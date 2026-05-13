WhatsApp suma un modo Incógnito para poder tener charlas privadas con Meta AI

WhatsApp anunció hoy que comenzará a ofrecer a todos sus usuarios una nueva función: la posibilidad de tener charlas privadas con su asistente Meta AI, y que no quede registro de ellas: es un modo incógnito similar al disponible en un navegador web. Estará disponible en la app para Android y para iOS, y en la web de Meta AI, y luego en las apps para Windows y macOS.

Según explicó Will Cathcart, director de WhatsApp, en una rueda de prensa, la intención de la compañía es ofrecer un espacio donde alguien pueda hacerle toda clase de preguntas a Meta AI (y solo a ella) sin que queden en el historial del usuario.

Cómo es el modo Incognito de WhatsApp para chatear con Meta AI

De hecho, según WhatsApp, lo que diferencia esta función de otras similares en plataformas de la competencia es que las charlas de incógnito están cifradas de extremo a extremo y corren en un hardware separado del resto, por lo que nadie, ni siquiera la compañía, puede saber su contenido.

Cuando se inicia un chat en este modo, el asistente no tiene en cuenta el historial del usuario, ni sabe de conversaciones previas, pero esto, según WhatsApp, habilita consultas más íntimas, o de las que simplemente no se quiere dejar rastro.

“Cuando iniciás un chat incógnito con Meta AI, creás una conversación privada y temporal que solo vos podés ver -explican en la compañía-. Tus mensajes se procesan en un entorno seguro al que ni siquiera Meta puede acceder. Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen, lo que te da la libertad de pensar y explorar ideas sin que nadie lo vea.”

El ejemplo que pone la compañía es el de elegir con antelación un regalo para un familiar que podría ver la conversación en el dispositivo, pero es fácil imaginar que puede llegar a ser problemático en otras ocasiones; ya son varios los casos de suicidios o ataques a otras personas donde los chats con una IA aportaron información valiosa, que en este caso se perderá. Por cómo funciona el cifrado de extremo a extremo, Meta no puede saber de qué versa la conversación, aunque prometen sugerir contactar a un profesional si es algo relacionado con la salud mental.

Las charlas privadas de incógnito con Meta AI están, por ahora, limitadas al texto: el resto de las funciones del asistente, como la generación de imágenes, por ahora no está en la versión de incógnito.

A futuro, la compañía habilitará las charlas privadas con Meta AI tomando una conversación de WhatsApp como contexto: es decir, podremos pedirle ayuda a Meta AI en una conversación, pero sin que los demás participantes lo sepan. El ejecutivo de Meta mencionó como ejemplo que nos ponga al día con el chat del colegio, nos sugiera comentarios pertinentes y más.

La función ya está disponible para los usuarios argentinos, aunque desde WhatsApp advierten que la habilitación se irá haciendo en forma gradual.