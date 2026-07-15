El Hospital Posadas colaborará con una startup argentina que usa IA para detectar biomarcadores del cáncer

La inteligencia artificial (IA) gana cada vez más protagonismo en hospitales, clínicas y consultorios alrededor del mundo, y la Argentina no es ajena a esta transformación. En ese sentido, el Hospital Posadas anunció que comenzará a colaborar con Kuvia, una startup que aplica IA a la detección de cánceres.

Kuvia surgió mientras Ana Gorodisch y Martina Belluomini —ambas bioingenieras— se encontraban desarrollando su tesis. Hoy ya trabajan junto al Hospital Garrahan para la creación de una herramienta capaz de detectar la mutación BRAF V600E en cánceres pediátricos, así como también cuentan con presencia en eventos y medios para difundir el potencial de esta tecnología en el ámbito de la salud.

“Nuestra misión es aprovechar el poder de la IA para transformar el diagnóstico del cáncer, haciendo posible una detección de biomarcadores más rápida y accesible, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes”, indica el sitio de la firma.

IA al servicio de los pacientes con cáncer. Con el @MinSalud_Ar recibimos a las fundadoras de Kuvia,una startup que aplica inteligencia artificial para agilizar y mejorar la detección de algunos tipos de cáncer, para comenzar a trabajar en forma conjunta👇🏻https://t.co/GUatpC0NOB pic.twitter.com/G9gG01NKeB — Hospital Posadas (@hospitalposadas) July 14, 2026

El principal desafío que busca resolver Kuvia es la detección actual de biomarcadores. De acuerdo a la American Cancer Society, los biomarcadores son “genes, proteínas u otras sustancias que se pueden analizar para revelar detalles importantes sobre el cáncer que tiene una persona”.

“Los métodos de análisis actuales son lentos, costosos y están fuera del alcance de muchas clínicas porque requieren infraestructura especializada. Esto limita su accesibilidad, especialmente en regiones con menos recursos o desatendidas”, explican desde Kuvia.

Es allí donde la firma ofrece una solución a través de un sistema que detecta biomarcadores directamente a partir de imágenes digitalizadas de tejido en apenas cinco minutos. Actualmente, está orientado a pacientes con cáncer de colon y cáncer de endometrio. La meta es ampliarlo hacia otros tipos de cánceres.

“A partir de nuestra IA se pueden guiar tratamientos más precisos que vienen a complementar lo que se usa hoy. Un método más barato, más rápido e igual de preciso”, aseguró Gorodisch en el marco de la Gala Anual de la Fundación Endeavor, que tuvo lugar en noviembre de 2025. En ese sentido, el objetivo es la “democratización” del acceso a la medicina de precisión, según señala un comunicado del Hospital Posadas.

Ana Gorodish

“Agradecemos esta iniciativa que ofrece nuevas herramientas a nuestro equipo médico y que impacta directamente en la salud de nuestros pacientes con menos demoras y mejores resultados”, concluye el comunicado.

No obstante, Kuvia aún debe demostrar su capacidad ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para que el sistema pueda ser utilizado legalmente en la Argentina.