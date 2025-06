CuradurIA: la inteligencia artificial supera a los humanos en pruebas de inteligencia emocional

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

La asistencia para escribir publicaciones con inteligencia artificial no es tan popular en LinkedIn

El CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, reconoció que la función de asistencia de escritura con inteligencia artificial no es tan popular como esperaban. Según explicó a Bloomberg, los usuarios son más cautelosos al publicar en LinkedIn porque lo perciben como una extensión de su currículum, y temen que se note el uso de IA. “Ser expuesto en X o TikTok no es lo mismo que en LinkedIn, donde puede afectar tu reputación profesional”, dijo. A pesar de eso, la plataforma vio un crecimiento de 6 veces en empleos que requieren habilidades en IA, y 20 veces más usuarios sumando estas capacidades a sus perfiles.

Un nuevo estudio asegura que la inteligencia artificial entiende mejor que nosotros las emociones

Un estudio reciente sugiere que los modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT y Gemini, superan a los humanos en tests de inteligencia emocional, eligiendo la respuesta “correcta” un 81% de las veces frente al 56% del promedio humano. Sin embargo, expertos advierten que estos resultados se basan en pruebas múltiples choice, lejos de la complejidad de las emociones reales. Si bien la IA muestra precisión al reconocer patrones emocionales en situaciones estructuradas, aún está lejos de experimentar empatía verdadera (al menos hoy).

Character.ai tiene nuevo director ejecutivo: un antiguo empleado de Meta

Character.AI, la startup de chatbots respaldada por Google, anunció que Karandeep Anand —ex vicepresidente de productos comerciales en Meta— asumirá como su nuevo CEO. Anand llega en un momento crítico: la plataforma busca escalar su crecimiento mientras enfrenta una demanda por el rol de uno de sus bots en la muerte de un adolescente. ExBrex y exMicrosoft, Anand prometió reducir los filtros “excesivos”, mejorar la calidad de los modelos y aumentar la transparencia en la toma de decisiones.

Crédito: Karandeep Anand a través de Instagram.

La exCTO de OpenAI cierra una ronda récord de $2000 millones para su startup de inteligencia artificial

Thinking Machines Lab, la misteriosa startup de inteligencia artificial fundada por Mira Murati, ex directora de tecnología de OpenAI, recaudó US$2000 millones en su última ronda de inversión, alcanzando una valuación de US$10.000 millones en solo seis meses. Según Financial Times, la operación fue liderada por Andreessen Horowitz y Conviction Partners, aunque aún no se conoce en detalle qué desarrolla la compañía. Murati, quien dejó OpenAI tras cuestionar el liderazgo de Sam Altman, atrajo a varios colegas, incluido el cofundador John Schulman, para este nuevo proyecto que ya genera gran expectativa en el sector.

Apple estudia la compra de Perplexity AI para potenciar su estrategia en inteligencia artificial

Apple está evaluando adquirir Perplexity AI, el buscador conversacional que compite con ChatGPT, según Bloomberg. Aunque no hay ofertas formales, la empresa de Tim Cook mantiene conversaciones internas lideradas por su equipo de fusiones y adquisiciones. Entre las opciones que baraja está una integración de la tecnología en iOS o una compra total para potenciar Siri y reducir su dependencia del acuerdo con Google. El movimiento podría reforzar la posición de Apple en el mercado de IA, donde va rezagada frente a Google y Meta.