muchos seres vivos y sintientes, bienvenido sea. No gano ninguna otra cosa con eso”.

Nicole Neumann es protectora y rescatista de animales desde hace muchos año (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

En su momento de furia, Neumann le habló directamente a la persona en cuestión sin intención de ocultar su enojo y malestar. “¿Sabes qué? Vendés un producto de mi***a que es cancerígeno, así que gracias porque no voy a volver más ahí y ojalá que vaya muy poquita gente también a consumir ese producto de mi***a y de un ser que claramente no es amigable”, sentenció y aseguró que iba a ponerlo en sus meditaciones y respiraciones para “mandarle luz”.