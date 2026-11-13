Caída de Outlook: descartan que sea un ciberataque el responsable de la falla de Microsoft 365

Microsoft ha informado este viernes a primera hora de que no está siendo capaz de recuperarse de la caída global de sus servicios que se inició en la tarde del jueves y que afecta a millones de usuarios de al menos 70 países. Pasadas las 12 del mediodía, hora peninsular española, la compañía dijo en un comunicado que habían “logrado avances hacia la recuperación”, y que “el tráfico está siendo restaurado gradualmente”. El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha descartado que el incidente haya sido causado por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar la normalidad en sus operaciones.

Los productos afectados son el correo electrónico Outlook, el entorno Teams, SharePoint Online, el chatbot de inteligencia artificial (IA) Copilot, los servicios en la nube OneDrive y OneNote y el paquete Microsoft 365, que incluye aplicaciones como Word, Excel o PowerPoint. Se trata de programas muy presentes en los entornos corporativos, que canalizan grandes flujos de trabajo en oficinas tanto del sector privado como del público.

“Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética”, ha escrito en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo. En su última actualización, la compañía asegura que empieza a ver la luz al final del túnel: “Estamos observando resultados positivos en la estabilidad del servicio y el aumento de capacidad gracias a nuestras últimas acciones de optimización del tráfico. Estamos implementando estas acciones de forma más amplia en las regiones afectadas mientras buscamos lograr una recuperación persistente”.

We regret that today’s outages caused disruptions for our customers, and we are working to address the issue. We will continue to share more information as soon as we have it, and for now I can confirm that there is no indication this is the result of malicious or cyber activity. — Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026

Según la empresa, el problema no se debe a un aumento inesperado del tráfico por mayor actividad de los usuarios, sino a que varios servidores habían dejado de estar disponibles sin que se esperase y su trabajo recayó sobre los que quedaban, en un efecto dominó que terminó por saturar los sistemas. No hay todavía un análisis definitivo de la causa, pero lo único que parece claro es que el problema afecta a los servicios “que interactúan con Exchange Online y el correo”. Por eso arrastró a Teams, SharePoint, Copilot, asociados al correo, mientras que los que no dependen de Exchange siguen funcionando.

“Lo que sabemos por ahora es que ayer hubo un aumento anormal de tráfico de red que, a priori, parece indicar un fallo técnico muy probablemente vinculado con gestión BGP y DNS [protocolos de enrutamiento de tráfico online y sistema de nombrews de dominio]. No hay evidencia de ataque alguno”, explica David Arroyo Guardeño, científico titular del Grupo de Investigación en Ciberseguridad y Protección de la Privacidad (GICP) del CSIC. “Las implicaciones de esta caída son enormes en un amplio grueso de sectores industriales. Microsoft Outlook y, cada vez más, Copilot están muy presentes en un porcentaje muy amplio de nuestros servicios e infraestructura digital”, añade.

Las quejas de los usuarios en la plataforma especializada Downdetector alcanzaron un primer pico pasadas las siete de la tarde del jueves, hora peninsular española, y se reportaron problemas en más de 70 países. Esta mañana, sobre las siete, ha comenzado una segunda oleada de incidencias, que por el momento está duplicando en volumen la registrada en la tarde del jueves.

Especial incidencia en Australia y Japón

Australia amaneció este viernes con el incidente que en España sufrimos el jueves por la tarde. Ha provocado problemas en empresas, que han experimentado problemas para comunicarse, gestionar pedidos o enviar facturas, y en organismos y servicios públicos, incluyendo la agencia tributaria australiana y algunos tribunales. La caída ha afectado también a la Policía Federal Australiana (AFP), la agencia de inteligencia ASIO y Service NSW, la plataforma del estado de Nueva Gales del Sur que permite realizar trámites como renovar permisos de conducir o gestionar matriculaciones.

Microsoft365 cuenta con más de 450 millones de usuarios corporativos y 95 millones de clientes particulares Robert Michael - dpa DPA

Por eso, las autoridades del país han activado una cláusula de su acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para pedir que sus intereses reciban prioridad en la recuperación de los servicios afectados por la caída global de la tecnológica estadounidense.

El ministro australiano de Interior, Tony Burke, ha explicado este viernes que el Gobierno había puesto en marcha esa disposición para garantizar que las necesidades del país sean tenidas en cuenta durante la recuperación de los sistemas. Según recoge EFE, el acuerdo, firmado en junio, contempla reforzar la resiliencia de la infraestructura digital australiana y priorizar la recuperación de su economía ante una interrupción grave del ecosistema de Microsoft.

La caída de los sistemas de la tecnológica ha afectado también a la Administración japonesa. El portavoz principal del Gobierno nipón, Minoru Kihara, confirmó a Reuters que los problemas eran básicamente de comunicación y que no se habían registrado incidentes en los que centros sanitarios. “Hemos confirmado que el GSS, la infraestructura del sistema de información del Gobierno, también está experimentando una interrupción”, ha dicho en declaraciones recogidas por EFE.

Asia se está llevando, por el momento, la peor parte. Filipinas y Singapur han notificado problemas en sus servicios públicos. En el caso de la ciudad-Estado, los Ministerios de Interior y Salud confirmaron caídas importantes. En Tailandia, cuatro de los principales bancos del país han interrumpido temporalmente los servicios que implican el uso de correos electrónicos, al tiempo que instan a sus clientes a llamar por teléfono en caso de emergencias, según informó la cadena pública Thai PBS. En Malasia, la Agencia Nacional de Ciberseguridad recomendó a todos los organismos gubernamentales “que verifiquen si sus servicios se han visto afectados” para notificar de inmediato cualquier interrupción operativa, sin reportes de momento de afectaciones graves.

En España, por el momento, la Administración no ha notificado que la caída de Microsoft haya tenido especial incidencia en el funcionamiento de los servicios públicos. Según fuentes del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, “el impacto está siendo menor” porque la mayoría de los correos electrónicos de los empleados de la AGE están alojados en centros propios de la Administración.

Una caída global

Según los datos de la propia compañía, el servicio afectado de Microsoft365 cuenta con más de 450 millones de usuarios corporativos y 95 millones de clientes particulares. El programa Teams, de videoconferencias y otras funcionalidades para entornos laborales, cuenta con más de 320 millones de usuarios.

En sus anteriores actualizaciones en su cuenta oficial de la red social X, la compañía explicaba que continúa trabajando para estabilizar los servidores y mejorar el flujo de tráfico. Aunque asegura que se está logrando una recuperación parcial en las regiones donde ha aplicado estas medidas, la empresa admite que “no están dando lugar a una recuperación sostenida” y que estudia qué otras acciones puede tomar para estabilizar su infraestructura. “Estamos viendo mejoras en escenarios clave, incluyendo el acceso a buzones y el procesamiento de correos electrónicos retrasados, aunque algunos problemas intermitentes pueden continuar”, dijo a mediodía.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó que el incidente haya sido causado por un ataque cibernético Mark Lennihan - AP

La compañía asegura que mantiene abiertas “múltiples líneas de trabajo” para reducir el impacto y devolver la estabilidad a partes de la infraestructura mientras sigue intentando recuperar sus servidores de entrada (frontend) mientras aplica nuevas medidas de optimización del tráfico para ganar estabilidad y capacidad. Microsoft no ha dado una hora estimada para la solución completa.

Microsoft confirmó en la tarde del jueves en España que los servicios de su plataforma 365 habían sufrido una caída global. La compañía ha confirmado en la red social X que está investigando una incidencia que impide a algunos usuarios acceder a sus buzones de Exchange Online, el servicio de correo de su suite de oficina en la nube, así como a servicios como Copilot. La empresa ha explicado que los problemas afectan a varios métodos de conexión.

El primer aviso hablaba de que el problema se limitaba a América, pero la empresa confirmó después que el fallo puede afectar a la conectividad de los servicios de Microsoft 365 de usuarios “de cualquier región”. Microsoft señala que una parte de su infraestructura sufre una carga elevada en numerosos países, lo que probablemente contribuye a los errores de conexión.