Los análisis de sangre para el Alzheimer ofrecen una nueva promesa para diagnosticar y predecir la enfermedad

NUEVA YORK.- Las investigaciones presentadas esta semana en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, en Londres, sugieren que el uso de análisis de sangre para el Alzheimer podría transformar eventualmente la forma en que se diagnostica la enfermedad e incluso predecir quién podría desarrollarla y cuándo.

Un estudio presentado el martes mostró que, cuando los médicos de atención primaria tuvieron acceso a los resultados de los análisis de sangre, su precisión para diagnosticar si los síntomas cognitivos de un paciente eran causados por el Alzheimer mejoró considerablemente.

Otro estudio, presentado el miércoles y publicado en la revista JAMA, sugirió que los análisis de sangre podrían ayudar a predecir el riesgo de una persona de desarrollar deterioro cognitivo relacionado con el Alzheimer en un plazo de 2, 5 y 10 años.

Los hallazgos señalan que estas pruebas —que detectan formas de dos proteínas, amiloide y tau, que son marcadores biológicos del Alzheimer— muestran un potencial creciente para ayudar a que los pacientes sean diagnosticados más fácilmente e informar a las personas sanas, que no presentan síntomas de deterioro cognitivo, sobre su riesgo futuro.

El objetivo es transformar el Alzheimer en una enfermedad que pueda tratarse en sus etapas más tempranas y, en última instancia, encontrar formas de retrasar e incluso prevenir sus devastadores problemas de memoria y pensamiento.

Sin embargo, aunque los expertos están entusiasmados con el potencial de estas pruebas, afirman que todavía quedan dudas sobre la mejor manera de utilizarlas y algunos mantienen preocupaciones sobre su precisión.

Ayuda diagnóstica para médicos de atención primaria

Actualmente existen dos análisis de sangre aprobados en Estados Unidos para ayudar a los médicos a diagnosticar el Alzheimer en personas con problemas cognitivos. Existen diferentes variantes de las pruebas, pero la que se considera más precisa suele denominarse prueba p-tau217, llamada así por el tipo de tau que mide.

Debido a que las pruebas son mucho más baratas y fáciles de administrar que una tomografía por emisión de positrones (PET) o una punción lumbar —los estándares de oro actuales para diagnosticar el Alzheimer—, podrían ayudar a que más personas reciban un diagnóstico y tratamiento.

El estudio presentado el martes en la conferencia de la Asociación de Alzheimer, que todavía no fue publicado en una revista revisada por pares, aportó nuevos datos sobre la precisión de estas pruebas cuando se utilizan en un ámbito de atención primaria.

En el estudio, médicos de atención primaria evaluaron a pacientes que presentaban deterioro cognitivo y se les pidió que determinaran si los síntomas eran causados por el Alzheimer, tanto antes como después de recibir los resultados de los análisis de sangre. Posteriormente, los pacientes fueron evaluados por neurólogos y se les realizó una tomografía PET o una punción lumbar para confirmar el diagnóstico.

Cuando los médicos de atención primaria tuvieron acceso a los resultados de los análisis de sangre, la precisión de sus diagnósticos mejoró del 62% al 88%. Los médicos también informaron que modificarían sus planes de tratamiento —por ejemplo, iniciar o suspender medicamentos, derivar a un paciente a una clínica de memoria o darle el alta— en más del 60% de los casos, basándose en los resultados de los análisis. La precisión de las pruebas en sí fue de alrededor del 90%.

Antes de que existieran estas pruebas, los médicos de atención primaria se enfrentaban a “una tarea casi imposible” al intentar determinar si los síntomas de un paciente eran causados por el Alzheimer utilizando herramientas muy limitadas, dijo Sebastian Palmqvist, profesor asociado de neurología de la Universidad de Lund, en Suecia, quien lideró la investigación. Ahora cuentan con “una prueba real que podría ayudarlos a hacer el trabajo”.

El beneficio potencial de estas pruebas puede ser mayor para las personas que no tienen acceso a una clínica especializada en memoria.

“No todo el mundo tiene una tomografía PET disponible; no todo el mundo puede realizar punciones lumbares en las zonas rurales de Minnesota o de Estados Unidos”, dijo Ronald Petersen, profesor de neurología de la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota. En esos lugares, agregó, un análisis de sangre es “mucho más viable”.

Palmqvist dijo que cree que, si un médico realiza una evaluación exhaustiva además del análisis de sangre, en la mayoría de los casos puede confiar en los resultados para hacer un diagnóstico sin solicitar una tomografía PET para confirmarlo.

Pero otros expertos consideran actualmente que los análisis de sangre por sí solos no deberían utilizarse para diagnosticar a una persona con Alzheimer. En su clínica, Ronald Petersen dijo que ve “casos en los que hay inconsistencias. El análisis de sangre es positivo y la tomografía PET es negativa, o la tomografía PET es positiva y el análisis de sangre es negativo”. Como resultado, corrobora los resultados del análisis de sangre para realizar un diagnóstico, particularmente si va a recomendar que un paciente pruebe uno de los nuevos fármacos diseñados para tratar el Alzheimer.

El problema de la imprecisión es particularmente urgente en los ámbitos de atención primaria, donde puede examinarse un amplio espectro de pacientes, lo que conduce a tasas potencialmente más altas de falsos positivos. También pueden producirse resultados falsos negativos, aunque son menos frecuentes.

Puede haber varias razones por las cuales las pruebas arrojan un falso positivo. Una de las más importantes es que otras enfermedades crónicas pueden sesgar los resultados, particularmente la enfermedad renal, que afecta aproximadamente a un tercio de los estadounidenses de 65 años o más.

Otros datos presentados en la conferencia, también inéditos por ahora, mostraron niveles similares de precisión en un entorno del mundo real, con resultados falsos positivos en la prueba p-tau217 ocurriendo alrededor del 10% de las veces. Pero sin la confirmación mediante una tomografía PET o una punción lumbar, eso aún podría dar lugar a “muchas personas que andan por ahí con una prueba positiva y que probablemente no todas tengan enfermedad de Alzheimer”, dijo Michelle Mielke, profesora de epidemiología y prevención de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, quien lideró el trabajo.

Un falso positivo es preocupante, dijo Mielke, porque podría haber otros factores que afecten la cognición de una persona, como medicamentos, trastornos del sueño o consumo de sustancias, que podrían no abordarse si el problema se atribuye erróneamente al Alzheimer.

Predicción del riesgo de Alzheimer

El estudio presentado y publicado el miércoles encontró que, cuando los análisis de sangre medían niveles más altos de p-tau217, esa lectura predecía una mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo relacionado con el Alzheimer, y que las pruebas podían estimar esa probabilidad con hasta 10 años de anticipación.

La autora principal, Rachel F. Buckley, profesora asociada de neurología en Mass General Brigham y la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que una de las fortalezas del estudio era su capacidad para estimar el riesgo individual. Por ejemplo, explicó, el análisis de sangre podría ayudar a responder la siguiente pregunta: “Si soy un hombre de 75 años y tengo esta cantidad de p-tau217 en mi plasma sanguíneo, ¿cuál es mi porcentaje de riesgo de deterioro cognitivo dentro de cinco años?”.

Actualmente, los expertos no recomiendan los análisis de sangre para personas que no presentan deterioro cognitivo, excepto para ayudar a determinar si son elegibles para participar en ensayos clínicos de posibles terapias contra el Alzheimer. Esto se debe, en parte, a que todavía existen dudas sobre la precisión de este tipo de predicciones en personas cognitivamente sanas. Los investigadores y otros expertos agregaron que la predicción del riesgo también debería incluir otros factores, entre ellos la edad, la genética y otras condiciones de salud.

Fundamentalmente, todavía no existen opciones de tratamiento disponibles para personas sin síntomas, dijo Maria Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer, que publicó pautas para análisis de sangre y una lista de verificación diagnóstica para médicos de atención primaria.

Pero, según dijeron ella y otros especialistas, eso podría estar a punto de cambiar. En los próximos seis meses a dos años, los expertos esperan los resultados de dos ensayos clínicos que evalúan si los fármacos antiamiloides aprobados para pacientes sintomáticos también pueden retrasar o prevenir la aparición de deterioro cognitivo en personas asintomáticas.

“Si efectivamente la promesa de estos tratamientos en individuos asintomáticos se convierte en realidad”, dijo Maria Carrillo, entonces los análisis de sangre para ayudar a predecir el Alzheimer tendrán una demanda generalizada.

“Si esa hipótesis se confirma en estos ensayos clínicos, entonces eso realmente va a cambiar gran parte de nuestra práctica”, dijo Adam Boxer, profesor de memoria y envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco. “Es posible que debamos comenzar a evaluar a las personas antes de la aparición de los síntomas en el ámbito de atención primaria para detectar el riesgo de enfermedad de Alzheimer y, si parecen tener un riesgo muy alto, es posible que queramos intervenir con un fármaco antiamiloide”.

El nuevo estudio, que involucró a casi 2700 adultos mayores cognitivamente sanos de seis cohortes de investigación diferentes, predijo que tener niveles muy altos de p-tau217 estaría asociado con un riesgo del 38% de desarrollar deterioro cognitivo en los próximos cinco años y un riesgo del 78% en 10 años.

Para las personas con el siguiente nivel más alto de p-tau217, el riesgo fue del 24% en cinco años y del 62% en 10 años. Las personas con niveles apenas elevados tuvieron un riesgo del 15% en cinco años y del 45% en 10 años. Hubo poca diferencia en el riesgo a dos años para las personas con distintos niveles de p-tau217, que osciló entre el 1% y el 4%.

“Este es un estudio importante”, dijo Eric Reiman, director ejecutivo emérito del Instituto Banner de Alzheimer, en Phoenix, quien codirige uno de los ensayos que prueban fármacos antiamiloides en personas asintomáticas. Reiman, fundador de una empresa que fabrica un anticuerpo p-tau217 utilizado en algunos de los análisis de sangre para el Alzheimer, señaló que las pruebas correlacionaron los niveles de tau con las mediciones de placas amiloides, y que esa evidencia es la que “predice el riesgo a corto, mediano y largo plazo de que una persona progrese hacia el deterioro cognitivo”.

Reisa Sperling, profesora de neurología en Mass General Brigham y la Facultad de Medicina de Harvard y autora principal del estudio, dijo que el objetivo era que los análisis de sangre para el Alzheimer fueran lo suficientemente buenos como para utilizarlos de la misma manera que los médicos emplean las mediciones de colesterol y presión arterial para predecir riesgos cardiovasculares y los análisis de glucosa en sangre para predecir el riesgo de diabetes.

La idea es “detectar la enfermedad antes de los síntomas y proporcionar tanta información como sepamos y no sepamos, para que las personas puedan tomar la decisión correcta sobre buscar tratamiento”, dijo Sperling, quien lidera el otro ensayo de fármacos para el Alzheimer en personas asintomáticas.

“Este es nuestro primer paso para entender que eso efectivamente será posible para el Alzheimer”, agregó Carrillo. Dijo que los nuevos estudios muestran “cómo podría ser el futuro, un futuro que en realidad no está tan lejos”.

Pero hasta que exista un tratamiento para prevenir o retrasar la aparición del Alzheimer, los expertos reiteraron que no recomendarían que las personas asintomáticas se realicen estas pruebas. Si bien algunas podrían querer esa información y sentirse empoderadas al hacer cambios en el estilo de vida, como mejorar la alimentación o hacer ejercicio, para otras la posibilidad de desarrollar Alzheimer podría resultar devastadora.

“Uno puede imaginar cómo las personas pueden reaccionar a esto de distintas maneras”, dijo Petersen.