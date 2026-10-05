Elon Musk cambiará el nombre de SpaceXAI a SpaceXSI

El CEO de SpaceX, Elon Musk, publicó el domingo que cambiará el nombre de la unidad de inteligencia artificial de la compañía a SpaceXSI, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsara el uso del término “superinteligencia” en lugar de “inteligencia artificial”.

“Sí, haremos ese cambio”, respondió a un usuario en X que le preguntó sobre la posibilidad de cambiar el nombre de SpaceXAI a SpaceXSI. Al momento de la publicación, la cuenta de SpaceXAI en X todavía no había sido modificada. En ese sentido, Musk no brindó información adicional sobre el cambio de nombre ni indicó un posible plazo para concretarlo.

Yes, we will make that change — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026

En un discurso pronunciado el mes pasado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump dijo: “A partir de ahora, todos los documentos de Estados Unidos, y espero que también los del mundo, cambiarán para utilizar el término mucho más preciso ‘super’ en lugar de ‘artificial’. Así que es superinteligencia”.

No more AI

SI

It’s better — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026

Reunión en la Casa Blanca

La semana pasada, el presidente republicano protagonizó en Washington una jornada atravesada por la IA -redefinida como “Súper Inteligencia”-, con rimbombantes augurios del inicio de una “edad de oro” para Estados Unidos impulsada por esa tecnología, en medio de los temores que generan los rápidos avances de la industria y los crecientes llamados del Congreso para reforzar su supervisión.

En ese marco, el presidente reunió en un almuerzo de alto nivel en la Casa Blanca a los principales líderes de la industria, como Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Alex Karp (Palantir) y Jeff Bezos (Amazon), luego de los dramáticos llamados de algunos de ellos a ralentizar el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad.

Donald Trump, durante una reunión con altos ejecutivos de empresas de IA en La Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Trump y los líderes empresariales firmaron por la tarde un documento que establecía lo que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, describió como un conjunto “voluntario” de “compromisos” por parte de la industria para implementar “controles internos sólidos y niveles de revisión interna y externa”.

“Es casi como una Constitución, en cierto modo”, declaró Trump. El documento establece que cada empresa debería implementar cuatro niveles de controles y auditorías. El primero es la “implementación de controles internos sólidos para supervisar las capacidades y la alineación de sus modelos durante el entrenamiento y el despliegue en áreas como la ciberseguridad, la bioseguridad y las amenazas químicas, y para asegurar que sus modelos no hackeen ni accedan a sistemas técnicos de formas no previstas”.

El segundo punto marca que deberían “facultar a un equipo interno para garantizar que todos los controles, la supervisión y los sistemas de detección funcionen según lo previsto y que se subsane cualquier problema”, mientras que el tercero establece la “colaboración con un auditor o evaluador externo independiente para realizar evaluaciones imparciales sobre el funcionamiento de los controles, la supervisión y los sistemas de detección.

Y el cuarto, “designar un comité independiente de la junta directiva para supervisar y recibir informes de los equipos encargados de los controles y de los auditores y evaluadores internos y externos, así como para asegurar que se subsanen los problemas identificados”.

Al ser consultado sobre si no creía necesaria una regulación de la IA, el presidente norteamericano respondió que “existe la convicción de que debería haber una gran autorregulación”, y remarcó que Estados Unidos ya cuenta con controles del Departamento de Justicia y el FBI. “Pero la autorregulación es muy importante”, repitió.

A través de su red Truth Social, Trump había difundido antes del encuentro un “mapa” de las ubicaciones en la mesa de cada uno de los ejecutivos y los funcionarios en el llamado “Super Intelligence Luncheon”, que revelaron la dinámica de poder dentro de la industria en relación con el gobierno norteamericano.

Huang quedó sentado al lado de Trump (ubicado en el centro), con Musk al otro lado. Zuckerberg ocupó un asiento más adelante, mientras que Vance fue ubicado directamente frente al presidente.

Elon Musk, durante una reunión con altos ejecutivos de empresas de inteligencia artificial Jacquelyn Martin - AP

“Son las personas más brillantes del mundo [...] Hubo muchos puntos en común en esta sala, una sensación increíble. Una especie de sentimiento de amor por nuestro país”, dijo Trump al término del almuerzo, rodeado de los ejecutivos.

“Tenemos una ventaja enorme [en el desarrollo de la IA] y vamos a mantener esa ventaja”, añadió el presidente, que además firmó un documento para rebautizar oficialmente la IA como Súper Inteligencia. “Todos estamos de acuerdo en eso”, expresó Trump.

Con información de Reuters