Desarticulan una red de estafas cripto que operaba en más de 20 países y movía hasta US$1 millón al mes

Una nueva estafa sacude al mundo cripto: la policía ucraniana desarticuló una red de estafas cripto que tenía como objetivo a víctimas en más de 20 países, entre ellos Alemania, Letonia, el Reino Unido y Canadá. Las autoridades identificaron a 62 víctimas y, de acuerdo a la investigación en curso, la organización habría logrado una facturación mensual 1 millón de dólares durante sus períodos de mayor actividad.

La estafa comenzó en Telegram, según informó el portal especializado ComplyCube. Allí, diferentes canales promocionaban inversiones rentables en criptomonedas para atraer a víctimas, que luego eran dirigidas a sitios web falsos que simulaban ser plataformas de inversión. Los usuarios podían registrarse, depositar fondos y monitorear sus supuestas ganancias.

Los operadores generaban de forma manual transacciones ficticias y simulaban aumentos en los saldos que los usuarios veían reflejados en sus cuentas. De esta manera, lograban generar confianza en la plataforma antes de que los usuarios intentaran retirar las ganancias que creían haber obtenido.

La estafa comenzaba en canales de Telegram, de acuerdo a las investigaciones policiales Fabian Sommer - dpa

El principal problema estaba en la fase de retiro: según la policía, se le pedía a los usuarios conectar su billetera de criptomonedas para aprobar una “pequeña transacción de prueba”. Luego, el dinero desaparecía por completo y, una vez transferidos los fondos, la víctima en cuestión era “bloqueada de la plataforma”, explicó CoinDesk.

Durante la investigación se descubrió que el principal organizador era un especialista en informática de 25 años, quien reclutó a más de 46 ciudadanos ucranianos, que trabajaban en oficinas en Kiev y ciudades alrededores. Dichos técnicos creaban los portales falsos y se encargaban de que las víctimas permanecieran en línea, explicó CoinDesk. Otros miembros de la organización contactaban a las potenciales víctimas, administraban las oficinas o proporcionaban seguridad.

Un hallazgo clave de la investigación surgió a partir de una infraestructura ubicada fuera de Ucrania. En concreto, la policía rastreó hasta Países Bajos equipos de servidores utilizados por la organización y lograron acceder a una base de datos y registros que contenían los nombres de las víctimas, direcciones de billeteras de criptomonedas, los montos presuntamente robados, comunicaciones internas e información sobre el funcionamiento de las plataformas falsas.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas llevan realizados 34 allanamientos e incautaron computadoras, teléfonos, documentos, dinero en efectivo y vehículos como parte de la investigación.

Los usuarios eran dirigidos a sitios web falsos que simulaban ser plataformas de inversión AlyoshinE - Shutterstock

En esa línea, la policía continúa su búsqueda para identificar a demás personas implicadas, encontrar a más víctimas y determinar la cantidad de criptomonedas que habría robado esta red.