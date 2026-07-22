Mega granizadas: el fenómeno climático extremo que aterroriza a Italia en pleno verano

ROMA.– La escena se repite una y otra vez: en medio de un calor bochornoso, de repente se hace de noche. El cielo se pone negro y aunque uno, sí, está a la espera de esas gotas de agua que traerán alivio, el chaparrón, violento, también trae lo que se ha convertido en el gran terror de este verano de 2026: las mega granizadas.

El anticiclón africano, en efecto, trae consigo temperaturas cercanas a los 40°C. Posteriormente, una rápida entrada de aire más frío en altura desencadena tormentas autosostenidas y cargadas de energía que derivan en fenómenos meteorológicos violentos y breves, como las granizadas, cada vez más frecuentes y dañinas.

Italian stormy weather Summer 2026 has a winner:



Mrs Hail 👑🏆



July 21, San Michele di Pagana (near Portofino) Liguria, Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/N9fMNUf8Sq — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 22, 2026

Según bases de datos especializadas que registran fenómenos meteorológicos extremos, 2026 ya es un año récord en cuanto al número de granizadas registradas en Italia. En los primeros seis meses hubo un incremento de casos del orden del 51% con respecto al promedio del mismo período de entre 2020 y 2025. De 2983 eventos, 231 fueron severos, es decir, el 7,7%, según subrayó el Corriere della Sera.

Episodios severos en el norte

Gigantes o XL, con tamaños similares a una naranja y 200 gramos de peso, las mega granizadas vienen dejando no sólo parabrisas rotos y heridos leves, sino también, enormes daños en la agricultura.

El fin de semana pasado, una tormenta brutal provocó la suspensión de un recital del artista puertorriqueño Bad Bunny en Milán. En medio de la canícula, más de 70.000 fans de repente tuvieron que dejar de bailar y cantar, abrir paraguas y empezar a correr para encontrar refugio ante la fuerte caída de piedras de hielo parecidas a pelotitas de golf. Las calles parecían nevadas y seis personas, con heridas en la cabeza, terminaron en el hospital.

Mega granizadas en Italia

Massimiliano Fazzini, climatólogo, explicó en una entrevista con el diario Corriere della Sera que se trata de un fenómeno cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático. Las olas de calor elevan la temperatura del mar Mediterráneo hasta los 30 o 32 grados, y ese aire cálido y húmedo choca con masas de aire frío ubicadas a más de 4000 metros de altura.

“Con más energía a disposición en los últimos diez años el diámetro promedio del granizo se ha duplicado: solía ser de 3–4 centímetros y ahora es de 7–8”, subrayó el experto.

Aunque se registraron granizadas violentas en distintas partes del país, incluidas Roma y las regiones del Sur, los episodios más severos suelen concentrarse en el Norte, especialmente en la llanura Padana y en Emilia-Romaña, Véneto y Friuli-Venecia Julia. “La llanura se calienta muchísimo, el norte del mar Adriático también alcanza temperaturas muy elevadas y, además, los Alpes están cerca”, explicó Fazzini.

Mega granizadas en Italia

Este martes, una enésima tormenta con mega granizada causó daños y pánico en una zona cercana a la ciudad de Ferrara. Hubo ventanas destrozadas, así como techos y paneles solares perforados y los automovilistas que circulaban por la autopista A13 se vieron obligados a detenerse.

“El cielo se oscureció de repente y empezó a caer granizo del tamaño de grandes piedras. Parecía un bombardeo y las piedras me destrozaron el parabrisas”, relató un conductor.

En San Martino, la caída de troncos rompió una cañería principal de agua, interrumpiendo el suministro, mientras que otras zonas se quedaron sin electricidad. En Rávena cayeron más de 100 árboles, la autopista Romea permaneció cerrada durante horas y el viento arrancó el tejado de una escuela. Se registraron retrasos de hasta 70 minutos en la línea Bolonia-Venecia y se cancelaron trenes en la ruta Ferrara–Rávena.

Una violenta grandinata ha interessato l'entroterra teramano nel pomeriggio di martedì 21 luglio. Le immagini dal comune di Bellante, dove decine di pannelli solari di abitazioni e aziende sono rimasti fortemente danneggiati. pic.twitter.com/Pltn2JxS3n — Local Team (@localteamit) July 22, 2026

Coldiretti, principal asociación de agricultores, que denunció daños ingentes, reclamó el estado de calamidad y ayudas de la Unión Europea.

“Nos enfrentamos a una situación crítica, con pérdidas que ya parecen insostenibles para la viabilidad económica de las empresas agrícolas afectadas”, advirtió Marco Allaria Olivieri, director de regional de este grupo, en declaraciones a ANSA.

“Se han visto afectados sectores estratégicos, incluida la producción de frutas y hortalizas, así como los cultivos hortícolas y extensivos. La violencia del granizo y el viento –con rachas que alcanzaron los 120 kilómetros por hora– tampoco respetó las instalaciones productivas: invernaderos destrozados, techos arrancados de graneros y almacenes, huertos arrasados ​​y mallas antigranizo desgarradas o colapsadas”, sumó el funcionario.

“Una metralleta”

En la noche del martes también hubo tormentas y cayeron piedras enormes más al sur que afectaron localidades de las regiones de las Marcas, Abruzzo y Apulia.

En la localidad balnearia de San Benedetto del Tronto, frente al mar Adriático, unas 60 personas fueron atendidas en la guardia del hospital Madonna del Soccorso por lesiones sufridas debido al granizo.

El alcalde de esa localidad, Nicola Mozzoni, anunció este miércoles que comenzó los trámites para solicitar a la región de Las Marcas la declaración del estado de emergencia.

Grandinata a San Benedetto del Tronto: 60 feriti in pronto soccorso. Danni a centinaia di auto https://t.co/5Jw3C8SI7q pic.twitter.com/tCgkifl9wB — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) July 22, 2026

“La granizada que azotó ayer nuestra ciudad fue de una intensidad verdaderamente excepcional”, subrayó Mozzoni, que destacó la labor de los bomberos y personal de defensa civil que salió a ayudar a los vecinos durante la tormenta en la que el granizo fue comparado con “una metralleta”.

Si bien destacó que no hubo heridos graves pese a la magnitud del evento, el acalde también remarcó que el granizo causó daños en viviendas, negocios y, sobre todo, en cientos de vehículos que sufrieron la ruptura de parabrisas y lunetas traseras, o bien abolladuras profundas en la carrocería.

Según la asociación italiana de talleres de carrocería, las reparaciones de vehículos dañados por el granizo no son baratas: pueden comenzar a costar en torno a los 900 euros para los casos leves y llegar hasta los 10.000 euros cuando la carrocería y las ventanillas de vehículos grandes presentan grandes daños. Se entiende por qué las mega granizadas se han vuelto el terror de este tórrido verano italiano.