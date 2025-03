Cinco palabras que no paran de usar los mentirosos, según la IA

¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba mintiendo, pero no sabías cómo comprobarlo? La inteligencia artificial ha identificado patrones en el lenguaje de las personas que no dicen la verdad, y algunas palabras aparecen con más frecuencia de lo que imaginamos. Aunque no son pruebas absolutas de engaño, pueden ser señales de alerta cuando se combinan con otras pistas.

Según el análisis de ChatGPT, estas son cinco palabras o frases que los mentirosos no paran de usar:

1. “Honestamente” / “Para ser honesto”

Es irónico, pero cuando alguien recalca su sinceridad antes de hablar, podría estar intentando convencer más que informar. Las personas que dicen la verdad no suelen necesitar aclaraciones previas.

2. “Creeme” / “Te lo juro”

Cuando alguien insiste en que le creas sin presentar pruebas, es posible que esté encubriendo algo. La verdad se sostiene por sí sola, sin necesidad de juramentos constantes.

3. “Básicamente”

Esta palabra puede parecer inofensiva, pero a veces se usa para simplificar demasiado un relato y omitir detalles clave. Puede ser un intento de manipular la percepción de la realidad.

4. “No me acuerdo bien”

Si bien es natural olvidar cosas, los mentirosos a menudo recurren a esta frase para evadir preguntas difíciles o ganar tiempo para fabricar una respuesta más convincente.

5. “¿Por qué mentiría?”

En lugar de simplemente responder con la verdad, quienes mienten intentan desviar la atención y poner en duda las sospechas del interlocutor. Es una táctica clásica de manipulación.

¿Cómo detectar una mentira?

Más allá del uso de estas palabras, los expertos recomiendan estar atentos a otros signos como evasión del contacto visual, respuestas demasiado elaboradas o cambios en el tono de voz.

Las tácticas verbales de mentirosos y no mentirosos son diferentes GETTY

Un estudio de la psicóloga de la Universidad de California Bella DePaulo, experta en engaño y comunicación, señala que los mentirosos suelen hablar con menos detalles y pausas estratégicas para hacer que su historia parezca más creíble.

Además, investigaciones publicadas en la revista Journal of Personality and Social Psychology destacan que las personas que mienten tienden a usar más pronombres impersonales para distanciarse del engaño.

Aunque estas palabras no garantizan que alguien esté mintiendo, pueden ayudarte a estar más alerta. La clave es prestar atención al contexto y a cómo se desarrolla la conversación.

LA NACION