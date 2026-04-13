El Departamento de Educación de Nueva York presentó una guía para regular el uso de IA en las aulas

En un escenario marcado por continuos avances tecnológicos y transformación digital, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada una guía para regular el uso de inteligencia artificial (IA) dentro de las aulas. ¿El objetivo? Establecer un marco ético y seguro sobre estas herramientas, sin perjudicar el proceso de aprendizaje de los alumnos.

La iniciativa alcanzaría a casi un millón de estudiantes y busca involucrar a toda la comunidad educativa, según explica un informe de NBC News. Para Kamar Samuels, canciller de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, la IA representa una oportunidad para amplificar los métodos de enseñanza y aprendizaje.

“No vemos a la IA reemplazando a los maestros”, remarcó. Y agregó: “También queremos desarrollar estrategias para proteger y mejorar el pensamiento crítico en el aula”.

La guía del DOE fue diseñada bajo un esquema de “semáforo”. En detalle, el color rojo prohíbe el uso de IA para tomar decisiones sobre los estudiantes, como calificación, asesoramiento y comportamiento. El amarillo permite a los estudiantes utilizar esta tecnología como apoyo en investigaciones o proyectos creativos, aunque siempre con supervisión de sus maestros.

Por último, el verde autoriza a los docentes a implementar herramientas de IA para tareas administrativas, como la organización de horarios de clase y la traducción de materiales no críticos.

Para Kamar Samuels, canciller de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, la IA representa una oportunidad para amplificar los métodos de enseñanza y aprendizaje Shutterstock

La medida despertó un fuerte debate entre familias. “La guía del Departamento de Educación realmente se quedó corta en comparación con lo que esperábamos. No hay ningún tipo de alfabetización crítica integrada; no se está pensando en lo que significa externalizar el pensamiento a las máquinas”, comentó a NBC News Kelly Clancy fundadora de la organización Parents for AI Caution.

En esta línea, expresó que su mayor preocupación es que sus hijos se conviertan en “conejillos de indias” de este “experimento”, así como también que pierdan la posibilidad de desarrollar habilidades clave, como el pensamiento crítico.

Otro punto que generó polémica es la falta de una política que permita a los padres excluir a sus hijos del uso de estas herramientas en el ámbito educativo.

En este contexto, la normativa se encuentra en período de consulta pública. El objetivo es que familias, docentes y directivos participen en el perfeccionamiento de la guía.

Panorama local

En la Argentina, la educación también atraviesa un profundo proceso de transformación: en marzo, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) la integración de Google Gemini a las escuelas estatales de Nivel Primario como herramienta de IA generativa. Así, CABA se convierte en la primera ciudad de América Latina en implementar dicha tecnología para este nivel educativo.

La iniciativa amplía la política de incorporación de IA al sistema escolar, que el año pasado comenzó con su implementación en el Nivel Secundario estatal. Pero, ¿en qué consiste Gemini? Según un comunicado del Gobierno de CABA, la herramienta brinda a los niños el acceso a un entorno pensado para “explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada”. Además, busca “promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el uso responsable de la tecnología desde edades tempranas".

La decisión de integrar esta tecnología al Nivel Primario se debe a la experiencia previa en el Nivel Secundario.

“La IA ya forma parte del mundo en el que crecen los chicos. La escuela, entonces, tiene la responsabilidad de convertir esa tecnología en una oportunidad de aprendizaje, y no dejarla únicamente en el terreno del consumo informal”, señalaron desde el Ministerio de Educación de CABA.

En este sentido, explicaron que la medida incorpora “IA cuidada, curada y guiada a partir de quinto grado para desarrollar el conocimiento y la comprensión del uso de la IA por parte de docentes y estudiantes", en línea con los marcos de organismos internacionales, como Unesco.

“El foco no está solo en usar herramientas, sino en que los estudiantes comprendan cómo funciona la IA, cuáles son sus límites, qué riesgos presenta y cuándo no debe usarse”, enfatizaron.