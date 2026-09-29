Trump lanza su plataforma de IA y se reúne con los gigantes tecnológicos en plena pulseada con China

WASHINGTON.- Un nuevo desafío a China en la pulseada que sostiene con Estados Unidos por la predominancia global en Inteligencia Artificial (IA), la promesa reiterada de que “jamás” frenará su crecimiento, la presentación de una plataforma gubernamental basada en esa tecnología, y un almuerzo de alto nivel en la Casa Blanca con los máximos ejecutivos de una industria cuyo meteórico desarrollo tiene en vilo al mundo.

Donald Trump protagoniza este martes en Washington una jornada atravesada por la IA -redefinida por el presidente como “Súper Inteligencia”-, con rimbombantes augurios del inicio de una “edad de oro” para Estados Unidos impulsada por esa tecnología, en medio de los temores que generan los rápidos avances de la industria y los crecientes llamados del Congreso para reforzar su supervisión.

Trump, en un evento en el Andrew W. Mellon Auditorium, en Washington KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes del almuerzo que mantiene en la Sala Este de la Casa Blanca con altos ejecutivos del sector, Trump participó en un foro tecnológico en el auditorio Andrew W. Mellon para presentar el sitio America.gov, un chatbot que basado en las herramientas de la IA aglutina en una sola plataforma los servicios administrativos de las distintas agencias gubernamentales norteamericanas.

“Este es otro ejemplo de por qué jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial”, señaló Trump en una presentación de 20 minutos ante miembros de su gabinete y ejecutivos del sector, en la que defendió los avances de la IA. “No podemos detenerla”, sostuvo.

La herramienta de America.gov responde preguntas específicas -por ejemplo, que Joe Biden ganó las elecciones de 2020, pese a que Trump sostiene que él fue el vencedor y que fueron fraudulentas-, aunque evita responder, por ejemplo, quién ha sido el mejor presidente en la historia de Estados Unidos. “No clasifico ni evalúo a los presidentes, ni emito opiniones políticas”, señala el sitio.

También ofreció respuestas más ambiguas sobre otras afirmaciones de Trump, como que el estratégico estrecho de Ormuz ya fue reabierto por completo al tráfico comercial. “Las declaraciones oficiales de Estados Unidos lo describen como una vía abierta al tráfico comercial, con fuerzas norteamericanas que respaldan el tránsito”, indica la respuesta.

President Trump is delivering on his promise to ensure the government works FOR Americans with one of the most revolutionary product launches in history: https://t.co/qE8nYYj3WT 🚀



Get answers from thousands of government websites — all in one place, with a single swipe. pic.twitter.com/rZi2q1D38E — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

Joe Gebbia, director de diseño de Estados Unidos y artífice de America.gov, describió el sitio web -hecho en colaboración con Gemini, de Google, y Grok, de SpaceXAI- como un “conserje para desenvolverse en el ámbito gubernamental”.

“Es más bien una conversación que usted inicia con el gobierno para tratar de obtener las respuestas que necesita”, señaló en una entrevista televisiva.

Trump -quien la semana pasada recibió en Washington al presidente chino, Xi Jinping- también aprovechó el evento en Washington para asegurar que no busca colaborar con el régimen en la regulación de la IA, una estrategia que, según advirtió, sumaría obstáculos a las empresas norteamericanas que compiten con las compañías chinas en el desarrollo de esa tecnología.

“Actualmente llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, y quiero que siga siendo así”, expresó esta mañana Trump, quien en su encuentro con Xi dialogó sobre los avances de la IA.

La administración Trump enfrenta una creciente presión para actuar ante los riesgos que -según propios líderes del sector- conlleva el desarrollo de la IA para población global. OpenAI y Anthropic, dos gigantes de la industria, encendieron las alarmas al revelar que sus agentes de IA operaron de forma autónoma y vulneraron los sistemas de sus clientes sin que nadie se los ordenara, lo que intensificó los llamados a intervenir por parte de legisladores demócratas y republicanos.

Elon Musk, durante una reunión con altos ejecutivos de empresas de inteligencia artificial Jacquelyn Martin - AP

Incluso, destacadas figuras del sector han advertido que las consecuencias de ese desarrollo sin control podrían ser catastróficas para la humanidad.

Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación pública y de sectores políticos, Trump ha minimizado los riesgos y llegó a calificarlos de “farsa”.

“No nos rendimos ante el miedo a lo que las tecnologías nos harán. Decidimos que esas tecnologías harán por nosotros cosas verdaderamente increíbles”, señaló Trump este martes.

Tras la presentación en el auditorio Andrew W. Mellon, el presidente firmó una orden ejecutiva que obliga a todas las agencias federales de Estados Unidos a conectar sus servicios al público con America.gov. Acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, el magnate señaló que el proyecto había empezado el primer día de su segundo mandato y calificó el resultado como “simple y también bello”.

El presidente Donald Trump, en un evento en el Andrew W. Mellon Auditorium, en Washington, este martes 29 de septiembre. Alex Brandon - AP

La orden crea America.gov como la “puerta digital unificada” del gobierno federal, y es presentado como una forma de simplificar el acceso de los norteamericanos a la información y los servicios dispersos en la gran cantidad de sitios web de las distintas agencias. También ofrece respuestas basadas en información oficial a consultas de los ciudadanos.

“Este tipo de innovación gubernamental es solo un anticipo de lo que es posible con la Súper Inteligencia”, defendió Trump.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca junto a los principales ejecutivos de empresas de IA. Jacquelyn Martin - AP

Más tarde, el presidente reunió en un almuerzo de alto nivel en la Casa Blanca a los principales líderes de la industria, como Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Alex Karp (Palantir) y Jeff Bezos (Amazon), luego de los dramáticos llamados de algunos de ellos a ralentizar el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 29 2026, 11:54 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍‍‍‌‍‍​​‌‌‌‍‌‍‌‍‍​‍​​​‌​‌‍‍‍‌‌ pic.twitter.com/Ssvn2Y450e — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 29, 2026

A través de su red Truth Social, Trump difundió antes del encuentro -que empezó a las 12.30 (hora local)- un “mapa” de las ubicaciones en la mesa de cada uno de los ejecutivos y los funcionarios en el llamado “Super Intelligence Luncheon”, que revelaron la dinámica de poder dentro de la industria en relación con el gobierno norteamericano.

Huang quedó sentado al lado de Trump (ubicado en el centro), con Musk al otro lado. Zuckerberg ocupó un asiento más adelante, mientras que Vance fue ubicado directamente frente al presidente.

President Trump Participates in a Meeting and Luncheon on Super Intelligence https://t.co/RRkEnM2KDS — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

“Son las personas más brillantes del mundo [...] Hubo muchos puntos en común en esta sala, una sensación increíble. Una especie de sentimiento de amor por nuestro país”, dijo Trump al término del almuerzo, rodeado de los ejecutivos.

“Tenemos una ventaja enorme [en el desarrollo de la IA] y vamos a mantener esa ventaja”, añadió el presidente, quien anunció que más firmará un documento para rebautizar oficialmente la IA como Súper Inteligencia. “Todos estamos de acuerdo en eso”, expresó Trump.