CuradurIA: una startup argentina de e-commerce con IA levanta dos millones de dólares para desembarcar en EE.UU.

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Disney y Universal demandan a Midjourney por violación de copyright

Disney y Universal presentaron una demanda contra Midjourney por usar sus obras para entrenar su generador de imágenes con inteligencia artificial. Alegan que la startup creó y distribuyó copias no autorizadas de personajes como Darth Vader y los Minions. Acusan a Midjourney de ser “un pozo sin fondo de plagio” y de ignorar pedidos previos para frenar el uso indebido. Es la primera vez que grandes estudios de Hollywood demandan a un creador de IA generativa, marcando un nuevo capítulo en los debates legales sobre derechos de autor en la era de la inteligencia artificial.

Melian, la startup argentina de e-commerce con IA, levanta dos millones de dólares para desembarcar en Estados Unidos

Fundada por tres jóvenes argentinos, Melian anunció una ronda de inversión liderada por Hi Ventures y Guillermo Rauch por US$2 millones, que utilizará para escalar su plataforma de comercio electrónico al mercado estadounidense. La app, creada por tres fundadores argentinos, centraliza más de 4 millones de productos de 8000 tiendas en un solo buscador potenciado por inteligencia artificial. Con tecnología propia de scraping, búsqueda en lenguaje natural y recomendaciones personalizadas, Melian busca mejorar la experiencia de descubrimiento y compra online.

Dia, el navegador que integra inteligencia artificial para asistir al usuario en tiempo real

The Browser Company presentó Dia, un nuevo navegador web que incorpora un asistente con inteligencia artificial capaz de analizar el contenido de las pestañas abiertas, acceder a sitios donde el usuario está logueado y brindar asistencia contextual. Disponible por ahora solo para usuarios de Arc en Mac, el navegador busca posicionarse como una herramienta más intuitiva y personalizada, al integrar capacidades como resumen de documentos, planificación de tareas y redacción de textos. La compañía apuesta a que la interacción con inteligencia artificial será cada vez más central, en especial en la búsqueda en línea.

Meet @diabrowser. Now available for Arc members. pic.twitter.com/dqekJNWhgR — The Browser Company (@browsercompany) June 11, 2025

Un nuevo sistema con inteligencia artificial permite restaurar obras de arte dañadas en cuestión de horas

Investigadores del MIT desarrollaron una técnica de restauración que utiliza inteligencia artificial para reconstruir digitalmente obras de arte envejecidas, según reporta The Guardian. El proceso, que puede completarse en pocas horas, consiste en escanear la pintura, generar una máscara con miles de microcorrecciones y luego imprimirla en una lámina de polímero que se superpone a la obra original. La innovación busca reducir tiempo y costos, abriendo la posibilidad de restaurar piezas que normalmente quedarían almacenadas por no ser consideradas lo suficientemente valiosas para un tratamiento tradicional.

Apple finalmente da una explicación sobre su retraso del Siri potencia con inteligencia artificial

Tras el WWDC 2025, la conferencia anual de Apple, ejecutivos de la empresa aclararon en una entrevista con The Wall Street Journal que la versión de Siri potenciada por inteligencia artificial mostrada en 2024 no era “demoware”, sino un software real que aún no estaba listo para el público. Craig Federighi, vice presiendente de ingeniería en Apple, explicó que decidieron migrar a una nueva arquitectura que llegará en 2026. Aunque reconocen que pudieron haber lanzado algo antes, temían decepcionar por su tasa de errores. Aseguran que su apuesta no es crear un chatbot estilo ChatGPT, sino integrar IA de forma profunda y útil en todo su ecosistema.

Millones de estadounidenses ya tienen cripto: los activos digitales son protagonistas en la evolución del dinero

Un nuevo informe de Coinbase revela que 52 millones de estadounidenses ya poseen criptomonedas y que las stablecoins están liderando el futuro del dinero digital. Con un récord de transacciones en 2024 y creciente adopción entre empresas —el 81% de las pymes interesadas en cripto quiere usarlas—, las stablecoins se posicionan como solución clave para pagos globales rápidos, eficientes y de bajo costo. El informe destaca, además, que más de la mitad de las empresas Fortune 500 ya trabajan con tecnologías cripto y que una regulación clara será fundamental para su expansión.