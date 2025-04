Google y Sphere Entertainment se unen para remasterizar El Mago de Oz con inteligencia artificial

“Muy, muy, muy grande y muy, muy difícil”. Así definió Steven Hickson, director de investigación de la base de inteligencia artificial (IA) en Google DeepMind, el ambicioso proyecto de Sphere Entertainment -empresa de entretenimiento estadounidense con sede en Nueva York- que promete revolucionar el mundo del entretenimiento: The Wizard of Oz at Sphere. El espectáculo, cuyo estreno será el próximo 28 de agosto en la Esfera de Las Vegas, convertirá al clásico de 1939 en una experiencia sensorial e inmersiva, con nuevos elementos y personajes en una pantalla de casi 15.000 metros cuadrados. Será la primera proyección de una película en el recinto.

El objetivo es lograr que los espectadores se sientan parte de la historia. En este sentido, tras cerrar un acuerdo de propiedad intelectual con Warner Bros, ingenieros de Google, Google Cloud, y su unidad de investigación, Google DeepMind, implementaron modelos Gemini optimizados, Veo 2 e Imagen 3 para ampliar los fondos e incluir personajes y paisajes que no aparecen en las tomas originales. “La IA ha estado presente en más del 90% de la película”, señaló Ravi Rajamani, director general y jefe global de ingeniería de IA generativa en Google Cloud, a Wall Street Journal.

Por ejemplo, durante el comienzo del largometraje se ve a Dorothy (Judy Garland) hablando con la tía Em y la señorita Gulch. El espectador sabe que el tío Henry está en la habitación, pero fuera de cámara. La nueva tecnología permitirá ver al personaje en un plano general más amplio, con más detalles de la casa.

Ingenieros de Google utilizaron modelos de IA avanzados para mejorar la resolución de las tomas originales

“Estamos tomando una película querida, pero la estamos recreando. La única forma de hacerlo es retroceder en el tiempo y filmarla con las cámaras que usa Sphere”, comentó Thomas Kurian , director ejecutivo de Google Cloud. Y agregó que no se trata de una experiencia cinematográfica, sino una “experiencia vivencial”.

A su vez, Google utilizó nuevos métodos basados ​​en IA para mejorar la resolución de las imágenes. “Hay escenas en las que la nariz del espantapájaros tiene unos diez píxeles. Es un gran reto tecnológico”, dijo Hickson.

Para entrenar los modelos de IA, se utilizaron guiones, fotografías, ilustraciones de producción y diferentes planos del rodaje. Estos datos fueron fundamentales para que la introducción de elementos, entornos y personajes sea coherente con la película original. Sin embargo, hubo momentos en los que el material de archivo no fue suficiente. “Solo tenemos una película para entrenar este modelo. Y además, algunos de estos personajes no aparecen mucho”, explicó Rajamani.

Productores y directores se involucraron en el proyecto para trabajar en aspectos referidos a las expresiones y acciones de los personajes

Fue allí donde la voz y la experiencia de los profesionales tuvieron un rol central, en especial para decidir aspectos de los personajes, como sus acciones y expresiones. Jane Rosenthal, productora nominada al Oscar por El irlandés (2019), fue una de las convocadas para participar del proyecto, entre otros cineastas y miembros de la industria.

Por último, James Dolan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Sphere Entertainment, adelantó que es posible que el público experimente otros elementos sensoriales, como calor, viento y aromas.

IA, ¿el enemigo de Hollywood?

El anuncio de The Wizard of Oz at Sphere se da en un escenario de crisis e incertidumbre en Hollywood respecto al uso de IA. Uno de los casos más recientes es el de The Brutalist (2024), película ganadora de varios premios Oscar, dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody.

Tanto el director como sus protagonistas recibieron fuertes críticas tras darse a conocer que, durante la postproducción, se utilizó Respeecher, una herramienta de clonación de voz, para mejorar el acento húngaro de los actores. También circularon rumores en torno al uso de IA para el diseño de edificios, pero Corbet desmintió tales dichos.

Por su parte, en febrero el actor Nicolas Cage se pronunció en contra de la IA"> el actor Nicolas Cage se pronunció en contra de la IA y expresó que “los robots no pueden reflejar la condición humana por nosotros”. En contraste, para el cineasta James Cameron, “la intersección de la IA generativa y la creación de imágenes CGI es la próxima ola”, y “abrirá nuevas vías para que los artistas cuenten historias de formas que nunca habríamos imaginado”.

En este contexto, Dolan expresó su entusiasmo respecto al trabajo detrás de The Wizard of Oz at Sphere: “Estoy deseando que la industria del cine y la televisión vea lo que hemos hecho”. Y concluyó: “Creo que se quedarán boquiabiertos”.

Victoria Menghini Por