Dentro del universo científico, hay ideas que trascienden las barreras de la ciencia ficción. Una de ellas es la fusión nuclear, un proceso que ocurre dentro de las estrellas y que libera grandes cantidades de energía limpia.

Es por esto que, durante décadas, la comunidad científica ha intentado comprender el fenómeno en profundidad para recrearlo dentro de laboratorios y, así, transformar el futuro energético mundial. “Tiene todas las características de la energía perfecta”, asegura Pablo Rodríguez Fernández, doctor en Ciencia e Ingeniería Nuclear por el MIT.

Pero su investigación y desarrollo no está exento de desafíos. “Estamos hablando de, literalmente, reproducir las condiciones que ocurren dentro del sol, incluso más extremas. Estamos hablando de 100 millones de grados dentro de una máquina. Eso tiene muchas complicaciones. Hemos estado trabajando en el mundo para hacerlo posible y hoy en día estamos más cerca que nunca”, comenta Rodríguez Fernández, quien también lidera las predicciones científicas de Sparc, un reactor experimental desarrollado por Commonwealth Fusion Systems en colaboración con el MIT.

En el marco de una visita al país, impulsada por Techint Ingeniería y Construcción y Faro Andes, que incluyó un encuentro abierto a estudiantes en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el experto conversó con LA NACION sobre los desafíos tecnológicos de la fusión nuclear, en qué estadio se encuentra su exploración y cuándo podría convertirse en una verdadera fuente de energía para el mundo.

Rodríguez Fernández es Principal Research Scientist del Plasma Science and Fusion Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde lidera el grupo de Modelado Integrado de Fusión

-¿Qué es la fusión nuclear y por qué puede convertirse en una nueva fuente de energía?

-La fusión nuclear es el proceso que ocurre dentro de las estrellas, que consiste en la unión de partículas pequeñas. Ese proceso libera mucha energía. Entonces, la idea es poder reproducir ese proceso dentro de una máquina. Si pudiésemos reproducirlo, tendríamos energía que no contamina, que utiliza muy poco combustible porque tiene una altísima densidad energética. Es segura porque no trabaja directamente con materiales radiactivos de larga vida y muy peligrosos, y además no trabaja con reacciones en cadena, que significa que no se puede descontrolar la reacción. Es decir, tiene todas las características de la energía perfecta.

Desde los años 50 hemos trabajado para entender estos sistemas porque son muy extremos. Estamos hablando de, literalmente, reproducir las condiciones que ocurren dentro del sol, incluso más extremas. Estamos hablando de 100 millones de grados dentro de una máquina. Eso tiene muchas complicaciones. Hemos estado trabajando en el mundo para hacerlo posible y hoy en día estamos más cerca que nunca.

-¿Qué ventajas presenta frente a otro tipo de energías?

-Por ejemplo, no es intermitente, no depende de las condiciones meteorológicas, no depende del día y la noche, no depende de si hay viento o no. Es decir, esa es una ventaja por encima de las renovables.

Tiene mayor densidad energética que cualquier otra energía, eso significa que necesitamos menos combustible, menos recurso natural. En términos de radioactividad, trabajamos con residuo reactivo de mucha menor vida y mucha menor cantidad que la fisión nuclear y eso es una ventaja.

Otra ventaja es que la regulación necesaria es mucho menor porque no tiene reacciones en cadena entonces no se puede descontrolar, no puede haber accidentes. Normalmente asociamos lo nuclear con Chernóbil o Fukushima. Con la fusión no puede ocurrir un accidente así. Es intrínsecamente seguro por el proceso que estamos utilizando. Y la ventaja principal respecto a los hidrocarburos es que no contaminamos. No emitimos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono o gases nocivos a la atmósfera.

-¿Cuáles son hoy los principales desafíos tecnológicos para desarrollar esta fuente de energía?

-Hay todavía retos para hacerlo posible. El principal es que estos sistemas sean lo suficientemente eficientes, porque mantener la instalación y una “estrella”, algo a 100 millones de grados dentro de una cámara, consume hoy en día mucha más energía de la que luego está produciendo por razones de fusión. Además, tenemos que diseñar materiales que aguanten esas condiciones.

Otro importante son los combustibles de fusión: el deuterio y el tritio, dos tipos de hidrógeno. El deuterio se encuentra fácilmente en agua de mar. El tritio tenemos que autoproducirlo dentro de la planta. Lo autoproducimos mediante la reacción de fusión en sí que produce un neutrón y litio. Y este proceso de producir nuestro propio tritio de manera eficiente no se ha demostrado nunca. Es un reto que todavía nos queda demostrar cómo lo hacemos de manera eficiente.

-¿En qué estadio se encuentra el desarrollo de la fusión nuclear y cuánto falta para que pueda generar electricidad y convertirse en una alternativa comercial?

-Es difícil saberlo porque todavía no tenemos un prototipo de una central que funcione. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a ver avances muy importantes. Vamos a ver por primera vez sistemas, estos plasmas, que produzcan más energía de la que consumen en varias instalaciones del mundo. Eso va a ocurrir a muy corto plazo, en los próximos cinco años. Luego de ahí tenemos que diseñar y construir máquinas que no solo sean eficientes en la producción de este plasma, sino ya la producción de electricidad. Es difícil saberlo. No sé si va a llevar una década o 15 años en ese sentido.

Una vez que lo consigamos, la idea es escalarlo, hacer que sea económicamente atractivo, de bajo costo y que se pueda implementar en la infraestructura eléctrica. También que podamos construir máquinas globalmente y expandirlo. Eso va a llevar más tiempo.

-¿Qué países están liderando esta carrera?

-Estados Unidos y China son los que más financiación y más énfasis le están dando, tanto del sector público como privado. Alemania también está poniendo financiación y Reino Unido está investigando muchísimo.

-Formás parte del proyecto Sparc del MIT, ¿de qué se trata la iniciativa?

-Sparc es un proyecto de una empresa privada llamada Commonwealth Fusion Systems, que surgió de MIT en 2018. Consiste en que vamos a construir una máquina compacta y pequeña, con campos magnéticos más intensos debido a una nueva tecnología que ha surgido de superconductores. La máquina está a punto de terminarse de construir y esperamos tener los primeros experimentos en aproximadamente un año. Colaboramos con el MIT para ayudarlos a optimizar y diseñar mejor estos sistemas.

-¿Qué rol tiene la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de este tipo de energía? ¿Qué nuevas posibilidades abre a ustedes como investigadores?

-La IA está ayudando muchísimo en diferentes aspectos de la fusión. Por un lado, está ayudando en la aceleración de los códigos computacionales. Cuando hacemos simulaciones para predecir cómo se comporta el plasma y poder optimizar futuros reactores, estas simulaciones son muy costosas. Entonces, con la IA estamos teniendo resultado más rápidos y eso ayuda a la iteración.

También utilizamos IA para controlar directamente el plasma. Una vez que lo creamos, estamos midiéndolo con muchos diagnósticos y tenemos muchos datos que vienen de esos sistemas. La IA puede interpretar esos datos y hacer predicciones de si el plasma se va a volver inestable en los próximos 100 milisegundos.

-Uno de los principales desafíos de la IA es la cantidad de energía que demanda. ¿La fusión nuclear podría ser una solución para abastecer a los centros de datos y reducir los costos y el impacto ambiental?

-Podría ser. De hecho, es una de las razones por las que muchos países y empresas de tecnología, como Google, Microsoft y Nvidia , están financiando proyectos de fusión. Están viendo un futuro en el cual los centros de datos crecen exponencialmente y hay que hacer algo con ellos, en el sentido de cómo vamos a darles energía, y la forma que tenemos hoy es, desafortunadamente, mediante la quema de combustibles fósiles y contaminando el medio ambiente. Entonces, la fusión puede ser esa energía que sustituya a los combustibles fósiles y dé energía a los centros de datos en un futuro.

-¿Qué oportunidades puede abrir la fusión nuclear para la región y la Argentina en materia energética, científica e industrial?

-Estamos en el momento perfecto para que los países inviertan en crear talento e infraestructura para la futura industria de fusión. ¿Qué significa eso para Argentina? Que tiene que construir una infraestructura de talento y de formación que sea capaz de contribuir a este proyecto común.

Argentina también tiene, por ejemplo, reservas de litio e investigación en la separación isotópica del litio, que va a ser muy importante para toda la industria de fusión del futuro. Es algo en que hay que invertir, en métodos eficientes de extracción y refinamiento. Y luego, hay muchísima industria de hidrocarburos que tiene la capacidad y el conocimiento de proyectos complejos energéticos, y la fusión va a ser un proyecto energético complejo. Aunque no sea la misma forma de extracción de calor, hay muchos elementos que son en común con la industria que existe hoy en día y puede haber una contribución directa de estas energéticas a ese futuro sostenible.