Multaron a un grupo de turistas brasileños por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi

Un grupo de turistas brasileños fue multado este último el fin de semana por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi, situado en el Distrito de los Lagos, en la Patagonia argentina. La infracción se produjo luego de que los visitantes incumplieran las indicaciones del área del Ventisquero Negro y llegaran a la costa de la laguna, una zona de de suelo frágil y que presenta peligro de derrumbe.

Según la intendencia del Parque Nacional, los turistas “descendieron hasta la costa de la laguna ignorando la señalización existente, que indica claramente la prohibición de acceso, y superaron la baranda instalada para impedir el ingreso a dicho sector”. Luego de esta constatación, fueron multados por un monto que no trascendió.

Momento en el que la Gendarmería labró el acta de infracción a uno de los turistas

La identificación de los infractores se logró gracias a la colaboración la Gendarmería Nacional, consignó el medio Río Negro. Tras el hecho, Parques Nacionales delimitó la zona y restringió el acceso al público, por lo que los visitantes solo pueden llegar al mirador que está condicionado para la observación del lago.

"El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad", consignaron desde la intendencia del lugar.

Además, el medio local señaló que los prestadores de servicios del Nahuel Huapi aportaron material audiovisual con el que más tarde Gendarmería Nacional identificó a las personas que incumplieron con las indicaciones. En ese momento, los turistas se encontraban en el sector de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

La infracción motivó a las autoridades de Parques Nacionales a insistir en la importancia de respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para el uso público; medidas que buscan proteger tanto la seguridad de las personas como la conservación de ambientes naturales de alto valor y fragilidad.

Incendio a orillas del lago Nahuel Huapi

Durante la segunda semana de mayo, un importante incendio se desató en un histórico hotel de Bariloche, conocido por estar en los primeros kilómetros de la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi.

El Hotel Huemul, un establecimiento que tiene más de 70 años y está ubicado en la avenida Ezequiel Bustillo al 1500 fue rápidamente castigado por las llamas en una zona aledaña a dónde tuvo lugar la infracción de los turistas brasileños.

Una mujer fue asistida por inhalación de humo

Las autoridades locales sostuvieron que el fuego se habría originado a partir de una quema de hojas secas que se salió de control. Una mujer y dos bomberos fueron asistidos por personal médico por inhalación de monóxido de carbono. Por su parte, los brigadistas fueron trasladados al Hospital de San Carlos de Bariloche y no hubo que lamentar víctimas fatales.