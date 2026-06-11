SpaceX se prepara para protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia

SpaceX se ubica en la recta final de su salida a la Bolsa, un evento que genera mucha expectativa; no solo podría superar la mayor entrada de la historia, sino que los números hablan de que los triplicaría. Además, podría elevar a su CEO al carácter de billonario, el primero de la historia.

Efectivamente la compañía liderada por Elon Musk saldrá oficialmente a la Bolsa de Nueva York este viernes 12 de junio y tiene como objetivo recaudar US$75.000 millones. Con esos números, la empresa podría alcanzar una valoración total de US$1,77 billones, lo que superaría el récord de recaudación de US$25.600 millones de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y la valoración de US$1,7 billones del mismo grupo.

Si todo sale según lo previsto, la firma empezará a cotizar en la bolsa Nasdaq mañana por la mañana y toda la atención estará puesta en cómo Wall Street reciba esta salida, que puede sacudir a los mercados globales. Para graficar el tamaño, la plataforma digital IOL Inversiones señala que SPCX entraría representando cerca del 2,5% del índice S&P 500.

SpaceX incluye la línea de negocio de lanzamiento de cohetes reutilizables que factura alrededor de US$4000 millones

La firma pondrá a disposición de los inversores 555,5 millones de acciones a un precio de US$135 cada una. De esta cifra se deduce que el objetivo final es recaudar el número mencionado anteriormente -US$75.000 millones-, pero se trata de una operación que la compañía hará oficial este jueves.

Según informes de Bloomberg, circulan rumores de que la compañía podría subir el precio de su oferta, ya que parecería que atrajo más de cuatro veces las acciones disponibles. La apuesta por estas inversiones incluye a la empresa de IA de Musk, xAI, y a la red social X, ambas incluidas en la oferta de SpaceX, ya que el multimillonario las integró en la compaía a inicios del 2026.

Vale aclarar que el 30% de las acciones se reservarán para los inversores minoristas o particulares, una proporción poco común. Según Fidelity, lo habitual es un reparto de 90/10, en el que solo el 10% de las acciones de la OPV se destinan a inversores individuales.

Según cálculos de Forbes, este evento haría crecer la fortuna de Musk, que actualmente se encuentra en US$813.000 millones, para ubicarse en US$1 billón. De esta forma, el magnate se convertiría en la primera persona de la historia en alcanzar esa cifra.

La compañía esperó 24 años para cotizar en la Bolsa ANGELA WEISS - AFP

¿Por qué SpaceX esperó 24 años para salir al mercado?

Según la plataforma digital IOL Inversiones, SpaceX constituye un caso atípico. La compañía esperó 24 años para cotizar en la Bolsa, frente a los 6-7 años promedio que demoraron las “Magnificent Seven” (MAGS7, las siete empresas tecnológicas estadounidenses que han impulsado buena parte de las ganancias de Wall Street en los últimos años).

“No lo necesitaba: se financiaba con capital privado a valuaciones crecientes y permitía a sus empleados vender acciones mediante tender offers", explicaron de Invertir Online y agregaron: “Lo que cambió fue la IA. xAI dejó de poder financiarse con la caja de Starlink y los centros de datos que SpaceX proyecta no se sostienen solo con flujo operativo”.

Explican que la compañía incluye tres negocios: por un lado, el servicio de internet satelital Starlink, que cuenta con con 10,3 millones de suscriptores y generó US$11.400 millones de ingresos en 2025. Por otro lado, se encuentra ​SpaceX, la línea de negocio que incluye el lanzamiento de cohetes reutilizables que factura alrededor de US$4000 millones, aunque pierde a nivel operativo, por el gasto en investigación y desarrollo de Starship. Por último, está el negocio de xAI, “el déficit de caja”. En este sentido, explican que “la división de inteligencia artificial tiene ingresos incipientes que se complementan con un gran gasto en desarrollo de infraestructura que superó los US$7700 millones en un solo trimestre.

“Considerando que, como mencionamos, SpaceX debutaría en el mercado ubicándose entre las compañías más valiosas del planeta, la pregunta ya no es cuánto vale SpaceX, sino cuánto se le está pidiendo valer. Entendemos que buena parte del precio se encuentra apoyado en la promesa de la IA”, concluyeron de la firma.