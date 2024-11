Batalla cultural, regulación de criptomonedas y cómo “reiniciar” la Argentina

Mientras el ecosistema cripto crece en la Argentina, los debates en torno a su regulación comienzan a formar parte de las conversaciones políticas. La inclusión de activos digitales en el blanqueo y la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), son algunas de las medidas que se implementaron en los últimos meses.

“En esta nueva etapa de la Argentina, hay lugar para darle paso a todo tipo de nuevas tecnologías. Desde nuestra ideología, compartimos la idea de que tiene que ver con el tamaño del Estado. Cuando el Estado abarca mucho, la tecnología termina muy al costado y se queda con sistemas analógicos”, sostuvo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en un panel abierto a preguntas del público, acompañado por Ramón Lanús, intendente de San Isidro; Martín Yeza, diputado de Pro; Alejandro Bongiovanni; Alberto Benegas Lynch; y Daiana Fernández Molero durante la conferencia de blockchain y criptomonedas Labitconf.

“Soy un estudioso del tema bitcoin y lo veo como una defensa de las libertades individuales de la gente, en contra de los bancos centrales del mundo. Yo no creo en el dinero del Estado, creo en el libre intercambio de bienes y servicios. Hay que ir hacia ese objetivo, creciendo paso por paso”, añadió, frente a un auditorio repleto de empresarios, emprendedores, jóvenes y periodistas.

Si bien expresó que es necesario un debate sobre las criptomonedas, remarcó que el Congreso no debe convertirse en una traba para el crecimiento del sector en el país: “Queremos que las nuevas tecnologías sean parte de nuestra agenda legislativa, pero tenemos que ser cuidadosos con que la agenda legislativa no sea un obstáculo”.

En este sentido, se refirió al poder que tienen los ciudadanos para intervenir en estas discusiones: “Nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes para corrernos lo más posible, porque el ciudadano en libertad tiene soluciones mucho más novedosas, rápidas y eficientes”.

A su vez, Bongiovanni opinó que “es mucho lo que se puede arruinar del ecosistema bitcoin con la regulación” y espera “que dentro de alguna generación, el Congreso tenga una visión más liberal”.

En línea con las críticas a varios diputados y senadores, Fernández Molero hizo un llamado de atención al público para que los ciudadanos no pidan más cosas al Congreso. “Hay una obsesión por la regulación muy fuerte. Yo puedo presentar un proyecto fantástico, pero después necesito los votos de 257 diputados y el Congreso todavía no hizo el catch up que hizo el Gobierno. Hay que ser cuidadosos con eso”, advirtió la diputada.

Con respecto a la adopción no solo de criptomonedas, sino también de inteligencia artificial (IA) en el país, Lanús señaló que el Estado no debe ser el encargado de desarrollar las innovaciones, sino de facilitar la información y generación de datos al sector privado.

Yesa coincidió con este punto y añadió: “Tenemos que repensar es el hardware de las instituciones y el diseño de las normas, porque el problema son los procesos burocráticos del Estado que hacen que vos puedas reparar un error”.

Por último, Benegas Lynch y Menem reflexionaron sobre el escenario actual de la Argentina y los esfuerzos del Gobierno por sacar al país de la crisis social y económica de los últimos años. “No se pueden dar todas las batallas al mismo tiempo. Yo siempre ilustro que estamos en el quinto subsuelo del infierno. Así nos dejó el kirchnerismo y 100 años con distintos matices del socialismo más oscuro. Estamos subiendo algunos peldaños para subir al cuarto subsuelo del infierno, donde hace muchísimo calor todavía, pero hay que ver el norte y la tendencia hacia donde vamos. Hoy el foco está puesto en la reforma del Estado y el ajuste fiscal”.

Por su parte, Menem subrayó que “hay que achicar el Estado” y que la motosierra “no es de ahora, es de siempre”.

“Tenemos un horizonte, que es apuntar siempre a bajar impuestos. No se hizo un esfuerzo ahora para equilibrar solamente. Está en la cabeza, en la impronta y en el ADN de este Gobierno. Al mismo tiempo, todos los días encontramos muchísimas regulaciones que siguen trabando la libre producción de bienes y servicios de todos ustedes. Si las fuerzas del cielo nos acompañan, se vienen más bajas de impuestos y más bajas de regulaciones, porque eso al final va a colaborar con la creación de nuevos puestos de trabajo, más inversión, menos pobreza”, concluyó Menem.

“El botón de reiniciar”

Antes del panel, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) Benegas Lynch y Fernández Molero, y Bongiovanni, de Pro, participaron de otra charla, donde explicaron los que son, para ellos, los pilares fundamentales para el progreso de la Argentina. Los resumieron en tres claves: reiniciar, reformatear y hackear el sistema.

“El año pasado, la sociedad argentina apretó con furia el botón de reiniciar. El sistema le estaba dando la espalda, se había frizado, no había respuesta. Afortunadamente, hay muchas cosas que están siendo reinicidas en la Argentina”, disparó Bongiovanni frente a un auditorio repleto de empresarios, emprendedores, jóvenes y periodistas.

Y continuó: “Una de ellas es la cuestión fiscal. Creo que hay un horizonte fiscal claro, una idea de un presupuesto. También en materia de seguridad hubo un reinicio, con la policía en la calle y los piquetes en la vereda. Hacia adelante, además de un reinicio, vamos a tener que hacer un reformateo del sistema tributario y que no existan más aberraciones como las retenciones, impuesto al cheque y los ingresos brutos a las provincias”.

Bongiovanni también destacó el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y que hay que hackear a “jugadores muy grandes” del espectro político, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sectores empresariales que “viven del abrazo y la protección del Estado”.

“Hay que insistir con el antivirus. La mentalidad de los argentinos ha cambiado mucho, afortunadamente. Hoy, creo que la Argentina todavía no despegó, pero está carreteando la pista”, expresó el diputado.

Bajo esta línea, Fernández Molero se refirió a la importancia de la “batalla cultural” liderada por el presidente Javier Milei. “Hasta hace diez minutos, capitalismo, mercado y empresarios eran malas palabras. Va a costar, pero al fin del día se va a lograr que el mercado y tener plata en la Argentina sea bien visto y es algo que va a tener continuidad”, sostuvo.

Al respecto, Benegas Lynch dijo que “ya no hay tantos políticos hablando del Estado y que hay que pagar los impuestos con alegría, porque cambió el mindset de la gente”.

“Los quiero llevar a volver a instalar el tema del individualismo, que muchas veces lo tomamos de forma culposa porque lo relacionamos con el egoísmo, y en realidad tiene que ver con la cooperación social. El individualismo parte del interés personal que todos por naturaleza tenemos, incluso Myriam Bregman”, dijo el diputado liberal.

Además, se mostró firme en su postura con respecto a cerrar el Banco Central (BCRA). “La moneda tiene que volver a las manos de sus dueños. Queremos Gobierno para que se protejan los derechos y autonomías individuales e imparta justicia, nada más. Si pedimos más, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, derechos y que nos metan la mano en los bolsillos”, señaló.

Y disparó: “Es indispensable cerrar el BCRA. El BCRA es para afanarte”. Los aplausos inundaron la sala.

Por último, hizo una fuerte crítica a los diputados y senadores de los partidos opositores, como Unión Por la Patria (UXP). “El Congreso me lo imagino como la estructura de una empresa de Elon Musk, dispuesta a poner un cohete en la luna, y el problema son los diputados y senadores. Ponen a dos astronautas que son unos monos, se emborrachan y juegan a las cartas. Hay que elevar el estándar y sacarle a la gente el peso del Estado”, expresó Benegas Lynch.

Victoria Menghini Por