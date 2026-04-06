Cómo la IA ayudó a un hombre (y a su hermano) a construir una empresa de 1800 millones de dólares

Matthew Gallagher necesitó solo dos meses, 20.000 dólares y más de una docena de herramientas de inteligencia artificial para poner en marcha su start-up.

Desde su casa en Los Ángeles, Gallagher, de 41 años, utilizó la IA para escribir el código del software que impulsa su empresa, redactar los textos del sitio web, generar las imágenes y videos de los anuncios y gestionar el servicio al cliente. Creó sistemas de IA para analizar el rendimiento de su negocio y subcontrató todo lo demás que no podía hacer por sí mismo.

Su empresa, Medvi, un proveedor de telesalud de fármacos GLP-1 para la pérdida de peso, captó 300 clientes en su primer mes. En el segundo, sumó 1000 más. En 2025, el primer año completo de operaciones de Medvi, la compañía generó 401 millones de dólares en ventas.

Fue entonces cuando Gallagher contrató a su único empleado: su hermano menor, Elliot. Este año, están en camino de alcanzar los 1800 millones de dólares en ventas.

¿Una empresa de 1800 millones de dólares con solo dos empleados? En la era de la IA, es cada vez más posible.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, predijo en 2024 el auge de una nueva estirpe de empresas supereficientes. Un negocio de una sola persona valorado en 1000 millones de dólares “habría sido inimaginable sin la IA”, dijo en un podcast, “y ahora va a ocurrir”.

A medida que las herramientas de IA se extienden, los emprendedores están aprovechando la tecnología para expandir sus empresas a una escala enorme y a una velocidad vertiginosa con muy pocos seres humanos. Las grandes empresas, especialmente en el sector tecnológico, también se están sumando a esta disrupción. Pinterest, Block y otras han recortado miles de puestos de trabajo en meses recientes, citando las eficiencias permitidas por la IA.

Gallagher, quien anteriormente dirigió una start-up de relojes de pulsera, dijo que pensaba que la profecía de Altman sobre la empresa unipersonal de 1000 millones de dólares sería una firma que construyera IA. Se emocionó al darse cuenta de que quizá él lo había logrado, tomando una idea antigua —ser intermediario de fármacos para adelgazar— y utilizando la IA para potenciarla al máximo.

“No es una empresa de IA, pero la hice con IA”, afirmó.

En un correo electrónico, Altman comentó que parecía haber ganado una apuesta con sus amigos directores ejecutivos sobre cuándo aparecería una empresa así, y que “le gustaría conocer al tipo” que lo había logrado.

Técnicamente, Medvi no es una empresa de una sola persona, ya que Gallagher contrató a su hermano y tiene algunos contratistas. La start-up, que no ha recaudado financiación externa, tampoco tiene una valoración oficial. Pero muchas empresas tecnológicas altamente valoradas solo pueden soñar con alcanzar los 1000 millones de dólares en ingresos con tan pocos trabajadores. Además, Medvi es rentable, según Gallagher.

The New York Times tuvo acceso a las finanzas de Medvi para verificar sus ingresos y beneficios, y entrevistó a los socios comerciales de Gallagher.

En una tarde reciente en el club Soho House de Los Ángeles, Gallagher —con el pelo rizado descuidado, una camiseta holgada y tatuajes en brazos y manos— dijo que los últimos 18 meses habían sido un torbellino.

Trabaja en Medvi desde su casa básicamente en cualquier momento en que no se esté duchando, durmiendo o pasando tiempo con sus dos hijos. Incluso creó un clon de su voz con IA para ayudar a gestionar su vida personal, usándolo para llamar y programar citas y así tener más tiempo para trabajar.

No todo el mundo puede construir una empresa impulsada por IA de este tipo, aunque muchos lo intenten. Gallagher se adapta al momento porque sabe de marketing y de cómo utilizar la IA de vanguardia, dijo Kobie Fuller, inversor de la firma de capital riesgo Upfront Ventures, quien lo ha asesorado.

Para construir Medvi, Matthew Gallagher usó herramientas como ChatGPT, Claude, Grok, Midjourney y Runway Maggie Shannon para el New York Times

“Para las personas que tienen esas habilidades, es como su superpoder”, dijo Fuller. “Este es un ejemplo extremo, pero no creo que vaya a ser el último, ni de lejos”.

Gallagher apenas le ha contado a nadie sobre su empresa, que según él está recaudando más de tres millones de dólares al día. Dijo estar nervioso por hablar públicamente de ello.

“Quiero decir, es una locura, ¿verdad?”, preguntó, antes de responderse a sí mismo: “Es una locura”.

Detectando la oportunidad

Gallagher tuvo una infancia itinerante, viviendo en moteles y coches durante un tiempo antes de instalarse en Cincinnati a los 12 años. Fue allí donde su tío le regaló un portátil, que utilizó para aprender a programar y crear una página de fans de Weird Al Yankovic.

De adolescente, empezó a crear sitios web para negocios locales. Siempre tuvo algún negocio entre manos, como vender velas y espadas samurái en eBay. A los 18 años, tras crear una empresa de alojamiento web, la vendió por 6000 dólares.

Asistió brevemente a la Universidad de Cincinnati y a la Universidad del Norte de Kentucky, pero no se graduó. En 2010, se mudó a Los Ángeles para ser actor. Finalmente volvió a la programación, saltando de un trabajo tecnológico a otro.

En 2016, creó Watch Gang, una start-up que vendía relojes por suscripción. Tenía seguidores pero nunca fue rentable, incluso cuando Gallagher buscaba el crecimiento de los ingresos y contrató a 60 personas.

El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI en 2022 inspiró a Gallagher a empezar a experimentar con la IA. Dos años más tarde, conoció a Jiten Chhabra, cofundador de CareValidate, una start-up médica de Atlanta.

CareValidate ofrece lo que es esencialmente un kit de “telesalud en una caja”. Las empresas o minoristas que quieran vender medicamentos con receta pueden utilizar la tecnología de CareValidate y su red de médicos en línea para montar un negocio. El software conecta a los pacientes con médicos y farmacias, que redactan, gestionan y envían las recetas. CareValidate cobra honorarios por su software.

Gallagher vio una oportunidad para su propio negocio de telesalud. Podía usar la IA para la marca y el marketing, y dejar que CareValidate y una plataforma similar, OpenLoop Health, se encargaran de los médicos, las farmacias, el envío y el cumplimiento normativo. Planeó empezar con los GLP-1.

Entraba en un mercado establecido. Durante casi una década, Hims & Hers Health, Ro y otras empresas han vendido fármacos para la disfunción eréctil y la pérdida de cabello en línea. Hims, que salió a bolsa en 2021, tiene 2442 empleados y generó 2400 millones de dólares en ingresos el año pasado.

Hims y Ro ya se habían expandido a los fármacos GLP-1, pero Gallagher pensó que podía hacer lo mismo de forma más rápida y eficiente con la I.A. y las plataformas de médicos bajo demanda.

Utilizó muchas herramientas de IA para construir el sitio web de Medvi, incluyendo ChatGPT, Claude y Grok. Creó herramientas personalizadas, incluidos “agentes de IA” o bots que realizan tareas por sí mismos, para que sus sistemas de software se comunicaran entre sí. Probó herramientas de voz de ElevenLabs y otros para comunicarse con los clientes. Y utilizó los generadores de imágenes y vídeo Midjourney y Runway para crear contenido para su web y anuncios.

En total, gastó 20.000 dólares en el software y el primer mes de marketing.

El sitio web inicial de Medvi presentaba fotos de modelos sonrientes que parecían generados por IA y fotos de “antes y después” de pérdida de peso sacadas de internet con las caras cambiadas. Algunos de sus anuncios eran contenido de baja calidad (AI slop). Una franja con logotipos de medios de comunicación importantes hacía parecer que Medvi había aparecido en Bloomberg y The Times, cuando simplemente se había anunciado allí.

En total, Gallagher gastó 20.000 dólares en el software y el primer mes de marketing Dragos Condrea

Pero a Gallagher lo que más le preocupaba era que el proceso de pago de Medvi funcionara sin problemas y asegurarse de que su sistema de atención al cliente por IA no se distrajera. Lo probó pidiéndole recetas de lasaña; le costó algunos ajustes lograr que dejara de proporcionarlas, dijo.

Medvi abrió sus puertas en septiembre de 2024. El momento fue perfecto. Los estadounidenses querían GLP-1 baratos, entregados sin ir a una consulta médica. La start-up cobraba apenas 179 dólares por el suministro del primer mes, en línea con sus competidores.

¿El cielo es el límite?

Desde el principio, “el crecimiento fue una locura”, dijo Gallagher.

Medvi se convirtió rápidamente en uno de los principales clientes de CareValidate y OpenLoop. Las empresas dijeron estar asombradas por la velocidad y escala de la start-up.

“Te quedas como: ‘¿Tienes un ejército de personas detrás de ti en alguna parte?’. Y él responde: ‘No’”, comentó Chhabra, de CareValidate.

El Dr. Jon Lensing, director ejecutivo de OpenLoop, dijo que Gallagher había empezado a compartir consejos tecnológicos con su empresa. “La lengua materna de Matthew parece ser la IA”, dijo.

Hubo contratiempos. El chatbot de atención al cliente de Medvi a veces inventaba precios para los medicamentos (Gallagher los respetaba). O sufría alucinaciones, afirmando que Medvi vendía fármacos para la caída del cabello cuando no era así.

Si los clientes querían hablar con una persona, el chatbot estaba entrenado para transferirlos al teléfono móvil de Gallagher. Eso derivó en más de 1000 llamadas de atención al cliente, recordó.

Para gestionar la avalancha, integró programas de OpenLoop y CareValidate que atendían las llamadas. Gallagher pronto pasó de usar el sitio legal LegalZoom a contratar un bufete de abogados, y de usar herramientas contables de IA a usar una firma de contabilidad. También contrató agencias de medios para ayudar a comprar anuncios y atraer clientes.

Cuando las ventas despegaron, Gallagher preguntó a Fuller, el inversor de capital riesgo, si debía recaudar fondos. Fuller le dijo que si no necesitaba el dinero, no lo hiciera. “Simplemente sigue construyendo”, le aconsejó. Gallagher le agradeció más tarde el consejo.

En marzo del año pasado, Gallagher cambió algo menor en el sitio web de Medvi y se fue de excursión. En mitad de la ruta, recibió una llamada de una de sus agencias de medios preguntándole si no era extraño que no hubiera habido pedidos en la última hora.

Gallagher se dio cuenta de que su actualización debía de haber roto algo. Sin nadie que lo arreglara, corrió a casa. El tiempo de inactividad le hizo perder unos 200 clientes potenciales, dijo.

Aun así, se resistía a contratar a nadie. En Watch Gang, tener 60 empleados no había ayudado a la empresa a crecer.

“Simplemente aumentaba mis costes y retrasaba mi toma de decisiones porque tenía que tratar con más gente”, explicó. La mayor ventaja de Medvi era su capacidad para moverse rápido.

Gallagher sumó a dos ingenieros por contrato y decidió contratar únicamente a Elliot, su hermano de 36 años, en abril. El trabajo de Elliot incluye interceptar y filtrar la comunicación para que Matthew pueda centrarse en sus prioridades.

“Simplemente ayudé a quitarle mucho peso de encima”, dijo Elliot Gallagher en una entrevista.

Eso le dio a Matthew un respiro para corregir algunos atajos que había tomado inicialmente, como sustituir las fotos de antes y después por las de clientes reales. Algunas fotos de la página de inicio de Medvi siguen siendo generadas por I.A.

A finales del año pasado, Medvi había alcanzado los 401 millones de dólares en ventas anuales y acumulado 250.000 clientes. Generó un beneficio neto del 16,2%, o 65 millones de dólares, destinando el gasto a las cuotas de las plataformas de telesalud, marketing y software. Hims, en cambio, tuvo un beneficio neto del 5,5% el año pasado.

Gallagher está reinvirtiendo parte de los beneficios de Medvi en expansión. Consideró comprar empresas que ofrecen otros productos sanitarios, pero decidió que era igual de fácil construirlas él mismo.

En febrero, Medvi empezó a vender productos para la salud masculina, incluidos fármacos para la disfunción eréctil. Ese negocio alcanzó los 50.000 clientes en el primer mes y va camino de eclipsar al negocio de los GLP-1 en cuatro meses, dijo Gallagher.

El mes pasado, Medvi añadió planes de entrega de comidas saludables, de los que se encarga OpenLoop. Lo siguiente es la salud femenina, incluidos fármacos para terapia hormonal. También están en agenda fármacos para el crecimiento del cabello, suplementos y productos para el cuidado de la piel.

El beneficio total de Medvi, de entre 70 y 80 millones de dólares hasta ahora, ha conmovido a Gallagher, dada su crianza. “Por primera vez, no estoy en modo supervivencia”, dijo.

El año pasado creó una fundación con un millón de dólares y donó a una organización de rescate de gatos de Los Ángeles, con planes de donar también a una organización sin ánimo de lucro que ayuda a jóvenes sin hogar. Su objetivo es canalizar la mayor parte de los beneficios de Medvi a través de la fundación. Por diversión, invierte en películas y compra artículos históricos, incluido un reloj de bolsillo de los años 1700.

Gallagher no tiene previsto contratar a más gente. Dijo que no veía cómo ayudaría a Medvi, aunque echa de menos la camaradería de los colegas.

“A estas alturas, casi quiero contratar a gente porque me siento solo”, confesó.

Pero todavía se necesita algo de tacto humano.

En septiembre, Medvi empezó a asignar gestores de cuentas humanos a un subgrupo de clientes. Cuando esos clientes llaman o escriben, conectan con el mismo gestor. La idea es que los gestores conozcan a los clientes y recuerden detalles como cumpleaños o nombres de los hijos, creando una mayor satisfacción.

Los siete gestores de cuentas de Medvi, todos contratados de forma externa, tienen ahora varios cientos de clientes cada uno. Para gestionar tantas relaciones, están utilizando la inteligencia artificial.