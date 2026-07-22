El gigante silencioso que explotó en Wall Street y ganó más de 20% en un día

Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) fueron una de las grandes protagonistas de la jornada en Wall Street. Los papeles de la compañía llegaron a subir más de un 20% luego de que la empresa publicara una actualización preliminar de sus resultados trimestrales con una noticia que el mercado no esperaba: sus márgenes de ganancia prácticamente se duplicarán respecto de las previsiones anteriores.

La compañía informó que espera un margen bruto de entre 15% y 17%, muy por encima del rango de 8,2% a 8,4% que había anticipado semanas atrás. También reveló que cerró el trimestre con más de US$60.000 millones en nuevos pedidos, una cifra récord para la empresa que refleja que la demanda por infraestructura para inteligencia artificial continúa creciendo a un ritmo acelerado.

La mejora sorprendió especialmente porque los ingresos proyectados se ubicarían cerca del piso del rango esperado. Sin embargo, para los inversores el dato más relevante fue que la empresa está logrando vender productos con mucha mayor rentabilidad, una señal de que la competencia en el negocio de los servidores para IA podría ser menos agresiva de lo que se temía.

El fabricante detrás del boom de la IA

Aunque no tiene la notoriedad de Nvidia o Microsoft, Super Micro Computer se convirtió en uno de los grandes ganadores del auge de la inteligencia artificial.

La empresa, fundada en 1993 y con sede en San José, California, diseña y fabrica servidores, sistemas de almacenamiento y equipos para centros de datos, el hardware sobre el que funcionan los modelos de inteligencia artificial generativa. Sus clientes compran equipos completos listos para instalar, equipados con los procesadores más avanzados de Nvidia, AMD e Intel.

Su modelo de negocio consiste en adaptar rápidamente sus servidores a cada nueva generación de chips on.u - Shutterstock

El crecimiento explosivo de herramientas como ChatGPT disparó la construcción de nuevos centros de datos alrededor del mundo y convirtió a Super Micro en uno de los principales proveedores de esa infraestructura.

Su modelo de negocio consiste en adaptar rápidamente sus servidores a cada nueva generación de chips, una estrategia que le permitió crecer mucho más rápido que otros fabricantes tradicionales.

Una recuperación después de meses difíciles

La fuerte reacción bursátil también representa un cambio de ánimo para una empresa que atravesó un período complejo.

Durante el último año, las acciones de Super Micro habían acumulado fuertes caídas producto de dudas sobre sus prácticas contables, investigaciones regulatorias y preocupaciones por la caída de sus márgenes. A eso se sumó recientemente una emisión de acciones por unos US$7000 millones para financiar la expansión de su capacidad productiva, una decisión que había sido recibida con cautela por los inversores debido al efecto dilutivo sobre los accionistas existentes.

Los nuevos datos publicados este miércoles sugieren que la empresa empieza a recuperar rentabilidad justo cuando el mercado volvía a cuestionar si el negocio de la infraestructura para IA podía sostener los niveles de crecimiento observados durante los últimos dos años.

El optimismo no se limitó a Super Micro. La actualización también impulsó las acciones de otros fabricantes de servidores y equipos para centros de datos, como Dell Technologies y Hewlett Packard Enterprise, ya que el mercado interpretó que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúa siendo muy sólida.

Otro gran año para las tecnológicas

La suba de Super Micro se produce en un contexto en el que las grandes tecnológicas continúan liderando el mercado estadounidense, impulsadas por la carrera por desarrollar inteligencia artificial.

Durante los últimos meses, compañías vinculadas al ecosistema de IA —desde fabricantes de chips hasta proveedores de infraestructura y servicios en la nube— concentraron buena parte del interés de los inversores. Nvidia sigue siendo el principal símbolo del fenómeno, mientras que Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet mantienen inversiones multimillonarias para ampliar sus centros de datos y desarrollar nuevos modelos de IA.