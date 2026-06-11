El relato de Manuel Adorni sobre su ganancia en bitcoin, chequeado por un experto

En medio de los cuestionamientos por sus declaraciones juradas, Manuel Adorni defendió el origen de su patrimonio y aseguró que sus inversiones en bitcoin explican gran parte de sus bienes. Sin embargo, especialistas advierten que las billeteras cripto que presentó como respaldo no permiten probar quién controlaba esos activos en el pasado.

Durante una entrevista en LN+, Adorni presentó una explicación de su situación patrimonial en la que sostuvo que la totalidad de sus bienes fue generada durante sus 25 años de actividad en el sector privado, antes de asumir como funcionario público el 10 de diciembre de 2023. El vocero presidencial reconoció que tanto él como su esposa mantuvieron durante años ahorros no declarados.

En ese contexto, Adorni atribuyó las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas a un “error administrativo” que, según dijo, se originó cuando ingresó al Gobierno: presentó una declaración jurada patrimonial tomando como base la información que ya figuraba en sus registros ante la entonces AFIP, hoy ARCA, sin incorporar esos ahorros acumulados.

Como parte de su defensa, Adorni puso el foco en sus inversiones en bitcoin, que asegura haber iniciado en 2013. Según explicó, esas operaciones constituyen una prueba de que gran parte de su patrimonio fue generado con anterioridad a su desembarco en el Estado. LA NACION habló con el director de la ONG Bitcoin Argentina, Manuel Ferrari, para analizar sus dichos:

Paper wallet

Adorni dijo que le tomó tiempo localizar los registros físicos de sus operaciones porque estaban guardados en una “billeteras de liquidación”, y mostró un documento de ejemplo de una de esas billeteras. Según lo que mostró, el mecanismo se conoce en el mundo cripto como Paper Wallet, una forma de almacenar criptomonedas fuera de internet mediante la impresión o anotación física de una clave privada y, generalmente, también de la clave pública o su código QR, popular durante los años en que Adorni dijo que invirtió en BTC -entre 2014 y 2018-.

Adorni mostró una Paper Wallet de Bitcoin, típico del 2013-2016/7. La idea era crear una wallet física de Bitcoin para poder gastarlos y recibirlos



A la izquierda se mostraba la dirección pública donde dice "Load & Verify" y a la derecha la clave privada donde dice "Spend" pic.twitter.com/j12zeGQwWf — Fernando Molina (@fergmolina) June 11, 2026

Según explicó Ferrari: “¿Cómo funciona? Vos creás una clave privada; podés crear infinitas claves privadas. Y de esa clave privada se derivan claves públicas. Las claves públicas son como un CBU, pero de bitcoin, donde vos podés enviarte bitcoin y enviar desde ahí a otras personas. Ahora, esas claves privadas, para acceder a esas cuentas, no tienen un registro. En ningún lugar están a nombre de Manuel Adorni. Son seudónimos. Hoy en día eso se reemplaza por un sistema que utiliza 12 o 24 palabras, pero en esa época era muy común usar ese tipo de sistemas de Paper Wallet, impresos”.

Ganancias

Adorni dijo que invirtió US$200.000 y que ganó US$300.000. Dio algunos ejemplos de transacciones: “En agosto de 2017 compré 13 bitcoins a 3356; el 2 de noviembre, a las 11 de la mañana, compré un bitcoin más por 7234. Y liquidé 10 bitcoin en marzo de 2018 a 8824; y los cinco bitcoin restantes a 6845”.

Ferrari: “Sí, por las fechas es algo totalmente posible y, de hecho, muchos grupos de gente de la industria que compran, venden y quedan holdeados en esos años señalan que eso encaja con los movimientos de la época. Muchos incluso se ríen y dicen: ‘Bueno, evidentemente no era muy buen trader’, porque la apreciación que tuvo bitcoin en esos momentos fue muy alta. Así que es totalmente factible”.

Blockchain

Adorni dijo que la tecnología blockchain es inviolable, que no se puede modificar y que posee las claves de las billeteras como documentación respaldatoria.

Ferrari: “Bueno, que él posea las claves de las billeteras ahora, de una billetera que tuvo movimientos en el pasado, muestra que tiene las claves de esa billetera que tenía bitcoin en ese momento. Ahora, que él tuviera las claves de esas billeteras en el pasado es incomprobable. Vos podés comprar una Paper Wallet que tuvo operaciones hace años. Si yo tenía una Paper Wallet con una clave privada y esa tuvo operaciones hace unos años, cualquier persona puede venir y comprármela. Esa no tiene registro".

“El ejemplo más simple sería decir: ‘Mirá, tengo una caja fuerte en el fondo de mi jardín y tengo la llave de esa caja fuerte’. Y alguien puede decir: ‘No, mirá, yo la tengo desde hace muchos años’. Ahora, es incomprobable si esa caja fuerte y esa llave las compraste hace años o si se las compraste a una persona hace dos horas. Vos tenés la llave de la caja fuerte, pero eso no está registrado a nombre de nadie y se transfiere igual que un paquete de billetes: es al portador. No hay un registro temporal de quién tenía acceso a esas llaves hace unos años”.

“Será cuestión de ver cómo lo puede comprobar, y no sé si lo tiene que comprobar, porque en el sistema argentino creo que vos no tenés que demostrar tu inocencia, sino que tienen que demostrar tu culpabilidad“.