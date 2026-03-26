La inesperada jugada de Elon Musk con SpaceX para financiar sus planes interplanetarios: ¿da el salto a Wall Street?

Tras meses de especulaciones, el magnate tecnológico Elon Musk parece dispuesto a avanzar con una jugada inesperada en una de sus empresas para financiar sus ambiciosos planes de expansión y desarrollo tecnológico, tanto en la Tierra como en el espacio: SpaceX comenzaría a cotizar en junio en el mercado bursátil de EE.UU., en lo que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia.

Los rumores sobre el desembarco de SpaceX en el Mercado de Valores estadounidense comenzaron a fines de 2025 y, desde entonces, no dejaron de crecer. Sobre todo, luego de que en febrero la fusión de la compañía aeroespacial con la firma de inteligencia artificial xAI -también de Musk- potenciara esas versiones, a partir de la valuación récord que alcanzó la operación, cercana a los 1,25 billones de dólares.

En las últimas horas, Bloomberg —citando al medio especializado The Information— aseguró que el empresario sudafricano, de 54 años, ya habría decidido avanzar con la salida a bolsa de SpaceX, pese a los antecedentes y tensiones que enfrentó en el mercado como CEO de Tesla.

El patrimonio neto de Elon Musk es de 827.200 millones de dólares, según Forbes. La salida a la bolsa podría suponer que alcance los 1.000.000 millones de dólares Archivo

Según informaron ambos medios, el objetivo de Musk es captar más de 75.000 millones de dólares mediante la presentación, en los próximos días, de la documentación para su oferta pública inicial (OPI), una cifra superior a las estimaciones previas que hablaban de unos 50.000 millones de cara a una eventual salida durante el verano boreal.

Estos números situarían la valuación de SpaceX incluso por encima de los 1,7 billones de dólares, lo que ubicaría a la empresa entre las mayores del índice S&P 500, solo por detrás de gigantes como Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon, pero superando a Meta y la propia Tesla. Incluso, ese debut podría dejar muy atrás el hito marcado por Saudi Aramco, que en 2019 reunió 29.400 millones de dólares.

Al 10 de marzo de 2026, el patrimonio neto Elon Musk asciende a 827.200 millones de dólares, según Forbes. La salida a la bolsa de SpaceX podría suponer que alcance los 1.000.000 millones de dólares y convertirse en el primer billonario de la historia.

SpaceX trabaja con la Nasa en el proyecto ArtemisII que llevará astronautas nuevamente a la Luna John Raoux - AP

Con planes concretos de llegar a la Luna en 2027, continuar expandiendo su red de internet satelital y avanzar con futuros vuelos tripulados a Marte hacia el final de la década, la apertura en bolsa podría darle a la compañía el impulso financiero necesario para sostener su estrategia de crecimiento en exploración espacial, tecnología e inteligencia artificial.

Según remarcaron ambos medios, SpaceX planea presentarse ante los inversores como una compañía de plataformas tecnológicas, con una valuación que podría equivaler a unas 94 veces sus ingresos proyectados para 2025, a sabiendas de que el principal sostén de estas cifras es Starlink, cuya rápida expansión en cantidad de usuarios se perfila como el motor clave del negocio a corto plazo.

El principal sostén de SpaceX es Starlink

A pesar de las expectativas, la operación aún se maneja con fuerte hermetismo. La empresa no confirmó la fecha exacta de la salida ni los detalles del paquete accionario. Fuentes cercanas al proceso señalaron que la decisión final dependerá en gran medida de las condiciones del mercado y del apetito de los inversores, en un contexto de volatilidad global.

Hasta ahora, SpaceX tampoco ha publicado balances financieros completos, lo que obliga al mercado a basarse en estimaciones y proyecciones. Aun así, el tamaño potencial de la operación y el peso creciente del negocio satelital y de inteligencia artificial posicionan a la compañía como uno de los debuts más esperados —y ambiciosos— de los últimos años.

Con información de Reuters.