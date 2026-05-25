La china DeepSeek aplicará un descuento permanente del 75% al precio del modelo de IA V4-Pro

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek hará permanente una rebaja del 75% en el precio de su modelo insignia V4-Pro, manteniendo los valores en una cuarta parte de su nivel original, informó la empresa en un comunicado el sábado.

DeepSeek no reveló si la rebaja permanente se debía al aumento de la oferta de los chips Ascend 950 de Huawei, que utilizaba para maximizar el rendimiento del V4.

La empresa redujo los costos de la API del V4-Pro a entre 0,025 y 6 yuanes por millón de tokens (entre 0,0035 y 0,83 dólares aproximadamente), dependiendo del tipo de uso, frente a los 0,1 a 24 yuanes anteriores, según el comunicado. Un “token” es una unidad de texto procesada por el modelo de IA.

Las ventas de chips de IA de Huawei se han beneficiado de los controles de exportación de Estados Unidos que impiden a Nvidia vender sus semiconductores más avanzados en China, aunque otras restricciones a la exportación de equipos de fabricación de chips han limitado la capacidad de Huawei para ampliar la producción de Ascend.

Cuando DeepSeek lanzó V4 el mes pasado, afirmó que la versión Pro costaría hasta 12 veces más que la versión Flash, menos potente, debido a “limitaciones en la capacidad de cálculo de gama alta”, lo que restringe la disponibilidad.

También señaló que se esperaba que el precio de la versión Pro cayera drásticamente una vez que los supernodos Huawei Ascend 950 se lanzaran en grandes cantidades en la segunda mitad del año.

Reuters