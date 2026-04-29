Cuatro claves para evitar que las apps recopilen información personal

El hecho de que existan aplicaciones para cualquier necesidad de los usuarios puede suponer una ventaja, pero trae consigo una serie de riesgos, como el acceso a datos personales y sensibles como los contactos, la geolocalización en tiempo real o la recopilación de la actividad en otras aplicaciones.

Según datos de la Universidad Autónoma de Madrid, recogidos por la app de mensajería ellu, más del 80% de las aplicaciones incumplen la normativa de protección de datos, al enviar información personal fuera del dispositivo sin la debida transparencia.

Precisamente, entre las plataformas que más información recopilan destacan las redes sociales, así como aplicaciones de transporte y comercio digital. Esto se debe a que la mayoría de los usuarios no revisa las políticas de privacidad ni los permisos que concede al instalar una aplicación, como ha indicado ellu en un comunicado de prensa.

Cómo evitar el acceso a la información personal

Desde ellu han señalado una serie de claves que permiten a los usuarios proteger su privacidad y sus datos. En primer lugar, recomiendan revisar los permisos concedidos a las aplicaciones y retirar aquellos que no sean necesarios para su funcionamiento.

Por otra parte, advierten sobre la inteligencia artificial (IA) invisible, incorporada cada vez por más aplicaciones para mejorar la experiencia del usuario, lo que puede implicar un acceso a más datos para crear perfiles del usuario y que se comercialicen fuera de la aplicación.

Para evitarlo, sugieren fijarse en si la aplicación explica bien qué uso hace de los datos y si existe la opción de desactivar estas funciones de inteligencia artificial.

Otra manera en la que las aplicaciones pueden acceder a esta información sensible es a través del registro para utilizarla. En este sentido, ellu subraya la importancia de elegir plataformas que apliquen una minimización de datos desde su diseño, como el uso de IDs anónimos. No obstante, si es obligatorio registrarse, recomienda usar un correo secundario o un alias.

Por último, hace uno de los consejos más repetidos por los expertos: mantener actualizado el dispositivo, así como sus aplicaciones. De esta forma, se incorporan los parches de seguridad y se mejora la forma en la que el teléfono gestiona los permisos.

“Cuando compartimos información, deberíamos hacerlo con servicios que garanticen un uso responsable de los datos y que los empleen exclusivamente para la funcionalidad de la aplicación, sin tratamientos secundarios inesperados o invasivos. El usuario debe poder decidir con conocimiento de causa, los datos que entrega y para qué se van a utilizar realmente”, defendió el fundador de ellu, Yago Foncillas.