SpaceX presentará la solicitud para empezar a cotizar en la bolsa esta semana

SpaceX, la empresa aeroespacial que fundó Elon Musk, presentará su solicitud de oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos esta semana, dijo a la AFP una fuente cercana a la operación el jueves.

Según varios medios de comunicación, la empresa aspira a cotizar en el mercado bursátil electrónico Nasdaq en junio, con una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares, aspirando a convertirse en la mayor oferta pública inicial en la historia.

SpaceX ya había presentado un documento inicial a comienzos de abril, pero de forma confidencial. Se espera que la segunda versión revele al público, por primera vez, algunos de los estados financieros de la empresa y detalles sobre sus operaciones.

SpaceX aspira a convertirse en la mayor oferta pública inicial en la historia John Raoux - AP

Se trataría de uno de los mayores acontecimientos del año en Wall Street, con varios bancos de inversión alineándose para recaudar decenas de miles de millones con el fin de financiar las ambiciones de Musk de establecer una base en la Luna, poner en órbita centros de datos del tamaño de varios campos de fútbol y, posiblemente, algún día enviar a un hombre a Marte.

No se ha revelado exactamente cuánto planea recaudar SpaceX, pero, según informó BBC, la cifra podría llegar a 75.000 millones de dólares. A su vez, podría valorar todas las acciones de SpaceX en US$1,5 billones (es decir, millones de millones; no debe confundirse con el millardo estadounidense), casi el doble de lo que se valoró la empresa en diciembre, cuando algunos propietarios minoritarios vendieron sus participaciones, según la firma de investigación Pitchbook. Actualmente, Tesla tiene una capitalización bursátil de US$1,3 billones.

Además de fabricar cohetes reutilizables para lanzar astronautas y equipos a la órbita, SpaceX es propietaria de Starlink, la mayor empresa de comunicaciones satelitales del mundo. La compañía también compró recientemente otros dos negocios de Musk: la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, y su empresa de inteligencia artificial, xAI.

Con información de AP y AFP