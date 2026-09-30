Inteligencia artificial en seguros: cómo la tecnología está transformando el negocio en la Argentina

La inteligencia artificial y la transformación digital se convirtieron en la principal apuesta de las aseguradoras argentinas para los próximos cinco años. Al mismo tiempo, salud y vida individual aparecen como los rubros con mayores expectativas de crecimiento, en un mercado en el que los clientes demandarán cada vez más velocidad y canales digitales.

Así surge de la primera edición del Radar Estratégico del Ecosistema Asegurador, elaborado por la consultora EY Argentina junto con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS). El estudio relevó a 72 ejecutivos del mercado asegurador, en su mayoría directivos y gerentes generales de compañías del sector.

Según el informe, el 57% de los ejecutivos ubica a la transformación digital —incluidos datos, inteligencia artificial y analítica— como la principal prioridad estratégica para los próximos cinco años. Muy por detrás aparecen la innovación en productos, mencionada por el 17%, y la mejora de la eficiencia operativa, con el 13%.

La tecnología, además, es percibida mayoritariamente como una oportunidad. El 61% considera que la disrupción tecnológica permitirá redefinir el modelo de negocio, mientras que ninguno de los encuestados la identifica como un riesgo para la actividad.

Sin embargo, el punto de partida todavía muestra una industria con un amplio camino por recorrer. El 76% de los ejecutivos ubica a sus organizaciones en etapas iniciales o intermedias de digitalización y apenas el 1% afirma contar con un modelo operativo digital first. Entre los principales obstáculos aparecen las limitaciones tecnológicas y la resistencia al cambio, ambas mencionadas por el 29%.

A pesar de esas dificultades, el 57% espera que la transformación digital tenga un impacto alto sobre los ingresos de las compañías.

En materia de negocios, salud y seguros médicos y vida individual encabezan las expectativas de crecimiento de primas, con el 47% de las respuestas en ambos casos. Les siguen ciberseguros, seguros patrimoniales y agro y riesgos climáticos, con 29%.

Por segmentos económicos y de clientes, las mayores oportunidades aparecen en hidrocarburos y energía, con el 40%; minería, con el 32%; jóvenes de entre 18 y 35 años con alto uso digital, con el 31%; y pymes, con el 26%.

“Las líneas con mayor expectativa de crecimiento reflejan una transformación estructural en la naturaleza del riesgo: con los sistemas de salud y previsionales bajo presión, la demanda se desplaza hacia coberturas más frecuentes y orientadas a la prevención. El desafío ya no pasa solo por variables técnicas, sino por revisar modelos que parten de un cliente y un ciclo de vida que ya no existen”, señaló Alejandro de Navarrete, Insurance Leading Partner de EY Argentina.

El cambio también se observa en las expectativas de los clientes. Ocho de cada diez ejecutivos —el 82%— consideran que la velocidad de respuesta será una de las principales exigencias, seguida por la simpleza, con el 64%, y la posibilidad de autogestión, con el 56%.

En ese contexto, el 76% anticipa un crecimiento acelerado de los canales digitales, como sitios web, WhatsApp y aplicaciones. Además, el 73% considera que los seguros embebidos —aquellos integrados directamente en la compra de otros productos o servicios— serán relevantes o muy relevantes dentro de cinco años.

“La comparación ya no es con otras aseguradoras: es con la respuesta inmediata de los servicios cotidianos. La velocidad se va a convertir en el nuevo mínimo competitivo del sector, y sostenerla exige rediseñar los momentos clave del recorrido del cliente y la arquitectura tecnológica que los soporta”, afirmó Juan Pablo Grisolía, Financial Services Leading Partner de EY Argentina.

La inteligencia artificial aparece como otro de los grandes vectores de transformación. El 57% de los ejecutivos espera que tenga un impacto alto sobre la rentabilidad de las aseguradoras. Sin embargo, la expectativa está concentrada principalmente en el ahorro: el 50% atribuye ese impacto a una reducción de costos y apenas el 4% a un aumento de los ingresos.

Actualmente, los principales usos de IA se concentran en atención y soporte al cliente, mencionado por el 76%; evaluación y gestión de siniestros, con el 47%; y prospección y generación de potenciales clientes, con el 36%.

El grado de implementación todavía es dispar. El 51% declara un nivel medio de adopción, concentrado en casos de uso específicos, mientras que el 29% continúa en etapa de pruebas piloto.

Roy Humphreys, presidente de CIDeS, sostuvo que el objetivo del relevamiento es “generar conocimiento que ayude a comprender la evolución del mercado asegurador argentino, así como a identificar las oportunidades y desafíos que definirán su futuro”.

Armando Riopedre, director ejecutivo de CIDeS, agregó que el Radar busca convertirse en “una herramienta para comprender el escenario actual, estimular la reflexión estratégica y favorecer la construcción de una agenda compartida” entre los actores de la industria.