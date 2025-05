Demián Reidel: “Nuestro país se ganó la lotería geológica”

Cuando se trata de convertirse en potencia, no hay tiempo que perder. Al menos así lo aseguró Demián Reidel, Jefe del Consejo de Asesores del Presidente de la Argentina y Presidente del Consejo Nuclear Argentino. El país tiene bajo su poder una fortuna única de recursos para triunfar dentro de esta era, determinada por la fuerte pisada de la inteligencia artificial y sus demandas energéticas. El Plan Nuclear Argentino que diseñó el físico busca saciar esta sed a la par de cumplir el gran sueño de todo un pueblo: ver a la Argentina salir adelante.

Reidel explicó en una entrevista exclusiva con LA NACION que el tipo de energía que el mundo requiere debe ser limpia, estable y escalable. La respuesta, dijo, es la energía nuclear. Y dentro de ese campo, la carrera tecnológica gira en torno a los pequeños reactores modulares —SMR, por sus siglas en inglés—. Estos sistemas, que pueden construirse con mayor rapidez y se adaptan a contextos más diversos al no requerir conexión a redes eléctricas tradicionales, son la pieza central de la primera fase del Plan Nuclear Argentino.

El proyecto da sus primeros pasos con una escala internacional clave: Francia. Acompañado por el embajador Ian Sielecki, Reidel llegó a París el jueves 22 y estará hasta el sábado 24 de mayo, donde ha llevado adelante una intensa agenda con algunos de los principales referentes de la potencia europea. Participó de reuniones con actores estratégicos como la Comisión de Energía Atómica, Framatome, Électricité de France y Orano. Además, mantuvo un diálogo estrecho con Clara Chappaz, ministra de Inteligencia Artificial y Tecnología de Francia, y visitó Station F, el campus catalizador de startups más grande del mundo.

-¿Por qué se eligió Francia como uno de los destinos estratégicos para presentar el Plan Nuclear y los desarrollos de inteligencia artificial? ¿Qué compatibilidad hay entre ambos países?

-En Europa, Francia es el país que tiene más desarrollada su tecnología nuclear. Durante este periodo, en el que esta energía ocupó un rol secundario y fue prohibida en muchos lugares de la región, fue el único país que siempre avanzó. A esto se suma su vanguardia en toda la materia de inteligencia artificial. En paralelo, la fuerte relación entre el Presidente Macron y el Presidente Milei permite que hoy podamos continuar este vínculo entre naciones. En este marco, el trabajo del Embajador Ian Sielecki es fundamental, debido a su larga trayectoria en Francia y su estrecha relación con Macron y sus ministros. Eso hizo posible que accediéramos a reuniones de altísimo nivel.

-¿Hay algún tipo de cooperación bilateral que se logró negociar durante esta visita?

-En relación a la inteligencia artificial quedamos en hacer un intercambio de startups en el cual puedan venir algunos emprendedores argentinos a Francia para facilitar acceso al mercado y al ecosistema francés y viceversa. La ventaja corre para los argentinos ya que hay mucho más flujo en ciudades como París donde se encuentra ubicada Station F, la incubadora de startups más grande del mundo. Además, se estipuló con Clara Chappaz, la Ministra de Inteligencia Artificial y Tecnología de Francia, un acuerdo de colaboración acerca de los impactos de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la educación.

Desde el lado nuclear, abrimos el diálogo con la Alianza Europea de los SMR, el tipo de reactores que buscamos desarrollar en la Argentina. Además, tanto con la Comisón de Energía Atómica de Francia como con Électricité de France y Framatome, dos compañías francesas estatales líderes en energía nuclear, se consolidó un marco de cooperación que va a incrementar los intercambios de delegaciones de científicos nucleares.

La reunión entre Demián Reidel, Presidente del Consejo Nuclear Argentino; Ian Sielecki, Embajador argentino en Francia; Clara Chappaz, ministra de Inteligencia Artificial y Tecnología de Francia; y Eduardo Boccardo, consejero económico de la Embajada argentina en Francia. Crédito: Embajada de Argentina en Francia.

-El Plan Nuclear Argentino genera expectativas pero también muchas preguntas sobre su viabilidad técnica, económica y política. ¿Qué tiempos y etapas imaginás como realistas para que cada fase pueda materializarse?

-La primera fase, que busca desarrollar los pequeños reactores modulares, tiene como objetivo que los módulos estén funcionando en cinco años. En detalle, se van a construir cuatro módulos que van a ser de 1.2 gigawats, representando casi el 10% del consumo de energía del país. Pero esta fase también quiere que la Argentina sea el primero- o uno de los primeros - en vender este tipo de reactores al mundo, por supuesto con licencias y certificaciones previas que de hecho estuvimos conversando acá en Europa. La Argentina está a la vanguardia de la energía nuclear y lo que hace el Plan Nuclear es acelerar el desarrollo de estos reactores para venderlos al mundo.

En la segunda fase, en un contexto donde nosotros como país ya empecemos a vender nuestros reactores al resto del mundo y tengamos una posición de poder en el mercado, vamos a empezar a minar el uranio. Este mineral es importante ya que es el combustible de los pequeños reactores modulares y se lo vamos a poder ofrecer a nuestros compradores. Actualmente, a pesar de las tres plantas nucleares, el uranio no se explota en el país. Siempre digo que Argentina se ganó la lotería geológica en el mineral que todo el mundo va a necesitar de manera exponencial.

-Uno de los anuncios fue la idea de crear una ciudad nuclear en la Patagonia como parte de la tercera fase. ¿Hay algo definido en relación a este proyecto?

-Hoy no hay nada definido. Si estuviésemos pensando en eso, estaríamos hablando de ciencia ficción. La fase tres será localizable e implementable una vez que completemos las dos primeras etapas. Recién ahí dejará de ser ciencia ficción para convertirse en ciencia e ingeniería. Todavía no está determinado dónde se llevará a cabo ni cómo se implementará, pero la idea es contar con un lugar que tenga una capacidad instalada de energía mucho mayor a la que necesita todo el país. Será una ciudad completamente alimentada por energía eléctrica proveniente de la fuente más limpia que tenemos: la energía nuclear. Esto va a cambiar la ecuación, porque cuando un país, por ejemplo, busca instalar un centro de datos, se sentirá atraído por esta infraestructura. Si logramos cambiar esa ecuación, cambia la Argentina para siempre.

Reunión con la Comisión de Energía Atómica de Francia. Crédito: Embajada de Argentina en Francia.

-¿Cuáles creés que son los desafíos técnicos o económicos que pueden llegar a aparecer en estos primeros cinco años?

-La demanda de reactores va a crecer enormemente. La cadena de suministro global va a estar altamente exigida. Todavía no sabemos con exactitud cuánto vamos a necesitar de cada componente para construir los reactores. Sin embargo, nuestros pequeños módulos AC 300 están formados en gran parte por piezas que ya se usan de manera estándar en los reactores tradicionales. Es decir, no vamos a tener que reinventar cada parte del reactor ni crear una cadena de suministro completamente nueva. Esa es una gran ventaja.

-Y desde el lado político, ¿ves alguna limitación que puedan tener para llevar a cabo el Plan Nuclear Argentino?

-Mi esperanza es que esto unifique a toda la población. No hay banderas políticas cuando uno tiene la oportunidad de convertirse en pionero en energía a nivel global. Es algo que va a beneficiar a todos los argentinos: no importa tu equipo de fútbol, no importa tu partido político. Estar a la vanguardia de una revolución tecnológica capaz de suplir el déficit energético del planeta es una oportunidad histórica. No se me ocurre nadie que pueda estar en contra.

Demián Reidel, Presidente del Consejo Nuclear Argentino, junto con Bernard Fontana, director ejecutivo de Électricité de France, e Ian Sielecki, Embajador argentino en Francia. Crédito: Embajada de Argentina en Francia.

-Acabas de asumir el rol de presidente en Nucleoeléctrica Argentina. ¿Con qué diagnóstico inicial te encontraste puertas adentro?

-Me encontré con una empresa manejada de manera muy profesional, que funciona de forma impecable y que opera, desde hace décadas y sin inconvenientes, las tres centrales nucleares en funcionamiento en Argentina. Nucleoeléctrica es un verdadero orgullo nacional. Es un privilegio ser el líder de una organización con profesionales que tienen mucha trayectoria y compromiso con la empresa.

-¿Por qué creés que Argentina no puede perderse esta oportunidad de desarrollo?

-En tecnología existe un concepto llamado leapfrogging. Significa dar un salto y posicionarse a la vanguardia de una revolución tecnológica. Hoy, con el avance de la inteligencia artificial, estamos presenciando un verdadero renacer de la energía nuclear. Yo lo llamo un “verano nuclear”. En Europa, todos los países están levantando las prohibiciones legales que impedían el desarrollo de esta fuente de energía. Y resulta que Argentina está entre los países más avanzados del mundo en tecnologías de SMR, precisamente lo que el mundo va a demandar.

No aprovechar este momento histórico sería un crimen. Tenemos la tecnología que el mundo necesita para acompañar la demanda energética que trae la inteligencia artificial y los centros de datos. La revolución es volver a lo nuclear, y la pregunta es cómo. Los SMR son la respuesta. Y Argentina tiene tecnología de punta en ese campo. Necesitamos aprovechar todos nuestros recursos y articularlos de forma coordinada.

Demián Reidel, Ian Sielecki y Eduardo Boccardo en Station F, incubadora de startups, junto con emprendedores. Crédito: Embajada de Argentina en Francia.

-¿Y cuál es un factor imprescindible para ejecutar esta oportunidad?

-Es clave contar con un Plan Nuclear donde todos los actores del sector tengan claro hacia dónde vamos. Sin coordinación, el desarrollo será más lento, y acá no se trata de si lo hacemos o no: se trata de hacerlo antes que la competencia. Si lo logramos, podremos vender más reactores, exportar uranio, y transformar radicalmente la matriz exportadora del país. La oportunidad es ahora. En este sector, nadie cambia de reactor como cambia de auto. Cuando se elige uno, es una decisión que perdura. Ser los primeros —o estar entre los primeros— cambia dramáticamente la ecuación. La velocidad de desarrollo es esencial. Si tardamos diez años más, ya no alcanza. El futuro ya llegó, y Argentina tiene en sus manos una parte esencial de ese futuro. Hay que aprovecharlo.