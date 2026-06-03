¿Culpa de SpaceX?: bitcoin, XRP y otros tokens cripto caen a nuevos mínimos

Las principales criptomonedas, entre ellas bitcoin (BTC), XRP y ethereum (ETH), vuelven a registrar una jornada negativa.

Al momento de redactar esta nota, esas monedas acumulaban caídas de 3,3%, 1,9% y 4,9%, respectivamente, en las últimas 24 horas. Y ese retroceso no es más que la continuación de una tendencia bajista que se viene observando durante gran parte de la última semana.

Lo llamativo es que eventos externos al ecosistema cripto podrían estar impulsando este último descenso.

A continuación, por qué las próximas ofertas públicas iniciales (IPO) de empresas tecnológicas como SpaceX podrían estar ejerciendo presión sobre los precios de las criptomonedas.

Los precios de las criptomonedas prolongan meses de caída

La baja registrada durante las primeras horas de hoy no representa una novedad para el mercado cripto. De hecho, esta dinámica se ha repetido durante buena parte de 2026.

Desde comienzos de año, prácticamente todos los principales tokens han sufrido fuertes pérdidas. Al momento de esta publicación, bitcoin acumula una caída del 23% en lo que va de 2026; XRP retrocede 32%; ethereum, 36%; BNB, 25%; e incluso dogecoin, la popular memecoin, pierde 19%.

Estas pronunciadas bajas responden a una combinación de factores: temores de que los conflictos geopolíticos afecten a la economía mundial, incertidumbre sobre el futuro de la regulación cripto y preocupaciones persistentes acerca de una posible burbuja vinculada a la inteligencia artificial que podría impactar en los mercados financieros.

Desde comienzos de año, prácticamente todos los principales tokens han sufrido fuertes pérdidas Shutterstock

Sin embargo, resulta interesante que algunas de las pérdidas más pronunciadas se hayan producido en apenas los últimos cinco días de negociación. En ese período, bitcoin cayó 8,3%; XRP y ethereum retrocedieron 6,5% cada uno; y dogecoin perdió 5,4%.

Y hay otro acontecimiento que coincidió con ese lapso: el creciente entusiasmo y las expectativas en torno a la inminente salida a bolsa de SpaceX. Según algunos analistas, esa operación podría ser una de las razones detrás de la presión bajista adicional que experimentan las criptomonedas esta semana.

El efecto SpaceX sobre las criptomonedas

En mayo, la empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, presentó públicamente la documentación para su esperada oferta pública inicial.

Se espera que la cotización comience alrededor del 12 de junio y muchos analistas consideran que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia. Las valoraciones actuales ubican la potencial capitalización bursátil de SpaceX en torno a los US$1,75 billones (trillions en inglés), mientras que sus seguidores confían en que el valor de la compañía continúe creciendo de manera exponencial.

Y SpaceX sería apenas el comienzo.

Otras dos grandes IPO tecnológicas también son esperadas para este año: las de OpenAI y Anthropic.

Se estima que tanto la creadora de ChatGPT como la desarrolladora de Claude podrían debutar en el mercado bursátil entre septiembre y noviembre. Al igual que ocurre con SpaceX, el entusiasmo en torno a estas posibles salidas a bolsa es enorme.

Toda esta expectativa ha generado un fuerte fenómeno de FOMO (fear of missing out o “miedo a quedarse afuera”). Si estas IPO crean cientos de nuevos millonarios e incluso multimillonarios, muchos inversores no quieren perderse la oportunidad. Pero para invertir en esas compañías primero necesitan liquidez.

Y ahí es donde entran en juego las criptomonedas y la reciente caída de sus precios.

Según informó CNBC, la actual ola de ventas en el mercado cripto podría estar más relacionada con la próxima IPO de SpaceX que con factores específicos de las propias criptomonedas. Algunos inversores estarían liquidando posiciones en activos digitales para reunir efectivo y participar en la oferta pública cuando se concrete en las próximas semanas.

Como explicó a CNBC la mesa de operaciones de QCP Capital, firma especializada en activos digitales y criptomonedas: “El problema más amplio es la rotación de liquidez. Las criptomonedas están compitiendo por el capital en un contexto en el que los mercados accionarios siguen mostrando un mejor desempeño. Tanto los inversores nativos del ecosistema cripto como los gestores tradicionales están siendo atraídos por narrativas más sólidas en el mercado de acciones”.

Analistas señalan que la salida a bolsa de SpaceX podría ser una de las razones detrás de la presión bajista adicional que experimentan las criptomonedas esta semana John Raoux - AP

Y esa competencia por el capital probablemente continúe a medida que se acerque la salida a bolsa de SpaceX y, meses más tarde, las eventuales IPO de Anthropic y OpenAI.

El entusiasmo por las IPO tecnológicas también preocupa a los analistas

Cabe señalar que retirar dinero del mercado de activos digitales para invertirlo en SpaceX —o en cualquier empresa que salga a bolsa este año— no garantiza obtener buenos rendimientos.

Muchos observadores del sector creen que el precio de la IPO de SpaceX reflejará una valoración cercana a los US$1,75 billones. Sin embargo, también consideran que esa cifra podría resultar excesiva dado que la empresa aún no genera ganancias.

Por esa razón, algunos analistas recomiendan no apresurarse a comprar acciones en la oferta inicial y esperar a que el mercado determine un precio más razonable tras el debut bursátil.

De acuerdo con CNBC, los analistas de Morningstar consideran que SpaceX está “significativamente sobrevaluada” y sostienen que “los inversores tendrán oportunidades de adquirir acciones a niveles más atractivos después de la IPO”.

La firma de investigación estima un valor razonable para SpaceX cercano a los US$780.000 millones, muy por debajo de los US$1,75 billones que manejan muchas proyecciones optimistas.

Si esos analistas tienen razón, el precio de las acciones podría caer en las semanas posteriores al debut, a medida que el mercado concluya que la compañía espacial fue valorada de forma excesiva.

En otras palabras, quienes están vendiendo criptomonedas para invertir en la IPO de SpaceX no tienen ninguna garantía de que esa estrategia termine siendo más rentable.